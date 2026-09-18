Rural del Prado: lo que querías saber sobre las principales razas bovinas y ovinas

Origen, características y atribuciones de algunas de las más destacadas razas bovinas y ovinas que forman parte del rodeo de Uruguay y se exponen en la Rural del Prado.

Presentamos a continuación una infografía que describe brevemente el perfil de algunas de las más importantes razas de bovinos y ovinos que compiten en la 121ª Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial Rural del Prado.

Ganado bovino

Aberdeen angus

Raza originaria del norte de Escocia. Llega a Uruguay en 1888, importada por Félix Buxareo, para mejorar el ganado local. Son animales de pelaje negro (black angus) o colorado (red angus), sin cuernos (mochos) naturales, lo que facilita su manejo en el campo. Se adaptan con facilidad a diferentes tipos de suelo, clima y situaciones difíciles. Su carne es muy tierna y sabrosa gracias a la grasa intramuscular, conocida como marmóreo. Hoy es una de las razas mayoritarias de la ganadería uruguaya.

Hereford

Es la raza históricamente más numerosa y extendida, y uno de los pilares productivos de la ganadería en Uruguay. Originaria de Reino Unido, fue introducida al país en 1864 por los hermanos Carlos y Roberto Young. Se destaca por su excelente rusticidad, docilidad y gran capacidad de adaptación a los sistemas de pastoreo extensivo sobre campo natural. Su cuerpo es de color marrón rojizo, con manchas blancas en la cabeza, el pecho y el vientre. La variedad mocha (polled hereford) es sumamente popular.

Braford

Oriunda de Estados Unidos, esta raza fue introducida en Uruguay en 1979. Es una raza sintética o híbrida mediante cruzamientos, que combina la calidad de la carne y la precocidad de la hereford con la resistencia al calor, la humedad y parásitos como la garrapata, propia de la raza cebuina brahman. Conserva el pelaje con la cara blanca del hereford, combinado con la giba y piel suelta del brahman. Se destaca por su notable conversión alimenticia, transformando forraje de baja calidad en carne de gran valor.

Brangus

Es una raza híbrida creada en Estados Unidos. Surge de la cruza entre aberdeen angus y brahman y busca combinar la calidad de la carne de la primera con la rusticidad de la segunda. Fue introducida en 1980. Son animales mochos, de pelaje corto y liso que puede ser negro sólido o colorado. Tienen una estructura corporal fuerte y musculosa, con giba moderada unida firmemente en los machos, ausente en las hembras. Presentan una excelente tasa de ganancia de peso diario y altos rendimientos en canal.

Limousin

Oriunda del suroeste de Francia, la raza fue introducida en Uruguay en 1962 por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Se destaca por su rusticidad y fuerza para el trabajo de tracción, pero su formidable musculatura orientó la selección hacia la producción de carne. A pesar de su porte, en la cruza con razas más pequeñas el tamaño moderado de los terneros al nacer evita problemas relacionados con el parto. Su pelaje es de color rojizo o trigo-anaranjado, con tonos más claros alrededor de los ojos, el hocico, el vientre y la zona perineal.

Charolais

Originaria de Francia, donde se la valoró como vinculada al trabajo, la carne y la leche y se transformó en una raza carnicera de alta eficiencia. Los registros en el país datan de 1964. Son animales de pelaje blanco o crema claro, con el morro rosado y pezuñas claras, de gran porte y cuerpo alargado, con una masa muscular sumamente desarrollada, en especial en los cuartos traseros y el lomo. Se destacan por la velocidad de crecimiento y la excelente conversión de kilos de pasto o ración en carne.

Shorthorn

De origen británico, la raza fue introducida en Uruguay en 1859 por los hermanos Hughes. Fue la primera importada para el mejoramiento del ganado criollo en el país. Esta raza inauguró los registros genealógicos de la ARU en 1887. De tamaño moderado a grande, cuerpo robusto, ancho y musculoso, con extremidades fuertes, su pelaje puede ser colorado, blanco o ruano (mezcla uniforme de pelos blancos y colorados). Produce carne de alta calidad con excelente nivel de marmoleo (grasa intramuscular).

Wagyu

Originaria de Japón, es utilizada para tiro y trabajo, lo que favoreció el desarrollo de su singular morfología. Es mundialmente reconocida por producir una de las carnes más exclusivas por su característico marmoleo. Existen cuatro variedades oficiales, de las cuales las más explotadas a nivel comercial son la japanese black (Tajima) y la japanese brown/red (Akaushi). Son animales de porte medio, de cuernos pequeños y finos que se curvan ligeramente hacia adelante. Ingresó a Uruguay desde Australia en 1996.

Bovinos - razas lecheras

Holando

Esta raza lechera representa la base de la producción láctea del país. Proviene de la línea del ganado holstein-frisón, de Holanda. Fue introducida en Uruguay en 1889 por Luis Lerena. Es un animal de gran porte, con un pelaje blanco y negro, aunque también existe una variedad overo colorado. Posee una estructura corporal angulosa y un sistema mamario altamente desarrollado. Aunque está especializada en la producción láctea, sus terneros y novillos también se aprovechan en la industria cárnica.

Jersey

Es nativa de la isla de Jersey, una pequeña dependencia de la corona británica en el canal de la Mancha. Fue introducida en Uruguay en 1910. Son animales de tamaño pequeño a mediano. Su estructura corporal es angulosa, con un pelaje que varía del marrón claro o dorado hasta tonalidades café oscuras. Es famosa por su alto contenido de sólidos totales (grasa y proteína) en la leche, ideal para la elaboración de subproductos como quesos y manteca. Es la segunda raza lechera más importante del país.

Ovinos

Corriedale

Natural de Nueva Zelanda, la raza surgió a fines del siglo XIX como un cruzamiento entre Merino y Lincoln. El primer carnero de esta raza fue importado en 1912. Los animales son de tamaño medio a grande, de constitución fuerte, cara blanca y mochos. Produce corderos pesados con un rápido ritmo de crecimiento, carcasas de calidad y un vellón pesado, brillante y suave de finura media. Posee una notable resistencia y capacidad de adaptación que le permite soportar las crisis alimenticias y climáticas.

Merino australiano

Se originó en Australia a finales del siglo XVIII y se desarrolló a partir de ovejas merino español. La variedad merino australiano fue introducida en Uruguay alrededor de 1930 y marcó un hito en la producción lanera. Es una raza lanera por excelencia, reconocida internacionalmente por producir una de las lanas más finas, suaves y valiosas del mundo. Los ejemplares son de cuerpo compacto y piel con arrugas o pliegues. Los machos poseen cuernos espiralados, aunque existe la variedad mocha conocida como poll merino.

Ideal

Se creó en Australia hacia 1880 mediante el cruzamiento de las razas merino australiano y lincoln. Fue introducida al país en 1913. Es una raza de doble propósito fino, al equilibrar una excelente producción de lana fina y carne de alta calidad. Son animales muy rústicos, mochos, de cuerpo armónico, macizo y de desarrollo precoz. Poseen una línea dorsal recta y un cuerpo profundo con costillas bien arqueadas. Su cabeza es ancha y fuerte, de perfil moderadamente encorvado en los carneros.

Merilin

Es la única raza ovina creada y desarrollada en Uruguay desde 1939, por el impulso del pionero José María Elorza. Nace a partir de la cruza de merino rambouillet y lincoln longwool. Se destaca por su excelente adaptación al medioambiente local. Son animales de doble propósito, robustos, de buen tamaño, patas de longitud media, cabeza maciza mocha, de hocico pigmentado en negro y con pelo blanco sobre piel rosada. Tienen dorso y lomo llenos, derechos y largos, con costillas profundas de buen arqueo.

Romney marsh

Se originó en Inglaterra y es una de las razas de doble propósito tradicionales en Uruguay desde su introducción, entre 1892 y 1896. Su principal fortaleza es la alta resistencia a afecciones de la pezuña y la tolerancia a parásitos internos. Produce un vellón grueso de lana blanca y larga. Sus corderos logran un rápido crecimiento, ideal para la producción de cordero pesado. Son animales de tamaño mediano a grande, de cuerpo largo, ancho y de lomo recto, un tórax amplio y costillas bien arqueadas.

Texel

Nativa de la isla de Texel, Holanda, nace a partir de la cruza de ovejas locales con varias razas inglesas en el siglo XIX. Fue introducida en Uruguay en 1973. Tiene una aptitud cárnica excepcional. Son animales fuertemente musculosos, compactos y pesados, de lomo ancho, piernas gruesas y muy bajo contenido graso. Su lana es de calibre grueso, y blanca, aunque en exposiciones se le aplica una tonalidad anaranjada para realzar su presentación. Los corderos tienen una alta ganancia diaria de peso.

Hampshire down

Conocida como la raza de “cara negra” o “cara mora”, se originó a principios del siglo XIX en el sur de Inglaterra. Fue traída a Uruguay en 1904. Es una raza carnicera de alta producción. De cuerpo robusto, compacto y musculoso, con lomos y cuartos traseros anchos, su rasgo distintivo es que la cara, las orejas y las extremidades son de color marrón oscuro o negro y están libres de lana. Produce carne premium con excelente marmolado, jugosidad y sabor suave. Su lana es blanca, gruesa y áspera.

Île-de-France

Raza de origen francés, creada alrededor de 1830. Ingresó a Uruguay desde Brasil en la década de 1990. Aunque es una raza carnicera, produce un vellón de lana blanca entrefina, libre de fibras pigmentadas. Son animales anchos, de perfil recto, contextura robusta y naturalmente mochos. Poseen excelentes cuartos traseros y lomos largos. Son muy prolíficos y tienen un ciclo ovárico continuo, lo que permite producir corderos en cualquier época del año. Los corderos muestran tasas de crecimiento muy elevadas.

Suffolk

De origen británico, fue creada en el siglo XVIII e introducida en Uruguay en 2005 por el Secretariado Uruguayo de la Lana. Es una raza carnicera muy precoz. Son animales mochos, de tamaño mediano a grande y de cuerpo largo, ancho y de gran musculatura. Su característica distintiva es que la cabeza, las orejas y las patas son completamente negras y están libres de lana. Produce carcasas pesadas de excelente conformación, con un alto rendimiento y sin problemas de sobreengrasamiento. La carne se destaca por su sabor, jugosidad y marmoleado.

Las razas “criollas”

Bovino criollo

Descendiente de los ganados introducidos en la época colonial por Hernando Arias de Saavedra –Hernandarias– en 1611 y 1617. Son animales de tamaño mediano a pequeño, con huesos finos, gran rusticidad y sin un biotipo especializado lechero o carnicero. Presentan una gran diversidad de colores en el pelaje debido a su alta variabilidad genética. Las mucosas, la piel y las pezuñas están fuertemente pigmentadas, lo que los protege de problemas derivados de la radiación solar y de agentes patógenos. Poseen cuernos muy visibles y desarrollados, frecuentemente en forma de lira, un rasgo heredado de sus ancestros de las razas españolas. Son de una rusticidad y fertilidad inigualables. Es una raza patrimonial, criada fundamentalmente por instituciones estatales, como el Servicio de Parques del Ejército en el Parque San Miguel y organismos de investigación como el INIA y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, aunque también algunos productores rurales privados han asumido su cría y conservación.

Ovino criollo

Descienden directamente de los animales traídos por los conquistadores españoles y portugueses durante la época colonial. Su origen genético proviene de razas autóctonas de la península ibérica, principalmente de la raza churra y, en menor medida, de la manchega y la rasa. Llegaron a la Banda Oriental alrededor de 1680. Son animales de tamaño pequeño a mediano, con altura promedio de 65 centímetros en hembras y 76 centímetros en machos. Su perfil fronto-nasal es rectilíneo y los machos a veces presentan dos pares de cuernos. Sus vellones muestran una gran variedad de colores (blanco uniforme, marrón, negro, cárdeno o manchado), pesan unos dos kilos, son de lana gruesa, compuesta por una mezcla de fibras ásperas y finas. La mayoría de las ovejas criollas puras se mantienen bajo estricta conservación en reservas oficiales, entre las que se destacan el núcleo histórico del Parque Nacional San Miguel, en Rocha, administrado por el Ejército, y los rodeos de investigación del INIA, por ser consideradas un patrimonio genético e histórico.