“No hablé del régimen cubano”, afirmó Orsi ante las críticas de la oposición a su discurso en la ONU

El presidente dijo que en su intervención en las Naciones Unidas hizo referencia a “señales que no son tan buenas, como la del terrorismo, las guerras, la desigualdad extrema y los bloqueos económicos férreos”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, retornó en la tarde de este sábado de su visita oficial a Nueva York, a donde viajó para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Minutos después de su arribo, desde la Base Aérea Nº 1, el mandatario brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a las reuniones bilaterales que mantuvo durante su estadía en Estados Unidos.

Sobre el encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente dijo que el principal tema de conversación, que “no estaba en agenda”, fue la regulación de las apuestas deportivas. “Lo tiró él”, comentó Orsi, y resaltó que al día siguiente de la reunión el mandatario brasileño adoptó algunas medidas vinculadas a las apuestas en el fútbol. “Fue lo que más tiempo nos llevó porque él me preguntó cómo funcionaba acá y yo le planteé algunas dificultades que estamos teniendo, que tienen que ver con algunas contradicciones y con una preocupación global que todos compartimos”, señaló.

Con respecto a la decisión de Uruguay de cederle a Brasil una parte de su cuota de carne en el mercado chino, dijo que “es una buena noticia decir que la cuota está más alta de nuestra capacidad”, aunque apuntó que “la otra cara es: 'Bueno, ponete a tiro'”. Sostuvo que “es una buena gestualidad ofrecerle a otros países”, siempre y cuando China esté de acuerdo, que puedan completar la cuota que tiene Uruguay, “porque esto es de ida y vuelta”. Afirmó, además, que “ya se ha hablado con China” por este tema.

El presidente remarcó que el año que viene Uruguay mantendrá “los mismos volúmenes” de exportación, y expresó: “Esto nos pone en una realidad que tenemos que saber atender, [porque] tenemos cuotas bastante más altas de nuestra capacidad, [lo que] quiere decir que nosotros tenemos que producir mucho más”.

Señaló que esto fue analizado días atrás en la Expo Prado. “Cuando nosotros planteamos el tema riego, la posibilidad de producir más granos o la posibilidad de tener más nacimientos, eso es lo que nos va a permitir poder arrimarnos al techo de la cuota”, apuntó.

El proyecto de Praxis

Acerca de la reunión que mantuvo con el CEO de Praxis, Dryden Brown, el mandatario señaló que el proyecto de inversión en consideración forma parte de la iniciativa +Colonia y puntualizó que, “como toda inversión que se instale en Uruguay, tiene que cumplir con las normas que el Uruguay establece”.

La propuesta de Praxis para Uruguay consiste en el traslado de 2.700 integrantes de la comunidad de Praxis a Colonia. La inversión rondaría los 1.000 millones de dólares y ya ha sido cuestionada a nivel departamental por ediles del Frente Amplio, que solicitaron una reunión con Orsi. El edil frenteamplista Pedro Leizagoyen ha dicho que se trataría de una “ciudad cerrada” con “posiciones ultraconservadoras”.

“Yo cuando hay idea de inversión, cuando hay alguien que quiere invertir en Uruguay, no le pregunto de qué religión es ni qué vota. Sí me interesa saber cómo es la inversión, de qué viene la cosa y qué tipo de normativas nosotros debemos tener en cuenta para que eso ocurra”, expresó el presidente, que describió el proyecto de Praxis en Colonia como “una propuesta bastante simple”, que consiste en “generar espacios para que estos nómades digitales puedan tener un lugar de referencia”.

“Es más bien una propuesta de desarrollo urbano más que otra cosa. Son gente que trabaja, gente joven que trabaja en este mundo de la tecnología y quieren un lugar donde puedan convivir y vivir tranquilos entre ellos”, comentó Orsi.

La reunión de Urupabol y el Compromiso de Santiago

Acerca del encuentro con los presidentes de Urupabol -espacio integrado por Uruguay, Paraguay y Bolivia-, Orsi dijo que se discutieron “temas concretos”. Por ejemplo, “la posibilidad de reflotar la idea de un puerto de aguas profundas” en Uruguay. Aclaró que esto fue planteado por “los otros dos países”, como “algo que podríamos estudiar y que sería positivo, cosa que a mí me sorprendió y que me obliga a visualizar 20 años para adelante cómo articulamos este corredor, que empieza allá en Bolivia y que tiene que salir al Río de la Plata.

En cuanto a su participación en la reunión del Compromiso de Santiago -la iniciativa contra el crimen organizado impulsada por el presidente de Chile, José Antonio Kast-, el mandatario señaló que en el encuentro se hizo una “explícita mención a la necesidad de trabajar en dos líneas”, en referencia al Escudo de las Américas, del que Uruguay no forma parte.

Orsi sostuvo que ambos espacios no van “en contraposición”. “Quedó claro para ellos, que integran los dos ámbitos, que uno de los ámbitos no excluye al otro. Al contrario, sienten la necesidad de tener uno propio de América del Sur, concretamente en temas de seguridad y coordinación contra el crimen organizado”, expresó.

Cuba y el discurso de Netanyahu

Consultado sobre las críticas que hizo la oposición al comentario sobre el “férreo bloqueo económico” que “sufre el pueblo cubano” durante su discurso en la ONU, Orsi dijo que, en realidad, en su intervención no habló “mucho de Cuba”. “No hablé de Cuba”, afirmó.

“Yo hice referencia a señales que no son tan buenas, como la del terrorismo, las guerras, la desigualdad extrema, los bloqueos económicos férreos, como el ejemplo de Cuba, pero no hablé del régimen cubano”, insistió el mandatario. También apuntó que en su discurso hizo referencia al “dolor que causan las tiranías”. “Yo creo que los ciudadanos entienden que, cuando uno se refiere a las tiranías, estamos tomando una opción”, añadió.

Por otra parte, consultado sobre qué postura tomó Uruguay en el momento en el que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló en la Asamblea General, Orsi manifestó: “Cuando termina mi oratoria todo el equipo de la delegación uruguaya se fue para estar conmigo. Nos sacamos fotos, hay mucha gente que trabajó mucho para esto, y no volvimos. No nos quedamos. A las dos o tres intervenciones estaba Benjamín Netanyahu. Nosotros no tomamos ninguna determinación, ni lo hicimos antes ni lo hacemos ahora”.

Buena parte de los países se retiraron de sala cuando Netanyahu tomó la palabra en la ONU. El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, cuestionó en X la postura de la delegación uruguaya, que “lisonjeramente se quedó en sala, mientras el genocida Netanyahu curtía a mentiras a los obsecuentes presentes y al mundo entero”.

En la conferencia de prensa de este sábado, Orsi manifestó: “Si vas a las Naciones Unidas, vas. Ir a las Naciones Unidas para no sentarse o, al revés, ir a las Naciones Unidas para hablar mal de las Naciones Unidas, son cosas medio extrañas”. El presidente dijo que hay que tener “la capacidad de poder escuchar cosas que de repente no nos gustan”, si bien recalcó que el gobierno uruguayo no tomó “ninguna decisión” en torno a la intervención del primer ministro israelí. “No hubo ninguna definición de quedarse o no quedarse”, subrayó.

El caso de Pablo Leiva

Por fuera de la agenda internacional, el presidente fue consultado por primera vez sobre la situación de Pablo Leiva, el asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez que fue condenado por lavado de activos en una causa por narcotráfico. En primer lugar, Orsi expresó que “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no al revés”. “Me pasó a mí y tenemos que ser muy respetuosos con eso”, acotó.

Luego, el mandatario apuntó que “en algún momento se nos dijo que el narcotráfico” se movería “en la frontera de la actividad política, o no tan en la frontera”, por lo que “hay que ser muy exhaustivos en esto”. “Cuanto más a fondo se llegue en la investigación, que está en el marco de la justicia, y por eso nosotros no deberíamos intervenir, mejor. Y lo que dije al principio: nosotros no somos quién para jugar, hay ámbitos para eso y hay instituciones para eso”, expresó.