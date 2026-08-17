Trabajadores tercerizados del Mides instalaron carpa frente a Torre Ejecutiva en rechazo a los “recurrentes atrasos salariales”

Debido a los “recurrentes atrasos salariales” y las “respuestas negativas” por parte de las autoridades, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), que agrupa a los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), resolvió instalar este lunes una carpa en la plaza Independencia.

A través de un comunicado, el núcleo de base de contingencia del sindicato informó que, como “medidas de lucha”, se realizarán paros sorpresivos, con una hora de aviso de antelación, y “no se aceptarán ingresos por noche”. También se informó que el martes 25 de agosto, feriado no laborable pago, “no se concurrirá a trabajar”.

Sutiga está reclamando la conformación de un fideicomiso para garantizar el pago de los salarios en fecha, así como “un acuerdo de permanencia que garantice la antigüedad y la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, estableciendo la reabsorción del personal ante un eventual cambio de ONG que gestione el dispositivo, sin contratos precarizados, con el fin de no poder usar de excusa la finalización del contrato para un despido injustificado”. También se pide avanzar en la presupuestación de “determinados servicios y proyectos” y se rechazan “las medidas direccionadas desde la propia patronal”. “La situación salarial nos afecta a todos y todas. La única forma de conquistar respuestas es organizándonos y fortaleciendo la lucha colectiva”, concluye la declaración del sindicato.

En diálogo con la diaria, Diego Andrada, integrante de la dirección nacional de Sutiga, señaló que actualmente hay alrededor de 800 trabajadores a los que no se les ha pagado en fecha, si bien puntualizó que la situación “va cambiando todo el tiempo”. Se han registrado atrasos en organizaciones del interior; por ejemplo, en Canelones y Salto. “Eso va cambiando día a día, semana a semana, porque entra alguna en atraso y sale otra; es dinámico y desorganizado, como la tercerización misma”, apuntó.

Andrada apuntó que la carpa seguirá frente a la Torre Ejecutiva hasta nuevo aviso. El sindicato aspira a “llegar a algún ámbito mayor”, por ejemplo, una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

“Gobernar implica gestionar conflictos”

En declaraciones a El Observador, el titular del Mides, Gonzalo Civila, afirmó el fin de semana que durante la actual administración se ha logrado que “se redujera mucho la duración” de los atrasos. “Vamos a seguir intentando por todos los caminos, porque no nos vamos a conformar con que haya trabajadores sin cobrar su salario en fecha. Que venga de mucho tiempo atrás no quiere decir que aceptemos que siga pasando”, expresó.

Civila dijo que existe “una normativa que tiene que ver con la forma en que se liberan los fondos públicos, a partir de la intervención de organismos de contralor, que hace que los caminos sean tortuosos”. Apuntó, además, que en este último mes hubo “alguna situación excepcional”, que provocó “algunos atrasos que llevan dos o tres días”.

A fines de julio, en ocasión de su comparecencia ante la comisión de la Cámara de Diputados que analizó la Rendición de Cuentas, Civila dijo que se ha avanzando en un convenio con la Agencia Nacional de Desarrollo para “fortalecer capacidades de gestión de organizaciones de la sociedad civil”. Destacó que este convenio, que se viene desplegando desde diciembre de 2025, “contribuyó a operar sobre un problema grave, histórico del ministerio en materia de pagos a las organizaciones sociales, pero también de gestión de las propias organizaciones sociales en la presentación de sus rendiciones de cuentas, de formación en capacidades de gestión”.

Por su parte, si bien precisó que se trata de un “problema histórico”, ya que “todos los gobiernos han tercerizado”, Andrada sostuvo que “el tema de los atrasos se ha recrudecido, porque la tercerización ha crecido y porque cada vez crecen más las poblaciones vulneradas, entonces, Mides atiende más y, en vez de presupuestar los proyectos, los terceriza”.

El dirigente de Sutiga dijo que en el período pasado también hubo “atrasos”, aunque no de “tres meses”. “Es cierto también que la administración anterior se dedicó a destruir el ministerio, pero también de lo que tiene que responsabilizarse este ministro es que ya va un año y cuatro meses de gestión y es hora de hacerse cargo del problema”, expresó. Afirmó que “gobernar implica gestionar conflictos”.