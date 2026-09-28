Gonzalo Gómez aseguró que “desconocía totalmente las actividades ilícitas que llevaba adelante” su asesor Pablo Leiva

“Asumo el error hoy aquí de haber contratado a otra persona a través de la confianza”, manifestó este lunes el edil nacionalista Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria, en una conferencia de prensa convocada para brindar explicaciones sobre su vínculo con Pablo Leiva, quien integró su equipo de asesores en la Junta Departamental de Montevideo desde diciembre pasado y fue condenado hace diez días por lavado de activos en una causa vinculada al narcotráfico.

Gómez sostuvo que depositó su “confianza” en el hijo de Leiva, Lucio, quien también lo asesoraba en la Junta. Lucio Leiva fue detenido en el marco del operativo policial, pero posteriormente fue liberado, a pesar de que padre e hijo vivían en la misma casa, en la que la Policía halló el dinero en efectivo. El edil definió a Lucio Leiva como un “amigo de la militancia” y remarcó que tienen “un vínculo personal y de confianza”. De todos modos, este domingo el PN informó que Gómez resolvió desvincularlo como asesor.

“Entiendo que de buena fe es que me recomienda a su padre; en ese sentido, entiendo que he sido abusado de mi confianza”, señaló Gómez, en referencia a la inclusión de Pablo Leiva como su asesor. El edil comentó que Lucio Leiva le había hecho saber que su padre “llevaba adelante de manera lícita y legal” actividades en un cambio, pero “desconocía totalmente las actividades ilícitas que llevaba adelante en su fuero privado”.

“Asumo el error de no haber sido precavido en la contratación”, insistió Gómez. “Debí haber tenido más recaudos en tanto ocupo una responsabilidad pública y uno tiene que rodearse de gente que conoce bien para llevar adelante la tarea”, agregó.

El edil contó que Lucio Leiva le recomendó la contratación de su padre cuando “ocurrió una baja” en su equipo de asesores en la Junta. En este punto, señaló que, si bien “en la práctica” Pablo Leiva figuraba como asesor suyo, “porque tiene que figurar así”, “formalmente” no era su asesor. “Cada edil contrata personas, no solamente para asesoramiento, sino para, por ejemplo, community manager, secretarías administrativas”, apuntó. Mencionó que, en el caso de Pablo Leiva, las tareas estaban vinculadas a la “representación” y la canalización de “demandas” de la ciudadanía.

Consultado sobre las competencias que vio en Pablo Leiva para su contratación, reiteró que cometió un “error”. “Confié y fui abusado de mi buena fe en el entendido de que había sido recomendado por su hijo para llevar a cabo esta tarea, tareas que no requerían tampoco ninguna especificidad, ni letrada ni contable ni nada, que las podía llevar esta persona tranquilamente”, expresó.

Gómez reconoció que Pablo Leiva “no venía” a la Junta y sostuvo que las “pocas comunicaciones” que mantuvo con él “fueron a través de su hijo”. Asimismo, admitió que nunca le llegó a asignar tareas durante su contratación. El edil indicó que Pablo Leiva percibía “52.000 pesos nominales y algo así como 42.000 pesos líquidos” por su rol como asesor.

Gandini y su esposa “se vieron involucrados injustamente en toda esta causa”, según Gómez

“Ni Jorge Gandini ni mi agrupación conocían a Pablo Leiva y tampoco conocían el vínculo laboral formal que yo tuve a partir de diciembre del año pasado”, aseguró Gómez en otro pasaje de la conferencia de prensa. Gandini, líder de Por la Patria y actual director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, se vio involucrado en el caso luego de que trascendiera que la Policía está investigando el eventual uso de una sucursal de cobranza que está a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, en el esquema de lavado de activos. La semana pasada, Gandini rechazó cualquier actividad ilícita y se puso a disposición de la Fiscalía.

Gómez aseguró que la contratación “fue una decisión personal”. Señaló que “tampoco el señor Pablo Leiva militaba en la lista 250 [de Por la Patria]”. Aseguró que “nunca integró una lista y tampoco militaba ni tenía actividad política en el Partido Nacional”. El edil también comentó que les pidió disculpas a Gandini y Scalabrino, quienes “se vieron involucrados injustamente en toda esta causa”.

Por otra parte, el edil consideró que hasta ahora no hay mérito para “confirmar” que haya una intromisión del narcotráfico con la política.

La carta que envió Lucio Leiva

El domingo, luego de reunirse con Gómez, la Comisión de Asuntos Políticos del PN informó que, además de desvincular a Lucio Leiva, Gómez comparecerá ante la Comisión de Ética y solicitó licencia en el directorio del partido, que integra en representación de la juventud nacionalista. A su vez, Lucio Leiva renunció a su cargo de vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del PN.

En una carta dirigida a ese órgano partidario, a la que accedió la diaria, Lucio Leiva dijo que la decisión “responde a la situación personal y familiar que me ha tocado atravesar durante los últimos días y a la exposición pública que se ha generado en torno a mi nombre como consecuencia de hechos que me son completamente ajenos”. “En estas circunstancias, entiendo que no me encuentro hoy en las condiciones necesarias para ejercer con la dedicación, responsabilidad y serenidad que requiere el cargo que me fue confiado”, escribió.

Consultado al respecto, Gómez manifestó: “Valoro mucho esa decisión, que habla de una seriedad, de un compromiso, de asumir que esto es una polémica”. El edil destacó que Lucio Leiva “no fue formalizado” en el marco de la investigación policial. “Si la Fiscalía no lo condenó y entendió que no era parte de los procedimientos y de los vínculos por lavado de activos y demás, yo no soy quién para acusarlo ni pensar que estaba implicado en las actividades que hacía su padre; tampoco lo vamos a condenar a él por las actividades que hacía su padre y no se lo puede responsabilizar él por eso”, afirmó.

“Yo confío en su persona, por eso es que trabajó conmigo muy cercanamente y nunca, ni en la vida de él –porque sé que el padre le arruinó la vida y me perjudicó a mí– ni en mi vida, pensamos que su padre iba a estar en estos actos ilícitos, que obviamente a todos nos toman por sorpresa y nos generan mucha tristeza”, subrayó.

Consultado sobre si manejó la posibilidad de renunciar o pedir licencia a su banca en la Junta, Gómez consideró que “no hay mérito”. “Yo estoy asumiendo que me equivoqué, que fue un error de no haber sido precavido, pero errores tenemos todos. Yo tengo 27 años, es la primera vez que estoy ejerciendo este cargo. Cometí este error de gravedad, sí, de no haber sido precavido, pero uno no está en la casa de las personas y yo no puedo saber lo que esta persona hacía en su actividad, y no me puedo hacer responsable por eso”, afirmó.