Instituto de semillas presentó la plataforma digital Radar Varietal que permite acceder a información sobre cultivos forrajeros

La nueva herramienta tecnológica pone a disposición de técnicos y productores, en forma gratuita y en un formato amigable, los resultados históricos de cada Evaluación Nacional de Cultivares, facilitando la planificación predial.

El Instituto Nacional de Semillas (Inase) presentó la plataforma tecnológica digital Radar Varietal, desarrollada en conjunto entre esta entidad paraestatal y la consultora tecnológica Quanam. Su objetivo es democratizar la información disponible acerca de los resultados históricos de cada Evaluación Nacional de Cultivares, llevada adelante por el Inase. La plataforma permite, entre otras cosas, comparar los resultados alcanzados por los diferentes cultivares, visualizar curvas de producción y tasas de crecimiento, conocer la producción total o la producción por estación, y hacer simulaciones de mezclas de especies y cultivares.

Federico Boschi, responsable de Registros de Cultivares del Inase, explicó que cuando una empresa va a registrar un cultivar tiene la obligación de someterlo a un proceso de evaluación que permitirá conocer y determinar el comportamiento agronómico de los distintos cultivares en condiciones de producción nacional. La Evaluación Nacional de Cultivares es una metodología reconocida a nivel internacional que cumple estrictos protocolos de evaluación.

Hasta el 17 de setiembre, fecha en la que el Inase hizo la presentación pública de Radar Varietal, en el marco de la Rural del Prado, los resultados de cada Evaluación Nacional de Cultivares estaban disponibles, pero solamente en formato .pdf, lo que era poco amigable y presentaba innumerables inconvenientes y dificultades a la hora de comparar y analizar la información requerida en el proceso de toma de decisiones.

Según Boschi, quien acceda a la plataforma “va a tener toda la información de todos los cultivos forrajeros en un mismo lugar”. El acceso a Radar Varietal se realiza a través de este enlace.

Quien ingrese a Radar Varietal deberá elegir opciones de diferentes menús desplegables para indicar qué información pretende obtener, entre ellas, especie, año de siembra, representante (empresa comercializadora de la semilla) y cultivar. Además, deberá seleccionar el tipo de información que desea conocer, pudiendo optar entre rendimiento por especie y comparador de mezclas de especies y cultivares.

El sistema provee información sobre las siguientes especies: achicoria, alfalfa, cereales forrajeros, dactylis, festuca, lotus corniculatus, raigrás anual, y trébol blanco y trébol rojo.

La plataforma advierte que “la información presentada constituye una herramienta de apoyo y no sustituye la evaluación técnica para condiciones particulares de producción”. No obstante, contar con este instrumento significa la posibilidad de acceder gratuitamente a información precisa, veraz, relevante, actualizada y, fundamentalmente, validada para las condiciones de producción del país, lo que convierte a Radar Varietal en un insumo indispensable para técnicos y productores.

Boschi recordó que el Inase ya había instrumentado mecanismos que facilitan el acceso a la información de “otras especies, por ejemplo, de maíz, o sorgos para sus distintos usos; tenemos lo que es el Power BI”.

Consultado sobre si sería posible implementar un sistema como el Radar Varietal para cultivos hortícolas, Boschi informó que “hoy en día la única especie hortícola a la que le hacemos evaluación de cultivares es la papa. Y ya tenemos en formato Power BI la información recopilada. La gran dificultad que tenemos en el mundo hortícola y para la evaluación de cultivares son los distintos usos de los cultivares, los distintos manejos. Habría que evaluar si la producción es a campo o bajo cubierta, con riego o sin riego, con determinada densidad de siembra, en qué estación del año se produce. La diversidad que hay es muy grande como para poder unificarla en lo que son las evaluaciones de cultivares. Esa es la mayor dificultad que noto. En forrajeras todos siembran más o menos en la misma fecha, el manejo nacional es más o menos similar, los protocolos de evaluación intentan estandarizar ese manejo generalizado, que en la horticultura es mucho más difícil”. Sin embargo, concluyó que no sería imposible lograrlo. “Se puede hacer; si hay demanda, se hace, pero tiene su trabajo previo” para definir la metodología y, posteriormente, cada evaluación, lo que demandaría un compromiso presupuestal significativo.

“El Inase está financiado fundamentalmente por las empresas. El aporte del Estado es de entre 10% y 15%. Hay que ver cómo se financia toda esa generación de información”, concluyó.