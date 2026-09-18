Rodrigo Granja García: “Hacer visible el trabajo del campo es una de las partes del trabajo de campo”

Con una inscripción récord de animales, infraestructura renovada y una atractiva variedad de charlas y actividades, se desarrolla la 121ª Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial Rural del Prado, en una coyuntura internacional favorable para el sector cárnico.

Según informó Rodrigo Granja García, director de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), quienes visiten esta edición de “la exposición internacional de ganadería, muestra agroindustrial y comercial más importante del país encontrarán una genética de punta, con inscripción récord de animales”.

En este sentido, destacó que “este año se expondrán aproximadamente 200 animales más que en 2025, totalizando algo más de 2.000 animales de unas 40 razas”, de los cuales unos 1.400 son bovinos, ovinos, caprinos y suinos, y el resto, conejos y aves, lo que convierte a la Expo Prado en la muestra que congrega el mayor número de expositores y de animales de casi todas las especies que se producen con fines comerciales en el país.

La relevancia de la Expo Prado radica en que “las cabañas traen reproductores de élite, ya sean machos o hembras”. Estos animales “son la punta de la pirámide genética, que luego van a padrear a otros planteles, para que de ahí derramen hacia los ganados comerciales”, que son los que tienen por destino la producción para el consumo.

El mejoramiento genético no tiene por propósito que los animales participen en un certamen de belleza, sino la obtención de reproductores que, mediante la selección controlada, maximicen la eficiencia productiva, la sostenibilidad y la adaptabilidad de los rodeos o rebaños, entre algunas características.

Para Granja, la 121ª edición transcurre “en un año ganadero excepcional para Uruguay”. “No sé si históricamente hemos tenido un momento como este, con tanta demanda, con mercados pujantes y precios realmente de excepción”, dijo en referencia al mercado de la carne.

Si bien como país asistimos y somos parte de un contexto internacional complejo, con un sinnúmero de conflictos bélicos y comerciales activos que de una forma u otra afectan el normal desempeño de los mercados, el director de Exposiciones de la ARU sostuvo que “obviamente los temas políticos en el mundo globalizado van a tener incidencia directa sobre cualquier tema comercial. Pero desde lo productivo este es un año en el que los grandes productores de carne a nivel mundial están con stocks muy bajos. Eso hace que el precio de la proteína disponible se dispare. Todos los análisis tienden a coincidir en que la escasez que hoy está habiendo en el mundo de la carne, sobre todo de la proteína de alta calidad, es lo que está impulsando los precios hacia arriba, por lo que el ánimo del productor está muy alto”.

Aunque la muestra ganadera “es la estrella de la exposición”, Granja destacó la participación de “más de 600 empresas que representan a unas 2.500 marcas”. Obviamente, muchas de ellas están “asociadas a la producción agropecuaria, a maquinaria, insumos, instalaciones ganaderas, servicios agropecuarios, herramientas”. No obstante, también está presente “una infinidad de empresas que no tienen directamente nada que ver con el sector agropecuario. Creo que no falta ningún rubro. Asimismo, es notable la oferta gastronómica”.

Por otra parte, la presencia del Estado uruguayo como expositor es relevante. Como es tradicional, es posible visitar los stands de diferentes organismos, institutos, servicios públicos e intendencias. El recorrido de instalaciones oficiales se puede complementar con el ingreso a los espacios gestionados por varios estados extranjeros con representación diplomática en el país, a través de sus respectivas embajadas.

La consigna “Estamos particularmente comprometidos con que el eslogan de la Expo Prado –el campo en la ciudad– no sea solo una consigna. Queremos que la gente se arrime, que vea parte de lo que hacemos como país, de lo que somos como sociedad. Esta debe ser la única exposición a nivel nacional donde realmente hay una presencia masiva de público urbano. Para nosotros, hacer visible el trabajo del campo es una de las partes del trabajo de campo. Nos sentimos realizados cuando vemos a las escuelas, a los liceos, cuando vemos al público de Montevideo paseando y preguntando”, dijo Rodrigo Granja.

Más que animales

Entre las actividades previstas dignas de destaque están las culturales, “que van desde los shows que tenemos durante la noche en Plaza Prado hasta los eventos que hay en las tardecitas en el Ruedo e incluso la Misa Criolla” que se celebrará el domingo 13 de setiembre en el Galpón de Ventas de la ARU.

Granja señaló que la Expo Prado en 2026, al igual que cada año y más allá de la trascendencia que tenga como exposición, asume un rol preponderante en la difusión de información y conocimiento. Según informó, se realiza una serie de conferencias y mesas redondas sobre temas técnicos, algunos de ellos de carácter prioritario para el país, como el relacionado con la garrapata, “que hoy está complicando un poco al sector productivo” y que, como se recordará, le ha acarreado a Uruguay algunas complicaciones en el mercado exterior, al haberse detectado residuos de específicos veterinarios para el combate de este parásito en embarques de carne. Estas actividades son llevadas adelante por la academia y la institucionalidad agropecuaria.

Prueba de Aparte Campero en la Rural del Prado 2025. Foto: Martin Hernández Müller

También se llevará a cabo el seminario de “Buenas prácticas empresariales en equidad de género”, organizado en conjunto por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional de la Carne (INAC), el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Leche. También la presentación técnica “El comercio de carne en un mundo en transformación”, a cargo del INAC, que tendrá como cierre una mesa redonda; el lanzamiento de “Radar varietal: visión 360° de los ensayos de evaluación”, organizado por el Instituto Nacional de Semillas; y la charla “Prevención de fraudes y operación segura de productos”, a cargo del Banco República.

Punto de encuentro

Granja afirmó que la Expo Prado es también “un punto de encuentro, un ámbito de intercambio importantísimo” entre todos los actores privados vinculados de una u otra forma a la actividad agropecuaria, y también con las autoridades de gobierno. Destacó que está confirmada la visita del presidente, Yamandú Orsi, el miércoles 16 de setiembre, y de algunos ministros durante la semana. “Es un momento muy bueno de intercambio con los distintos referentes del Poder Ejecutivo”, sostuvo.

El momento icónico de estas instancias de intercambio con seguridad se registra en el acto de clausura de cada Expo Prado, en el que el presidente de la ARU en su discurso “expresa en forma clara y precisa cuál es la posición de la gremial sobre diferentes temas o situaciones”, para luego dar paso “al discurso del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que también es muy importante para nosotros, porque nos permite escuchar de primera mano su posición en los diferentes temas”.

La exposición invisible

Cada edición de la Expo Prado es visitada “por entre 250.000 y 300.000 personas, dependiendo del año y de las condiciones climáticas”. Sin lugar a dudas, la organización de la propia exposición en todos sus aspectos, entre ellos la atención al público visitante, implica desafíos logísticos de gran magnitud y una cantidad impresionante de trabajo.

“La Expo Prado es trabajo de todo el año. Hay un equipo de exposiciones muy grande, al que evidentemente estoy muy agradecido, que trabaja duro para que eso esté en condiciones”, expresó Granja.

Aparte de este equipo, durante los dos meses previos a la inauguración, “entre contratistas, gente de agencias de publicidad, gente de armado de stands, de las firmas comerciales expositoras, trabajan 10.000 a 12.000 personas” por cuenta del sector privado.

Una vez inaugurada, la Expo Prado demanda el trabajo de “varios cientos de personas”, responsables de tareas tan variadas como la limpieza, la venta de entradas y control de acceso, la administración o la seguridad, entre otras. Además, los cabañeros y su personal llevan a cabo tareas relativas al transporte y el cuidado de los animales –acicalamiento, alimentación, remoción diaria de camas, etcétera– que son parte de ese Prado que no vemos. Es un montón de gente, muchísima gente, y mucho trabajo todos los días”.

Visitas guiadas Un clásico de los paseos escolares es la visita a la Expo Prado. Los centros educativos interesados deben inscribirse en el sitio de internet de la ARU o comunicarse con la Oficina de Exposiciones para agendar su visita. De acuerdo con lo que Granja explicó, “son visitas didácticas, en las que el equipo que los acompaña les muestra las diferentes razas, los diferentes animales, cuál es la función de esa raza, cuáles son sus características, cuáles son sus condiciones productivas”, y agregó que no tienen costo. Esta es una oportunidad para que los niños nacidos y criados en ámbitos urbanos tengan contacto con especies animales y con tareas como el ordeñe, por ejemplo, que de otra manera tal vez no lleguen a conocer.

Cobija corta

Esta edición tiene como sello distintivo haber culminado el proceso de reconstrucción de los tres galpones históricos, que son monumento histórico nacional.

La obra realizada “en los galpones era una necesidad, era impostergable. Nos teníamos que encargar del tema para poder seguir haciendo una buena exposición”. Sin embargo, aún faltaría intervenir el Palco Oficial para que el complejo inaugurado en 1913 vuelva a su diseño original.

Consultado sobre si está previsto asumir ese nuevo desafío, el director de Exposiciones de la ARU respondió: “Por supuesto que me encantaría volver a ver el palco tal como era originalmente. La verdad, era una belleza, una joya. Evidentemente, el tema de la inversión en los galpones fue muy grande. Nuestra aspiración es algún día poder hacerlo”.

Sin embargo, y en el entendido de que su uso no es un riesgo, como sí lo era el de los galpones, por razones presupuestales, “hoy no está dentro de nuestras prioridades”, dijo, y detalló: “Por ejemplo, en este momento estamos abocados a la mejora de la infraestructura de los servicios higiénicos, y hay que encarar algunos otros temas. Cosas que no se ven, que no lucen, pero que son importantes. Espero que algún día se pueda hacer, la verdad que sería muy bueno. Sería como ponerle la frutilla de la torta al predio”.

Cancelada La detección de un foco de influenza aviar H5 en el país determinó que el MGAP, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, declarara la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para estas especies. La resolución establece la “restricción de todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y de aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola”, así como la “suspensión de ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar”. En este marco, se canceló la muestra vinculada a la avicultura en la Expo Prado 2026.

.