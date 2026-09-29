Con diferencias en dos de los tres puntos de la propuesta del gobierno, siguen las negociaciones para resolver el conflicto en TCP

El secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, dijo que si bien “hubo mejoras” de parte de los trabajadores y la empresa, se “sigue manejando una diferencia que no permite cerrar del todo” un acuerdo.

A una semana de la reanudación de las negociaciones en el ámbito tripartito, y luego del cuarto intermedio que se decidió el lunes, la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) volvieron a reunirse este martes y aún no alcanzan un acuerdo que permita laudar los contenidos de un nuevo convenio colectivo. Esto a pesar de “alguna flexibilidad” por parte de la empresa y del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) en las negociaciones en torno a la propuesta de acercamiento que presentó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Así lo explicó a la diaria el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, que dijo que las partes entendieron desde un principio que la iniciativa del Poder Ejecutivo era “abierta” y, por lo tanto, existía un margen para “aportar”. No obstante, y si bien reconoció que “hubo mejoras” provenientes de ambos lados de la mesa, explicó que se “sigue manejando una diferencia que no permite cerrar del todo” un acuerdo.

Según informó este medio, la propuesta del MTSS se resume en tres puntos que originaban las mayores diferencias entre las partes. Uno de ellos se vincula al número de jornales asegurado, y plantea que a partir de mayo de 2027 los trabajadores que actualmente cuentan con 20 pasen a tener 21. Sin embargo, Reinaldo apuntó que aún existen diferencias sobre “el tiempo” en que los trabajadores accederán a los jornales: según dijo, si bien se solicitó en una primera instancia que el incremento se diera en el momento de la firma del convenio, optaron por flexibilizar su postura y proponer en su lugar que la medida entre en vigencia a partir enero del año próximo

Sin embargo, y de acuerdo con Reinaldo, la postura de la empresa en torno a dicho punto “se asemeja mucho” a la de las autoridades, por lo que todavía no hay avances. El dirigente resumió la situación como “avance por un lado pero retroceso en otro”. “Cada vez estamos más cerca en algunas cosas [por las] que teníamos diferencias: esas diferencias se van acortando, pero hoy no permitieron poder llegar a satisfacer a las dos partes”, resumió.

Otra de las discordancias remite a la compensación especial dispuesta para las tareas que se realizan en algunos sectores y que, de acuerdo con el dirigente sindical, la empresa no estaba pagando tras el vencimiento del convenio colectivo anterior, al margen de que esas funciones se realizan actualmente. Con todo, este punto y el que está vinculado a los jornales asegurados representan los mayores obstáculos a superar hasta el momento, remarcó.

El secretario general del Supra evaluó que “debería ser la empresa la que se esté moviendo”, ya que “prácticamente se está llevando el 100% de sus reivindicaciones”. “Acá se habla de un convenio a cinco años, una cláusula de paz bastante restrictiva [y] las guardias gremiales, tan discutidas en este tiempo. La empresa se estaría llevando todo esto en este convenio, nosotros no”, aseveró.

Respecto al plazo de vigencia del acuerdo, algo que ya era motivo de discrepancia, reiteró que un eventual convenio colectivo a cinco años debería incluir “beneficios para los trabajadores que contemplen un convenio colectivo tan amplio”. Según dijo, los trabajadores estarían dispuestos “hoy mismo” a firmar un acuerdo “con lo que hay sobre la mesa”, pero en un plazo más acotado, de manera de poner punto final al conflicto, una iniciativa que no es aceptada por TCP. “Es difícil de entender que la empresa no quiera terminar con esta conflictividad en un convenio de tres años o tres años y medio”, criticó.

La semana pasada, los trabajadores del Supra realizaron dos asambleas generales simultáneas en Montevideo y Nueva Palmira y resolvieron una serie de medidas: entre ellas, el presentar un recurso de anulación contra la resolución del gobierno que fija servicios portuarios mínimos. También se definió la facultad de fijar un paro de 48 horas a nivel nacional en caso de que las negociaciones no avanzaran.

Entonces, Reinaldo manifestó a este medio que los diálogos de esta semana no podían exceder las 48 horas, y no descartó posibles medidas de no cumplirse dicho lapso. Consultado nuevamente en función de lo expuesto, el dirigente no descartó esa posibilidad, y dijo que está previsto que el Ejecutivo Nacional del Supra sesione este jueves y aborde el panorama actual, aunque llamó a tener cautela, dado que la expectativa del sindicato aún pasa por llegar a un acuerdo.

El dirigente sindical explicó que está prevista una nueva instancia tripartita para este miércoles, aunque a ese momento el Supra aún no había recibido una convocatoria oficial.