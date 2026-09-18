El Supra resolvió un paro nacional portuario para el lunes y una asamblea general con corte de actividades el jueves

El sindicato considera que la resolución del Poder Ejecutivo para asegurar servicios mínimos es “excesiva” y “limita el derecho a la huelga”; TCP informó que este viernes a las 23.00 comenzará un paro de 24 horas.

Este viernes, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) definió un paro nacional portuario de 24 horas para la próxima semana. La medida, que comenzará a las 7.00 del lunes, se enmarca en el conflicto entre la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) por la concreción de un nuevo convenio colectivo.

El conflicto, que se arrastra desde hace varios meses sin un acuerdo entre las partes, motivó al Poder Ejecutivo a emitir una resolución de “servicios mínimos” en la terminal especializada del puerto de Montevideo, que es criticada por el Supra y el PIT-CNT, desde donde la consideran “excesiva”.

El mensaje que el sindicato divulgó este viernes plantea que, tras el paro, el jueves 24 tendrá lugar una asamblea general a las 10.00, con un cese de actividades a partir de las 8.00. Los trabajadores informaron que en el puerto de Nueva Palmira, el encuentro se desarrollará en el portón de la Administración Nacional de Puertos (ANP), mientras que en Montevideo, será en la explanada de la ANP.

La medida es “en contra de las resoluciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por tratarse de una resolución excesiva y arbitraria que limita el derecho a la huelga”, consignó el comunicado. Según explicó a la diaria el presidente del sindicato de trabajadores de TCP-Nelsury y secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, los trabajadores decidieron extender la medida a los puertos de Montevideo y Nueva Palmira en su totalidad –algo que hasta ahora no había sucedido en el marco de este conflicto– bajo el entendido de que “perfectamente mañana el Poder Ejecutivo puede sacar exactamente lo mismo para algún otro comité que esté con alguna conflictividad [por] el motivo que sea”.

“Esto para nosotros no puede quedar como un antecedente”, aseveró el dirigente sindical, que reiteró que la herramienta permite que el gobierno “deliberadamente determine un servicio mínimo, que en la actividad no es así”, de acuerdo a las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Consultado acerca de si los trabajadores podrían tomar nuevas medidas, no lo descartó, aunque sostuvo que “en la asamblea [del jueves 24] se va a hablar de todo lo mismo que se habló hoy”, lo que incluye los “detalles”, “alcances” y “repercusiones” de la resolución del gobierno. La asamblea determinará si “hay que hacer nuevas movilizaciones” o conformar “algún comunicado en particular”.

En tanto, y en línea con lo expuesto por Reinaldo, el dirigente del Supra y representante del sindicato de Montecon, Martín García, dijo que desde el sindicato entienden que la resolución del Poder Ejecutivo, “a corto o mediano plazo, va a afectar a todo el rubro portuario”. En sus palabras, la medida “tiene casi un efecto de decreto” y en el futuro podría aplicarse al resto del rubro, por lo que los trabajadores decidieron marcar “una salida de este problema” que pertenece a una empresa, pero puede “afectar” al conjunto.

El sindicato sigue a la espera de una convocatoria de parte del gobierno para retomar el ámbito tripartito y hasta la tarde de este viernes no recibieron ninguna. García dijo a su vez que la decisión de este viernes también se vincula con las declaraciones del gerente de Relaciones Institucionales de TCP y vicepresidente del Centro de Navegación, Fernando Correa, en las que “amenaza con una supuesta demanda al sindicato portuario”, siendo que las instituciones mantienen “un buen vínculo”.

Al respecto, el Supra se asesoró con los abogados del sindicato y también con representantes del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. “Que salga el vicepresidente del Centro de Navegación –cuando el problema está enfocado en un lugar solo– a hacer una demanda a todo el sindicato portuario, nos pareció totalmente aberrante. Por eso están las medidas arriba de la mesa”, aseveró.