Trump dijo a sus aliados de la región sobre los grupos delictivos armados: “Hágannoslo saber y los eliminamos”

Los gobernantes de países que integran el llamado Escudo de las Américas aprovecharon su presencia en Nueva York, donde participaron en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para reunirse y discutir sobre seguridad.

En ese encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que creó esta alianza para combatir a los cárteles y a los grupos que denomina “narcoterroristas”, ofreció a sus aliados enviar fuerzas de su país para enfrentarlos. “Durante años, los cárteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, dijo.

Trump se refirió a esas organizaciones como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorios, y ofreció su ayuda para combatirlos. “Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo.

Participaron en la reunión, entre otros, el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Ecuador, Daniel Noboa, el de Guyana, Irfaan Ali, el de Honduras, Nasry Asfura, el de Paraguay, Santiago Peña, el de República Dominicana, Luis Abinader, la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y también el presidente chileno, José Antonio Kast, quien anunció la adhesión de su país a esta alianza.

En ese encuentro, además, Trump presentó como propias las victorias electorales de sus aliados en distintos países de América Latina. “He apoyado a algunos de ustedes y hemos tenido grandes victorias electorales”, dijo el presidente estadounidense. “Creo que voy nueve de nueve. Todos a los que he respaldado han ganado”, dijo.

Entre esos triunfos, mencionó el de La Libertad Avanza en Argentina en las elecciones que renovaron parte del Congreso en 2025. “Tuvimos una gran victoria en Argentina”, recordó, según citaron el diario Perfil y el canal TN. Antes de la votación, cuando las encuestas no favorecían a Milei, Trump anunció un fuerte apoyo económico condicionado a que el oficialismo ganara esas elecciones.

Después de las últimas victorias electorales de la derecha, el Escudo de las Américas sumó nuevos miembros, entre ellos, Colombia, Perú y Chile.

Fujimori dijo que Perú se unió “con gran determinación y entusiasmo” a esta iniciativa, y elogió a Trump por su “liderazgo”. De acuerdo con la agencia Efe, también el vicepresidente colombiano elogió esta alianza y su papel para “preservar las democracias” de la región.

El paraguayo Peña también intervino allí, además de dar un discurso ante la ONU en el que ratificó la posición de su país, que es uno de los pocos que consideran a Taiwán un país independiente y no parte de China, al que Trump considera un adversario. En la reunión del Escudo de las Américas celebró la intervención militar que dejó un centenar de muertos en Venezuela, en la que Washington secuestró al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y los llevó a cárceles de Estados Unidos. Para Peña, ahora es tiempo de “trabajar” por la democratización de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua.

En Nueva York, Trump mantuvo el martes una reunión a puertas cerradas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Hemos sostenido una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad”, comunicó en sus redes sociales Rodríguez.

A su vez, en una conferencia de prensa, Kast elogió al Escudo de las Américas, al que sumó a Chile, y presentó la migración como uno de los problemas comunes en la región. “Esto [la alianza encabezada por Trump] nos da certeza a todos de que tendremos normas similares para perseguir a estas organizaciones. Que sean 15 países habla de que esto es algo global [y de] que uno de los flagelos más grandes que tenemos hoy en día es el crimen organizado y las migraciones”, sostuvo. Ante la polémica que generó en su país la incorporación a esta alianza, agregó: “Aquí no hay un tratado, para que nadie diga que estamos pasando a llevar la soberanía o la institucionalidad del país”.