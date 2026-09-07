Lubetkin catalogó como “histórico” tener un embajador indio en Uruguay y detalló que Orsi visitará el país asiático en 2027

Luego de la recepción de credenciales del embajador Binoy George, el canciller detalló que visitará India esta semana para avanzar en “áreas específicas”, como productos agrícolas, tecnología y farmacéutica.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este lunes las cartas credenciales del embajador de India, Binoy George. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, definió este hecho como “absolutamente histórico” dado que es el primer embajador del país asiático en Uruguay. “Estamos hablando del país más poblado del mundo, que está entre las tres o cuatro zonas más importantes en crecimiento y desarrollo comercial del mundo”, sumó en rueda de prensa el jerarca.

Lubetkin profundizó en que si se trabaja “de ambas partes”, India puede ser “el gran nuevo momento para los próximos años de Uruguay”, como ha sucedido en el proceso que atravesó China. El responsable de Relaciones Exteriores detalló que esta semana viajará a India, en línea con el pedido del presidente Orsi de que “acelere” su visita al país asiático. Comentó que como se abrirá próximamente una embajada India en Uruguay, también se espera la llegada de “la primera delegación importante del gobierno indio”.

Lubetkin puntualizó que durante su estadía en India trabajará en “áreas específicas”, e hizo referencia a productos “alimenticios”, concretamente “agrícolas”, pero también a la posibilidad de profundizar los vínculos a nivel de “desarrollo tecnológico” o “áreas farmacéuticas”, entre otras cuestiones. Indicó que el avance con las autoridades indias también tiene que ver con “empezar a preparar” la visita de Orsi a India, lo que representaría la primera vez de un presidente uruguayo en ese país.

Consultado sobre cuándo será la visita de Orsi a India, Lubetkin comentó que “va a ser sin duda en 2027”. Detalló que no será en el primer trimestre del año, ya que en ese momento tiene confirmada su visita a Japón.