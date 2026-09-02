Trabajadores tercerizados del Mides y autoridades comenzaron a negociar en busca de una solución al conflicto

El gobierno propuso un cronograma de 45 días y desde el Sutiga pretenden que en ese margen de tiempo se puedan concretar soluciones a los reclamos sobre los atrasos en el pago de salarios y el cumplimiento del convenio colectivo.

Se instaló este martes una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que busca destrabar el conflicto por los atrasos en el pago de salarios de los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), y el gobierno.

En diálogo con la diaria, el dirigente del Sutiga Diego Andrada dijo que en la instancia se acordó un cronograma de negociaciones de 45 días, comenzando con una instancia inicial de diagnóstico que comenzará el lunes de la semana próxima.

El dirigente explicó que el gobierno pretendía que dicha etapa fuera de diez días, pero el sindicato logró que se redujera a cinco, bajo el argumento de que el conflicto “está ultradiagnosticado” y ambas partes cuentan con los elementos suficientes. En ese sentido, y si bien reiteró que el diagnóstico “ya está recontrahecho”, Andrada explicó que el Sutiga acudirá a la primera instancia con un informe diagnóstico sobre lo que “entiende de lo que es la problemática”.

A esto le seguiría una serie de intercambios que permitan “instalar ideas” e “instalar mecanismos” para atender los problemas estructurales que denuncia el sindicato, y que Andrada recordó se vinculan a “lo salarial” y “la continuidad de la plantilla de los trabajadores”, para finalizar con la “implementación efectiva” de lo acordado y alcanzar una eventual “salida del conflicto”, con un “mecanismo que asegure el pago de los salarios en fecha”.

Al respecto, y consultado sobre si la reunión involucró propuestas particulares más allá del cronograma mencionado, el dirigente sindical dijo que si bien eso es algo que se llegó a solicitar antes de la instancia, desde el Sutiga entendieron que la primera reunión no lo ameritaba, ya que el sindicato ya había planteado posibles “salidas” al conflicto en otras oportunidades, como la presupuestación de funcionarios o la instalación de un fideicomiso, y estas tuvieron una respuesta negativa en el pasado.

Es así que dijo que si bien el Sutiga va a “participar activamente”, se pretende también “una señal fuerte” de las autoridades, que involucre propuestas que permitan poner punto final al conflicto. “Nosotros no somos los que estamos generando el conflicto, sino que es el Estado y las organizaciones las que no pueden pagarnos los salarios y las que nos atrasan, así que siempre estuvo de su lado la pelota, hasta te diría legalmente, porque es ley cobrar el salario en fecha”, contextualizó.

En consecuencia, y dado que el gobierno propuso “una temporalidad”, para Andrada es de entender que se busca “desescalar” y “llegar todos a un acuerdo”, por lo que “la expectativa es que en ese margen de tiempo” se puedan concretar los reclamos del sindicato. “Tampoco estamos pidiendo nada fuera de lo que es la ley, que es cobrar en fecha [y] que se nos pague la antigüedad que tenemos con consejos de salarios, así que digamos que la expectativa es esa”, consideró, para remarcar que “después dependerá de cada ministerio y de cómo entre ellos buscan también la solución” al conflicto.

Igualmente, y en tanto no se contaba con “nada sobre la mesa” hasta la reunión, Andrada recordó que, por el momento, el Sutiga mantendrá las medidas de lucha previamente resueltas. En ese sentido, mañana se celebrará una asamblea, de manera de abordar formalmente la propuesta de cronograma y definir los pasos a seguir.