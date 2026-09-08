FA cuestionó la “escalada de descalificaciones personales, insultos y actitudes violentas” contra Lustemberg y Valverde

El secretariado ejecutivo de la coalición de izquierda calificó como “violencia política” las afirmaciones de los senadores nacionalistas Martín Lema y Carlos Camy contra las jerarcas de gobierno.

El secretariado ejecutivo del Frente Amplio (FA) emitió este lunes una declaración en la que cuestiona “el constante e inadmisible deterioro del debate político y la reiteración de agresiones, agravios e insultos” formulados por la oposición contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.

En el primer caso, refieren a las afirmaciones del senador nacionalista Martín Lema, quien sostuvo, entrevistado por Quién es quién de Diamante FM, que la denuncia del Ministerio de Salud Pública (MSP) contra el exsubsecretario de esa cartera, José Luis Satdjian, es una “canallada” y que Lustemberg “está hasta las manos”. En el segundo caso, el senador nacionalista Carlos Camy le exigió a Valverde que se disculpara por el uso de la frase de Jorge Larrañaga y afirmó que, si no fuera mujer, “capaz lo resolvíamos de otra manera”.

El FA expresó que esta “escalada de descalificaciones personales, insultos y actitudes violentas” dirigidas “contra dos mujeres políticas” constituyen “violencia política” y “un ataque directo” a la “honorabilidad” de ambas jerarcas, que busca “desacreditar su trayectoria y su integridad personal y profesional”, en el caso de Lustemberg, y emplean “una frase de carácter amenazante” en el de Valverde.

“La descalificación sistemática como táctica de oposición, especialmente cuando constituyen situaciones de violencia política basada en género, constituyen una agresión que busca silenciar y amedrentar a las compañeras, a nuestra fuerza política y erosionan la convivencia en la sociedad y nuestra democracia”, denunció el FA.

En la misma línea, desde El Abrazo, el sector al que pertenece Lustemberg, se expresó “respaldo” a la jerarca y “rechazo a una forma de hacer política que comienza a repetirse” y que apunta a la “descalificación personal, la polémica o la búsqueda de una frase que consiga un titular”. Además, señalan, “muchas veces” en las críticas a las mujeres políticas se incorporan “formas específicas de violencia política de género: se cuestionan sus capacidades, su legitimidad, sus formas, su carácter o características personales de una manera que excede ampliamente la discusión sobre sus decisiones”. El domingo, la Vertiente Artiguista emitió un comunicado similar en respaldo a Valverde, que integra ese sector frenteamplista.

Tras difundirse la declaración del FA, Lema insistió en la red social X con que la denuncia del MSP a Satdjian “es una canallada, lo dije y lo reafirmo”, y sostuvo que “pretender escudarse en la violencia de género para evitar responder por hechos concretos es irresponsable y banaliza un problema grave y serio”.