TCP: Supra decidió presentar un recurso de anulación contra la resolución que fija servicios mínimos y llevar el reclamo a la OIT

Desde el sindicato dijeron a la diaria que hay “matices” ante la propuesta que presentó el Ministerio de Trabajo: aunque la valoran como una “posición abierta”, hay puntos que requieren contenido específico.

En el marco del conflicto entre los trabajadores y la empresa en Terminal Cuenca del Plata (TCP) por un nuevo convenio colectivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social extendió a las partes una propuesta de acercamiento este miércoles. En la tarde de este jueves, tras dos asambleas simultáneas en Montevideo y Nueva Palmira, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) comunicó las resoluciones de las instancias.

Primero, los trabajadores decidieron “respaldar el rechazo del ejecutivo nacional en contra de la resolución del MTOP [Ministerio de Transporte y Obras Públicas] y el MTSS que fija servicios mínimos a los trabajadores y trabajadoras de TCP”. El gobierno resolvió proceder con esa medida al principio del mes y, en repudio, el ejecutivo nacional del Supra definió un paro nacional portuario que se desarrolló el lunes pasado al considerar que era “excesiva” y que “limita el derecho a la huelga”.

Por otro lado, el sindicato decidió solidarizarse con los trabajadores de TCP “en su lucha por un convenio bipartito justo” y “presentar un recurso de anulación” contra la resolución del Poder Ejecutivo, además de transitar “los caminos necesarios para la presentación de una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

El quinto punto del comunicado encomienda al comité ejecutivo elaborar una plataforma única de trabajadores que “recoja los principales puntos de la asamblea, evidenciando la verdadera realidad portuaria y sus condiciones”. A su vez, solicitó al órgano el “monitoreo del uso de la guardia mínima” y le otorgó la “facultad de fijar un paro de 48 horas a nivel nacional”, pidiendo al Poder Ejecutivo la “anulación de la medida”.

El Supra comunicó al PIT-CNT las resoluciones y se reintegró a la actividad este jueves a las 16.00, por lo que las tareas portuarias transcurren con normalidad tanto en Montevideo como en el interior. Habrá una nueva reunión tripartita durante la tarde del próximo lunes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del MTSS y la próxima reunión del ejecutivo nacional del Supra está prevista para el jueves 1.

En el Supra “hay matices” con la propuesta del MTSS

El presidente del Supra, Álvaro Reinaldo, dijo a la diaria que la resolución del gobierno que garantiza servicios mínimos es una “esencialidad solapada, excesiva, arbitraria” y no se negoció. En ese sentido, están terminando de preparar el recurso de anulación a nivel nacional y buscarán “la manera de llegar a la OIT” porque, aunque les consta que esos trámites quizás se resuelvan cuando se alcance un convenio colectivo, intentarán aclarar que “está mal hecho” y buscarán que la Justicia se expida para “evitar que se vuelva a producir en el futuro, tanto en TCP como en otra empresa”.

Respecto al seguimiento de la medida que encomendó la asamblea, comentó que la idea es “ver la duración” y “analizar la forma”, porque la no participación de los trabajadores permite que la empresa “pueda citar a libre albedrío” o “dejar en penitencia” a ciertas personas. Explicó que el servicio normal es con cuatro grúas y, dado que en el régimen de trabajo con servicios mínimos se utilizan dos, representa “el 50% de la operativa”, mientras que en los barcos de menor porte ya se utilizaba esa cantidad.

Sobre las condiciones que se tienen que reunir para que se decidan nuevos paros, aclaró que dependerá de los resultados que arrojen los diálogos de la semana que viene porque la negociación con base en la nueva propuesta del MTSS “no puede exceder” las 48 horas. Consultado concretamente sobre si se volverán a cesar las actividades en el caso de que no se alcance un acuerdo en ese lapso, respondió: “Creo que está la posibilidad, no te lo podría decir con exactitud si es el mismo jueves o si es al día siguiente, pero sí es una necesidad que en el ejecutivo nacional hay que tomar la decisión de si esto se aplica o no”.

En el Supra hay “matices” de cara a la propuesta de acercamiento que presentó el MTSS, aunque entienden positivo que sea una “posición abierta”. No obstante, contiene puntos en “blanco y negro” que requieren contenido específico, por lo que “así como está no se puede hacer una valoración” y que exista un margen para negociar “debería ser bueno para todos”.

Desde Katoen Natie, multinacional belga que es accionista mayoritaria de TCP, el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Fernando Correa, comentó a este medio que aún no tienen una “postura formal” de cara a la propuesta: “No es nueva, no se está innovando, es algo que ha venido rondando. La propuesta del MTSS no es descolgada, tiene mucho sentido. Por supuesto que no tenemos postura hoy para hacerla pública porque estamos consultando con la casa matriz, estamos volviendo, se están haciendo cuentas… Hay incidencias económicas en la propuesta, por supuesto, pero también es responsabilidad de la empresa esperar a la instancia del lunes”, señaló.

Sobre la posibilidad de que haya nuevas medidas de fuerza, aseguró que “las decisiones no se toman porque está la amenaza de paro o no”, ya que contabiliza 45 días de medidas en lo que va del año y conocen “de lo que se trata y el impacto que tiene”. El lunes pasado, durante el paro nacional, TCP operó con la guardia mínima sin cancelaciones, y dijo que “no se trata de decir que el paro ‘se tiene que sentir’”, sino “cuál es el efecto que se quiere lograr y la proporcionalidad”.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que la empresa decida demandar al sindicato, afirmó que “se está trabajando” pero no configuraría una “acción de represalia”, sino que se encuentran “viendo las conductas” que hubo, “recopilando la información” disponible y, en función de lo que se releve, “se tomarán decisiones”. En ese marco, remarcó “cuestiones que son graves” como “hacer el paro en el momento en que atracó el barco” y no darle la posibilidad de irse, algo que ya no ocurre con los servicios mínimos, pero también subrayó que ahora hay “una propuesta arriba de la mesa” y “material como para discutir”.