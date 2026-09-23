Este jueves habrá paro del taxi en Montevideo a partir de las 09.00 y “sin hora de finalización predefinida”

La medida es en “repudio” ante las propuestas de los empresarios, principalmente la que plantea la eliminación de la mampara.

Este miércoles, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT) informó que el jueves 24 de setiembre habrá un paro del taxi en Montevideo a partir de las 09.00 y “sin hora de finalización predefinida”. En el comunicado, los trabajadores manifestaron “repudio” ante “las propuestas presentadas por la patronal” en el marco de la undécima ronda de Consejos de Salarios, fundamentalmente asociadas a la “búsqueda de eliminar la mampara”.

La medida incluye una movilización desde la sede del sindicato –ubicada en la calle Clemente César, entre San Martín y Marmarajá– hasta la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), puesto que a las 10.30 está previsto un nuevo encuentro enmarcado por el Consejo de Salarios. Después, los trabajadores se trasladarán hacia la Junta Departamental de Montevideo (JDM) por entender que es el “ente regulador sobre el que la patronal está desplegando toda su presión” para lograr eliminar la barrera física que separa al conductor de los pasajeros.

“Cabe señalar que, lejos de haberse disipado los motivos que llevaron a su instalación, el aumento de la violencia social sostenido, constatable y público es un motivo más que suficiente para mantener la mampara en el taxi. Rechazamos el retiro de la mampara porque no queremos morir trabajando y rechazamos la rebaja salarial porque no queremos estar muertos en vida”, indicó el sindicato.

Los puntos que rechaza el sindicato

Roberto Fernández, secretario general del SUATT, dijo a la diaria que “seguramente en el mismo día se defina si el paro continúa o se levanta”. Señaló que los argumentos que maneja la patronal para eliminar la mampara se vinculan a que, según entienden los empresarios, ya no circula efectivo ni hay pasajeros en la calle. No obstante, consideró que es “falso” porque “sigue habiendo dinero en los coches y la gente en la calle te para”, sobre todo en lugares con gran acumulación de personas, como los centros comerciales y las terminales de transporte público.

En contraposición, según Fernández, la inseguridad sigue siendo un problema. Dijo que se han dado “robos a taximetristas” y valoró que “quizás es todavía peor lo que está pasando hoy en día que lo que pasaba en los 90”, cuando se instaló la mampara. Consultado sobre si existe margen de negociación al respecto, llamó a que “la patronal se encargue de buscar otros diseños” –sea un material más flexible o liviano–, pero con la condición de que mantenga “la misma seguridad”.

Por otro lado, en relación con los salarios, explicó que desde la patronal argumentan que, debido a las aplicaciones de transporte de pasajeros, “no llegan a poder pagar el laudo” y se generan “atrasos e impagos”, aunque advirtió que el discurso viene siendo el mismo “desde hace años”, incluso antes de que esas plataformas desembarcaran en el país. Además, señaló que no aportan los datos, por lo que pidió que “demuestren que no pueden cumplir con el laudo” y “pongan los números sobre la mesa”, lo que demostrará que “no es verdad”.

Según el sindicato, un tercer punto que impulsa la patronal es el alquiler de los coches. El secretario de Organización del SUATT, Damián Fernández, comentó a este medio que representa el “método argentino”: “Es sacarse de arriba la responsabilidad de gestionar tu empresa. Es decir, ‘ponete una unipersonal, dame la plata por mes, yo soy el dueño del auto, pero vos vas a ser responsable de todos los riesgos’”, cuestionó.

La diferencia por la mampara paraliza el resto de la negociación

Desde el sindicato entienden que los tres puntos anteriores están paralizando la negociación en el Consejo de Salarios.

Sobre la mampara, Damián Fernández indicó que tienen “la certeza de que ha habido movimientos” con ediles y por eso se movilizarán hasta la junta. Señaló que la “ambigüedad” de la Intendencia de Montevideo al plantear que no se revisarán aspectos normativos si no hay acuerdo entre trabajadores y empresarios configura la “punta de lanza” de la patronal, ya que la no apertura del sindicato a retirarla termina paralizando el resto de la negociación y “no se discute ningún otro tipo de mejora”.

“Plantean ‘si se ponen de acuerdo, cambiamos lo que sea’. Ahora, si la primera discusión que plantea la patronal es quitar la mampara, no se puede negociar nada”, resumió. “En el Consejo de Salarios lo que quieren hacer es sacar el viático, alquilar los coches y la no obligatoriedad de la mampara, que no estamos de acuerdo con ninguna de las tres cosas”, complementó, por su parte, Roberto Fernández.

Finalmente, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, dijo a la diaria que no realizarán comentarios sobre la situación porque se plantearon reuniones para entablar un diálogo que fueron suspendidas y se encuentran a la espera de “volver a intentar tener una conversación”.