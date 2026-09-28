Fernando Pereira: “Alguien los llamó” a los Leiva para que asesoren al edil del Partido Nacional

El presidente del Frente Amplio dijo que el eje de la discusión debe radicar en “generar condiciones” para no dejar pasar el “financiamiento narco o del crimen organizado a los partidos políticos”.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, estuvo en La mañana de la diaria, donde abordó la condena de Pablo Leiva, asesor del edil blanco por Montevideo Gonzalo Gómez, en el marco de la Operación Trazador, en la que se incautaron 260 kilos de droga. Según Pereira, el eje de la discusión debe radicar en “generar condiciones para que la política pueda reparar cosas” que no están logrando “atajar”, como el “financiamiento narco o del crimen organizado a los partidos políticos”, y en ese marco apuntó hacia la ley de financiamiento de los partidos políticos que impulsa el FA.

“Hechos como estos deberían despertar la necesidad de este mecanismo y otros que eviten que efectivamente, una cuestión que podría decirse puntual, no deje de ser puntual”, afirmó. Sobre el hijo de Pablo Leiva –Lucio Leiva, asesor de Gómez y vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo– y su desvinculación judicial de la causa, dijo que en función de que convivían, “uno no puede decir que el hijo estaba involucrado en el tema”, pero “lo que no puede decir es que no veía eso”. Respecto de a dónde llevaban el dinero, señaló que si bien se debe investigar, “está claro que había una operación que no tiene nada que ver con cambiar pesos en dólares”.

Pereira reparó en que “un poco más de la mitad” de la droga incautada era pasta base, sustancia que “rompe la vida de los barrios”, en este caso valuada en “varios millones de dólares”. Sobre los Leiva, señaló que “alguien los llamó para que los asesorara” y consideró que un hecho así de “grave” amerita “decisiones de tipo parlamentario”. “Yo podría venir acá y tratar de desprestigiar al PN, ¿pero eso tendría algún sentido? ¿O tiene más sentido decir qué hace la política, los partidos políticos, para evitar que haya lavado?”, reflexionó.

Con todo, dijo que es necesaria una propuesta de cambio legal y “ya tuvo que haberla en el periodo pasado”, pero no lograron el consenso con el PN y los blancos “deberían hacer una autocrítica”, en referencia al proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Pereira opinó que se deben tomar “todas las decisiones” que eviten que el lavado de activos “esté cerca de la política” debido a que, en otras partes del mundo, el narcotráfico “se metió en el financiamiento de los partidos” y “ocupó bancas”. Llamó a tomar decisiones rápidas y dijo que los partidos políticos tienen que funcionar como “un filtro”, fundamentalmente en el financiamiento de las campañas.

En otra línea, sobre las reacciones políticas hasta el momento –entre las que se incluyen el cese de Leiva como asesor–, dijo que “van en la dirección adecuada” y, aunque probablemente se puedan tomar más, advirtió que no “vale” solicitarlas y, una vez que se adoptan, decir “estas no me gustan”. Para Pereira, luego “tendrán que ver si no tienen que tomar otras decisiones” y, con respecto a las medidas hasta ahora, no sabe si “son suficientes” porque es preciso analizarlo en profundidad, aunque “sin duda van “en la dirección de tomar decisiones que digan ‘no vale todo en la política’”.

Con todo, aseveró que la “pregunta principal” al PN sería “si no debería resolver hoy mismo en el directorio” que debe concurrir a una discusión con el resto de los partidos políticos “una ley de financiamiento de los partidos y de las campañas que pongan fin al financiamiento privado de las campañas” o, al menos, imponga un “límite muy pequeño”.

Pablo Leiva concurría a un local de cobranzas propiedad de la esposa del director de la Administración Nacional de Puertos en representación de la oposición, Jorge Gandini, además de que el edil Gómez pertenecía a su sector. Pereira dijo que primero “hay que ver el tema legal para ver si se violentó alguna norma o no” y, por otro lado, es preciso analizar “si queda con legitimidad para estar en el puerto”. No obstante, llamó a “tener sobriedad para no cobrar al grito”, porque “la institucionalidad debe ser seria” y, en la medida en que Gandini fue nombrado por el PN para ocupar un cargo de contralor, “solo va a poder ser removido en el caso de que el Parlamento encuentre elementos para destituirlo”.

El discurso de Orsi en la Asamblea General de la ONU fue “impecable”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas y durante su discurso cuestionó el “férreo bloqueo económico” que sufre Cuba. Pereira dijo que se sintió “plenamente identificado” con el discurso porque “levantó los valores históricos del Uruguay”, entre los que mencionó la paz, la integración regional y los cuestionamientos al terrorismo, las acciones bélicas “inagotables” y el bloqueo a la isla.

Antes del discurso, Orsi mantuvo una serie de reuniones con líderes políticos, incluido Pereira, y el presidente del FA subrayó que el mandatario “fue electo por un partido de izquierda” y “comparte que ese bloqueo es una forma dura de castigar a un pueblo”. No obstante, algunos líderes opositores lo cuestionaron por no sentirse incluidos –como el nacionalista Álvaro Delgado–, pero Pereira dijo que “de repente hay que preguntarles si están de acuerdo con el bloqueo o lo condenan como históricamente lo han condenado”, porque “puede que hayan cambiado de opinión”. “¿Ellos cambiaron la posición que tenía Didier Operti, la que tenía Jorge Larrañaga, o la que sostuvieron el PC y el PN a lo largo de la historia? Si sigue siendo la misma, lo que dijo Orsi los tiene que identificar”, señaló.

Orsi no mencionó a Gaza. Según Pereira, “lo que se decide es tratar de ser un territorio de construcción de paz” y, si bien “el genocidio de Israel a Gaza es de un tamaño inimaginable” y nadie “puede hacerse el distraído”, otra cosa es lo que “el gobierno uruguayo tiene que hacer porque está jugando un papel clave en el enclave internacional”, además de que hoy en día es el “único gobierno que hoy habla con todos los gobiernos de América Latina”.

“El discurso de Orsi es impecable, porque defiende los valores nacionales, defiende los valores históricos del Uruguay, defiende el multilateralismo –Uruguay fue uno de los primeros 45 países en entrar a la ONU– y al mismo tiempo defiende los valores del Uruguay, de la paz, de la igualdad social, de la atención a los que menos tienen”, consideró.