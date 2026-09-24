Netanyahu dio su discurso ante la ONU y numerosas delegaciones se retiraron a su llegada

El primer ministro israelí minimizó la violencia de los colonos armados en Cisjordania y dijo que se trata de “un puñado de jóvenes” que de vez en cuando “se enfurecen” y “prenden fuego”.

El discurso de Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue precedido por la salida de gran parte de las delegaciones presentes en la sede, en Nueva York. “Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora”, dijo el primer ministro de Israel.

Su presencia en la ciudad donde tiene su sede la Asamblea General fue cuestionada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, porque sobre el primer ministro pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional de La Haya. El alcalde pidió al gobierno de Donald Trump que ejecutara esa orden, ya que la ciudad no tiene potestades para hacerlo, pero el presidente ha descalificado varias veces al tribunal internacional.

“Intentaste impedir que viniera”, le reprochó Netanyahu a Mamdani durante su discurso, y lo acusó de elogiar “a criminales condenados por apoyar a Hamas”. “Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales. En Nueva York los judíos son amenazados camino a la sinagoga”, dijo.

Netanyahu también acusó a “algunos” países de Europa de “rendirse al antisemitismo” por imponer sanciones o incluso al reconocer al Estado de Palestina. “Muchos en el mundo libre tienen miedo a defender la libertad”, dijo.

En cuanto a las acciones armadas, defendió la guerra que lanzó contra Irán junto con Estados Unidos y minimizó la violencia de los colonos armados en Cisjordania que atacan a la población palestina acompañados del ejército y destrozan sus viviendas, plantaciones y maquinaria.

Acerca de Irán, afirmó: “La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro, porque si no lo hubiéramos hecho estaríamos todos muertos”.

En cuanto a la violencia de los colonos armados, que se organizan en grupos que varios países categorizan como organizaciones terroristas, y que dejan muertos y heridos entre la población civil palestina, Netanyahu dijo que son solo “un puñado de jóvenes delincuentes”.

“¡Qué distorsión! Es una obsesión. Oigo hablar de esto aquí. Los líderes de los países hablan seriamente de ello, y lo dicen con tanta importancia”, cuestionó. Agregó que esos “jovenes de vez en cuando talan olivos”, “se enfurecen” y “prenden fuego”.

Si bien dijo que no va a tolerar que hagan justicia por mano propia, según citó Europa Press, el primer ministro agregó: “¿Qué son? ¿Una, dos, tres bajas? ¿Dos o tres muertos? ¿Cómo lo podemos comparar con los miles de ataques terroristas contra los colonos pacíficos, gente de bien que respeta la ley?”.

También defendió la ofensiva contra Gaza, que ya dejó 73.922 muertos, un número que aumenta cada día pese a que está en vigencia un cese del fuego. “Acusar a Israel de genocidio es la mentira más grande del siglo”, dijo Netanyahu, y agregó: “Israel ha hecho más para evitar las bajas civiles en situación de guerra que cualquier otro ejército en la historia. Hemos tomado un sinfín de medidas para proteger a la población civil. ¿Acaso esto es un genocidio? Por supuesto que no. Es todo lo contrario”.