Reunidos en Estados Unidos, Mamdani, Kicillof y Pedro Sánchez defendieron que hay un camino alternativo al de la derecha

El alcalde de Nueva York elogió las políticas laborales y de memoria reciente de Sánchez, y el gobernador de Buenos Aires afirmó que la Argentina de Milei atraviesa una “verdadera catástrofe” económica.

Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, organizó un encuentro bajo la consigna de “Construir una economía para la mayoría”, en el que participaron el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y representantes de delegaciones que asistieron a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Mamdani dijo que la reunión fue el inicio “de una relación entre municipios, entre países, todos motivados por lo mismo, que es elevar a las personas trabajadoras”. Consideró que las distintas administraciones tienen sus logros para aportar a las demás, y afirmó: “Cuando lográs un avance en el lugar donde representás a las personas trabajadoras”, es deseable que otros “también puedan aprender de eso, también puedan beneficiarse de eso”.

Si bien Mamdani gobierna una ciudad estadounidense y no un país, se trata de un territorio que tiene 8.120.000 habitantes, recordó.

El alcalde manifestó su voluntad de aprender de las experiencias de otros lugares del mundo y elogió algunas de las políticas sociales del gobierno de Sánchez en materia laboral y salarial. Destacó las licencias por paternidad y dijo que el salario mínimo aumentó más del 60% durante su gestión.

Mamdani también destacó las políticas de diversidad y las de memoria, que buscan que no queden en el olvido las atrocidades de la dictadura de Francisco Franco. En ese contexto, recitó “Canción del jinete”, del poeta español Federico García Lorca, que vivió también en Nueva York. “García Lorca nunca ocultó sus convicciones. Creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor. Hoy, nueve décadas después, quienes estamos en esta sala tenemos el poder de hacer realidad esa visión”, dijo.

A su vez, Sánchez defendió que “España está demostrando que otro modelo económico es posible, y Nueva York está demostrando que esa misma ambición puede transformar nuestras ciudades”. Destacó que las políticas de Mamdani están avanzando en reducir la desigualdad. Por eso, agregó, “los poderosos nos temen, porque día tras día demostramos que existe otro camino posible y que funciona, que genera resultados para la gente corriente”, dijo, de acuerdo con la agencia Efe.

El presidente español manifestó que “la justicia social no es enemiga del crecimiento económico, sino uno de sus pilares”, y rechazó el argumento de que solo es posible crecer “con los sacrificios de los trabajadores” y con una “protección social débil”.

En referencia a la reunión en Nueva York, Sánchez dijo que mientras la derecha construyó redes internacionales “durante muchos años, los progresistas hemos olvidado una de nuestras principales características: el internacionalismo”. El dirigente llamó a fortalecer la cooperación y compartir las experiencias políticas entre países.

Por su parte, Kicillof quiso dejar claro que en Argentina “no existe el milagro económico” del que se jacta el presidente Javier Milei. “Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que [Milei] ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un ‘milagro económico’ en la Argentina. No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe: se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo”, dijo, según citó el diario Tiempo Argentino.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires advirtió que en la actualidad se está procesando “un cambio en el orden mundial y una profunda revolución tecnológica”, y que “Argentina tiene muchas oportunidades en este nuevo contexto, pero Milei las está desperdiciando por llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias”.

Al igual que Mamdani y Sánchez, destacó la necesidad de fortalecer los vínculos internacionales de los gobiernos que comparten una visión común. “El nuevo orden mundial no está escrito. Esta reunión tiene ese objetivo: pensar desde nuestros pueblos, en conjunto, un orden mundial que reconozca la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad”, agregó.