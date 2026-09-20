Trabajadores tercerizados del Mides paran 24 horas este lunes y se reúnen con el gobierno por los atrasos salariales

El sindicato identificó a 23 organizaciones de la sociedad civil que no pagaron los sueldos en tiempo y forma entre marzo de 2025 y agosto de 2026 y afirmó que el ministerio es “el responsable último frente a los incumplimientos”.

Hace un mes, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), que agrupa a trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), instaló una carpa en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, en rechazo a los atrasos salariales y las “respuestas negativas” de las autoridades. La medida no se ha levantado y este fin de semana, a través de un video publicado en sus redes sociales, los trabajadores informaron que no han tenido “ningún tipo de respuesta concreta” del gobierno, si bien ha habido reuniones.

En el marco del conflicto por los atrasos salariales, Sutiga también convocó a un paro de 24 horas de los trabajadores tercerizados para este lunes, a propósito de una reunión que mantendrán con el Mides y los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social. De acuerdo con un comunicado del sindicato, los trabajadores se reunirán frente al Mides a las 11.00 y desde allí se movilizarán hasta la sede del Ministerio de Trabajo.

“Tenemos un conflicto que lleva más de una año y medio sin respuestas; al día de hoy más de 1.500 trabajadores estamos sin cobrar nuestro salario, personas que hace más de dos meses que no cobran, que ya no pueden sostener alquileres, las cuentas básicas. Queremos una solución”, reclamó el sindicato en el video.

El sindicato señaló que en el marco del conflicto se “han cerrado diversos proyectos” que “han afectado” tanto a los usuarios como a los trabajadores, quienes “cada vez se ven más insertos en una política ultraprecarizada, donde aparece permanentemente la desprofesionalización”. “Necesitamos tener un respaldo y voluntad política para resolver esto, porque sabemos que ellos tienen la respuesta”, expresó Sutiga.

La intermediación de las organizaciones “no libera al Mides de responsabilidad”

A principios de setiembre quedó instalada una mesa de trabajo en el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto. Allí se acordó un cronograma de negociaciones de 45 días que comenzó con una instancia inicial de diagnóstico. En este proceso, Sutiga identificó 23 organizaciones de la sociedad civil que tuvieron atrasos salariales por lo menos un mes, entre marzo de 2025 y agosto de 2026, de acuerdo con el documento de diagnóstico, al que accedió la diaria.

En el informe, el sindicato remarcó que la tercerización “es el principal factor estructural de precarización e incumplimiento laboral en los programas sociales del Mides”, y apuntó que dicha cartera “agrega intermediación administrativa sin aportar capacidad financiera ni conocimiento institucional autónomo, fragmenta responsabilidades y condiciona el salario a circuitos de rendición y transferencia”.

En ese sentido, Sutiga afirmó que las organizaciones de la sociedad civil –las intermediarias– “no aportan, en términos generales, un conocimiento especializado propio, ni poseen capacidad financiera suficiente para sostener los programas con recursos autónomos”, sino que “actúan como meros prestadores de mano de obra y tienen poca o nula incidencia en el desarrollo de la política”. Por lo tanto, “las tareas importantes de diagramación de estrategias y gestión de los recursos son delegadas a trabajadores contratados por su idoneidad para las mismas”.

El martes, en diálogo con la diaria Radio, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, reconoció que para pagar los salarios las organizaciones tienen “un montón de exigencias, que tienen que ver con el control de los recursos”. Mencionó que, entre otras cosas, “se establece que, si no se rinde cuenta de las partidas previamente asignadas, no se puede pagar”.

Si bien se entiende que el control sobre los recursos públicos “es necesario”, Sutiga cuestionó que este control se aplique sobre “organizaciones sin capacidad financiera propia y mediante circuitos administrativos complejos”. Tal como dijo Civila, las observaciones, correcciones o demoras en las rendiciones de cuentas “pueden suspender o postergar nuevas transferencias”. “Así, un mecanismo concebido para controlar el gasto termina provocando atrasos salariales recurrentes porque no existe un fondo independiente que garantice las remuneraciones mientras continúa el proceso administrativo”, apuntó el sindicato.

Para Sutiga, la intermediación de las organizaciones “no libera al Mides de responsabilidad por los incumplimientos laborales”. Bajo el amparo normativo de las leyes 18.099 y 18.251, el sindicato planteó que, aunque una organización figure formalmente como empleadora, “el Mides continúa siendo la institución y el responsable último frente a los incumplimientos alcanzados por la ley”.

Algunos de los lineamientos propuestos por Sutiga para solucionar la problemática son que se suspenda la creación de nuevas tercerizaciones para “cubrir necesidades estructurales o funciones permanentes”; que se defina un “cronograma gradual de pasaje a gestión directa”, y que mientras exista la tercerización se separe el pago de los salarios de los procesos de rendición de cuentas y se implemente “un mecanismo de cobertura ante retrasos o incumplimientos”.