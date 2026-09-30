Trabajadores y TCP accedieron a una propuesta de preacuerdo para destrabar el conflicto en el puerto

El borrador fue presentado por el gobierno este miércoles y contempla una fórmula de convenio colectivo a cinco años que incorpora algunos de los reclamos de los trabajadores.

El sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata y la empresa, cuya accionista mayoritaria es la multinacional belga Katoen Natie, acordaron con el Poder Ejecutivo una propuesta de preacuerdo, con el objetivo de poner fin al conflicto en torno a un nuevo colectivo en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, según confirmaron a la diaria diferentes fuentes.

El martes, y tras la continuación del cuarto intermedio al que se convocó el lunes, el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo, explicaba a este medio que existía “una diferencia” que impedía el acuerdo en ese entonces. Sin embargo, y de acuerdo con lo que informó en primera instancia El Observador, una serie de mediaciones de parte del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, lograron atar los cabos sueltos y llegar a una propuesta que pueda servir como base de un nuevo convenio colectivo, y que cuenta con el visto bueno de las partes de manera preliminar. Fuentes informaron a la diaria que, si bien el documento es un insumo para llegar a un acuerdo definitivo, se espera avanzar al respecto en las próximas horas.

En ese sentido, y según consta en un borrador fechado el 30 de setiembre y firmado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, al que accedió este medio, la iniciativa incorpora ajustes relacionados con la propuesta de acercamiento realizada la semana pasada a “la última propuesta presentada por la empresa, manteniéndose los restantes términos, incluidos el plazo de vigencia de cinco años y la cláusula de paz”.

Con respecto al plazo de otorgamiento de los jornales asegurados, el documento establece que serán 21 y fija su incorporación al convenio a partir de enero del año próximo. Este suponía uno de los mayores desencuentros entre las partes, dado que la propuesta de acercamiento original proponía su implementación en mayo y TCP también lo entendía así, algo con lo que el Supra no estaba de acuerdo, a pesar de haber flexibilizado su postura y abandonado los reclamos con respecto a su otorgamiento al momento de la firma.

Asimismo, y en ese sentido, el documento base propuesto por el gobierno dispone la realización de evaluaciones anuales para todos los trabajadores, a efectuarse en octubre de cada año.

Por otra parte, y con respecto al monto de la partida extraordinaria, a otorgarse al momento de la firma de un nuevo convenio, el gobierno postula “que se establezca en el punto medio entre las posiciones planteadas por ambas partes en ámbitos formales e informales”. También determina “el establecimiento de una partida diferencial excepcional, de carácter compensatorio, en consideración con las tareas que desempeñan los trabajadores de los sectores mantenimiento, M&R y Straddle Carriers”, que estará “destinada al personal de dichos sectores”. Esa partida diferencial cobrará vigencia respecto de la fecha de vencimiento del anterior convenio colectivo, el 13 de julio, otro de los reclamos que mantenían desde el Supra.

En el documento se establece que la aceptación expresa de la propuesta de los trabajadores y la empresa “supone la conformidad definitiva” con “el conjunto de los términos así integrados”, de lo que se deriva que ambas quedan “en condiciones de suscribir el convenio colectivo sin nuevos cambios”. Es así que el gobierno prevé convocar a una nueva instancia tripartita este jueves y “proceder a la firma de un preacuerdo”.