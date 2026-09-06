Vertiente Artiguista rechazó dichos de Camy hacia Valverde: “Decir ‘como es mujer lo dejo por acá’” es “una amenaza”

El senador blanco solicitó a la subsecretaria del MI que se disculpara por el uso de la frase de Jorge Larrañaga y afirmó que, si no fuera mujer, “capaz lo resolvíamos de otra manera”.

La Mesa Ejecutiva Nacional de la Vertiente Artiguista rechazó este sábado las expresiones del senador del Partido Nacional Carlos Camy dirigidas a la subsecretaria del Ministerio del Interior (MI), Gabriela Valverde, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

El jueves, con motivo de la comparecencia del MI ante la comisión, el senador le solicitó “expresamente” a la subsecretaria “que se disculpe” por sus declaraciones en el marco del Día del Comité de Base, cuando vinculó la frase del exministro del Interior del gobierno anterior Jorge Larrañaga –“hay orden de no aflojar”– con problemas de “suicidios, violencias institucionales, problemas de salud mental y consumo problemático de todo tipo de sustancias” en la Policía Nacional, según consignó el semanario Búsqueda.

“Esto sería como si yo dijera, que nunca lo dije, que la orden de que la batalla contra el narcotráfico está perdida está siendo negativa para la Policía”, señaló Camy, en referencia a la frase del ministro del Interior, Carlos Negro, al comienzo de la gestión. El senador blanco sostuvo que la frase acuñada por Larrañaga “identificó a un hombre que, con honestidad y trabajo, por lo menos, dedicó 14 meses de su vida a ejercer la función, y que hoy no está para defenderse”. “Como la subsecretaria es mujer, es una señora, lo dejo por acá y en estos términos, porque si hubiera sido otro el caso, capaz lo resolvíamos de otra manera; porque a quien no está, para defenderse, lo defienden los amigos”, puntualizó Camy.

Valverde reiteró que sus expresiones “fueron sacadas de contexto y fragmentadas en esa nota”. “Si mis palabras –ya sea fragmentadas, completas o como vengan– a alguien le provocan dolor, molestia u ofensa, no tengo ningún problema: pido disculpas nuevamente”, expresó la subsecretaria. Días después de sus dichos, en el programa Lado B, la viceministra se había disculpado y aclarado que no fue su “objetivo responsabilizar a ninguna persona sobre los suicidios y sobre la violencia institucional”, sino que la intención fue explicar que “hay expresiones de la vida cotidiana, y en las vidas institucionales, que van calando, y uno no sabe, desde la emocionalidad de las personas, cómo eso se puede trabajar”.

En X, Camy valoró las disculpas y reconoció que, “en el fragor de mis palabras, si alguna de ellas pasaron el límite debido, pido disculpas”.

Vertiente Artiguista: “Es una expresión violenta que establece una diferencia en el trato por su condición de mujer”

La Vertiente, sector integrado por Valverde, consideró “inadmisibles” las expresiones de Camy. “Evidencian el machismo que todavía persiste en la política y una violencia que rechazamos en la sociedad y en la política uruguaya”. A su vez, expresó su “total solidaridad y respaldo” a la subsecretaria.

En un comunicado, la Vertiente Artiguista sostuvo que “decir ‘como es mujer lo dejo por acá’ no es una muestra de consideración, sino que [es] una amenaza; es una expresión violenta que establece una diferencia en el trato por su condición de mujer, la desvaloriza y la coloca en un lugar de desigualdad dentro del debate político”.

El sector consideró que el “alcance” de las declaraciones iniciales de Valverde “fue aclarado”, y sin embargo “el senador decidió seguir divulgando para justificar su agresión”, cuestionó. “Las mujeres en la política no necesitan un trato diferencial o condescendiente, sino el mismo respeto con el que debe desarrollarse cualquier intercambio político e institucional”, enfatizó.

“Tenemos la responsabilidad colectiva de construir una política libre de violencia, discriminación, expresiones machistas e intolerancia, basada en el respeto y el diálogo democrático entre quienes tenemos diferencias”, señaló.