Calendario de fiestas y eventos

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18 de setiembre de 2026 - 1 minuto de lectura

5ª Fiesta nacional del chorizo

Parque Zorrilla de San Martín, Pan de Azúcar, Maldonado. Sábado 26 y domingo 27 de setiembre. Chorizos parrilleros, ahumados, gourmet, picantes y recetas tradicionales de productores locales y regionales, feria de artesanos y escenario al aire libre. Entrada libre y gratuita.

19ª Fiesta del ternero

Ruta 5 km 165, Goñi, Florida. Organiza Sociedad Nativista “Coraje, lazo y espuela”. Domingo 4 de octubre. Competencia de destreza gaucha con vacunos y concurso por aparcerías. Además, concursos de asadores y de esquila a martillo; carreras de la carretilla, del embolsado, de atados, y campeonato de truco.

Fiesta de la chacra

Centro de Educación Rural, ruta 7 km 56.700, San Jacinto, Canelones. Organizada por la Intendencia de Canelones y comunidades locales. 31 de octubre y 1º de noviembre. Museo a cielo abierto, recreaciones históricas, exposiciones de las sociedades de fomento rural, espectáculos artísticos, la más variada oferta gastronómica y feria de emprendedores.

Fiesta nacional de la leche

Cardal, Florida. Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Exposición y jura de holando, muestra agroindustrial, arroz con leche gigante, concursos gastronómico y fotográfico, encuentro de tejo, desfile criollo, espectáculos artísticos: Chacho Ramos, Luana, Charly Sosa, Catherine Vergnes, Vanesa Britos, Piero y Horacio, Levantando Polvareda, entre otros.

27ª Fiesta del cordero pesado

Parque Doctor Elías Regules, Sarandí del Yi, Durazno. Sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Concursos de lotes de corderos, asadores, esquila, cordero guacho y plato ovino. Demostraciones, misa criolla, bicicleteada y espectáculos artísticos.

9º Encuentro del ovino y la granja

Ruta 48, km 8.500, Rincón del Colorado, Canelones. Sábado 13 y domingo 14 de febrero de 2027. Exposición ovina y de aves y conejos, charlas técnicas, feria artesanal, parrilla a cargo de la Sociedad de Fomento Rural Sin Fronteras y espectáculos artísticos.