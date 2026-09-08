Ministerio de Vivienda lanzó un programa que busca facilitar el acceso a alquileres por parte de familias monoparentales y jóvenes

Este lunes, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) lanzó el programa Abriendo Puertas, que busca facilitar el acceso a arrendamientos de vivienda por parte de hogares monoparentales o que estén integrados por jóvenes.

Según se explica en el sitio web de la cartera, el programa puede entenderse como la primera etapa de Abriendo Puertas y dispone de “viviendas de propiedad pública” en edificios construidos del MVOT. Pueden acceder los hogares integrados “por una persona adulta con niños, niñas o adolescentes y/o personas con discapacidad a cargo”, así como aquellas personas de entre 18 y 29 años “que están dando sus primeros pasos hacia la autonomía residencial, ya sea de manera individual, en pareja o en grupos de convivencia de hasta cuatro personas”, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que están explicitados en la web del MVOT.

Los potenciales beneficiarios gozarán de contratos de alquiler de dos años, con precios de entre ocho y 12 unidades reajustables (UR), “en función de la cantidad de dormitorios” –hasta tres–, “renovables por períodos de igual duración, siempre que se mantengan las condiciones que dieron lugar a la adjudicación de la vivienda”.

De acuerdo con lo que informó el MVOT, el llamado inaugural ya está abierto y se dispone de 74 viviendas distribuidas en tres edificios, ubicados en Artigas, Montevideo y Tacuarembó. Las personas interesadas deberán demostrar ingresos mínimos equivalentes a 15 UR, con máximos de 38 en el caso de los hogares unipersonales, 48 para los de dos habitantes, 55 aquellos de tres, 60 los de cuatro y 65 en el caso de cinco o más. Pueden inscribirse vía web, de forma presencial en las oficinas del MVOT o de manera telefónica. Las viviendas serán sorteadas públicamente “en caso de que “la cantidad de postulantes supere el número de viviendas disponibles”.

En declaraciones al portal de Presidencia, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, destacó que el programa “responde a un lineamiento” del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat de la cartera. También dijo que “apunta a esa población que tiene capacidad de pago, pero no capacidad de ahorro”, y que experimenta “dificultades para acceder y permanecer en la vivienda”.

“Queremos que también el alquiler social sea una herramienta clave de la política habitacional para esos hogares que necesitan, por determinadas circunstancias, no meterse en una cuota a comprar, sino que los acompañen [en] su trayectoria de vida”, señaló Paseyro, y afirmó que la intención de la cartera es garantizar “el acceso y la permanencia en la vivienda”.

En cuanto a los beneficiarios del programa, indicó que los hogares monoparentales son “los que más necesitan” y generalmente “tienen jefaturas femeninas” que afrontan dificultades para “sostener los cuidados, sostener el pago de una cuota [y] sostener un trabajo”, al tiempo que los jóvenes “tienen dificultades para independizarse”. “Esta es una política destinada también a los jóvenes, que sabemos que son los que tienen ingresos menores, que sabemos también que tienen trayectorias laborales a veces más inestables”, aseveró.

Es así que dijo que, a medida que avance la implementación de la primera etapa, el MVOT disponibilizará un número creciente de edificios y, en una segunda instancia, se buscará “incluir el alquiler en el mercado”. “Nosotros queremos llegar al final del quinquenio con 3.000 soluciones bajo esta política de vivienda”, afirmó la ministra.