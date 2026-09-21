Varios medios suspenden la cobertura de la Casa Blanca después de que Trump impidiera el ingreso de otros periodistas

Donald Trump durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 18 de setiembre.

CNN, MSN Now y Politico, que tienen vetado el acceso a la sede del gobierno estadounidense, reclaman ante la Justicia que se respete el derecho a la información.

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de impedirles el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MSN Now (antes llamado MSNBC), así como al portal de noticias Politico, generó un boicot de varios medios a la cobertura de las conferencias de prensa y otras actividades en la sede del gobierno.

El diario The Washington Post se unió este lunes a la medida y anunció que no publicará fotografías de los actos oficiales de Trump, en solidaridad con los medios que tienen el acceso prohibido. Comunicó que “se une al esfuerzo colectivo de los fotógrafos en otras plataformas que cubren la Casa Blanca, en una muestra de apoyo a los medios vetados”.

Las cadenas ABC, CBS, NBC y Fox News, que ha sido la preferida de Trump, también habían acordado que no cubrirían los actos presidenciales.

Los tres medios vetados anunciaron que recurrieron a la Justicia para que se revierta esta medida. Entienden que prohibirles el acceso a la cobertura viola el derecho a la libertad de expresión y de información. “Esta mañana notificamos al gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, manifestaron este lunes.

El presidente ya anunció que apelará un eventual fallo judicial que les dé la razón. Dijo que “la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre”, sino “contra las fake news”.

También el vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió la medida, con el argumento de que el gobierno “no está prohibiendo los medios de comunicación. Lo que está diciendo es que no les dará acceso especial a la Casa Blanca si se dedican a lo que en realidad es propaganda”. Cuestionó que “alrededor del 92% de las noticias sobre el presidente de Estados Unidos y su administración” difundidas por los medios vetados “son negativas”.