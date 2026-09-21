El oficialismo ruso revalidó las mayorías en las elecciones legislativas

La Unión Europea denunció que el proceso estuvo condicionado por “la ausencia de condiciones de competencia equitativa” y advirtió que sancionará a quienes hayan participado en su organización.

Con cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, Rusia Unida, el partido del presidente ruso, Vladimir Putin, logró una victoria récord en las primeras elecciones parlamentarias desde la invasión a Ucrania. Unos 50 veteranos de la guerra de Ucrania accedieron a una banca en esta votación.

Según consignó Deutsche Welle con base en los resultados preliminares de la Comisión Electoral Central de Rusia, la participación fue de 59%. Con el 95% de los votos escrutados, el partido de gobierno obtuvo 355 escaños de 450 en la Duma estatal, 31 más de los que tenía. En segundo lugar, se ubicó el Partido Comunista, con 40 bancas, seguido por el Partido Liberal Demócrata, con 25, y Nuevas Personas, con 20.

Junto a las parlamentarias, también se celebraron elecciones federales para nueve de los óblast y repúblicas autónomas en los que se subdivide Rusia. Los gobernadores oficialistas de las regiones fronterizas de Belgorod, Briansk y Tver fueron reelectos con el 65,97%, el 76,05% y el 69,69% de los votos, respectivamente. A su vez, en la región de Uliánovsk, el candidato del Partido Comunista, Alexéi Russkij, obtuvo el 76,65% de los votos y logró la reelección.

Los resultados fueron cuestionados por la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, que en una declaración sostuvo que las elecciones “han puesto de manifiesto la continua y creciente erosión de la democracia en Rusia”, algo que se da “en un entorno político cada vez más autoritario”.

En el comunicado, desde la UE denunciaron “la ausencia de condiciones de competencia equitativa”, algo que se vio agravado por “la ocupación ilegal de territorios ucranianos”. También lamentaron que la exclusión de Yábloko, único partido que se opone a la invasión, “ha limitado aún más la elección de los votantes rusos, excluyendo del proceso electoral a una de las últimas fuerzas de la oposición restantes y al único partido con una plataforma contra la guerra”.

Es así que condenaron de forma inequívoca “la organización ilegal por parte de la Federación de Rusia de las denominadas ‘elecciones’ en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania”, que calificaron como “una nueva violación flagrante del derecho internacional”.

“La Unión Europea reitera que no reconoce, ni reconocerá nunca ni la celebración de estas denominadas ‘elecciones’ en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, ni sus resultados”, enunciaron, al tiempo que advirtieron sobre la imposición de sanciones “a quienes participen en la organización de estas elecciones fraudulentas o se presenten como candidatos en los territorios temporalmente ocupados”.

“La Unión Europea reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Rusia debe poner fin a su guerra de agresión ilegal contra Ucrania, aceptar un alto el fuego inmediato e incondicional y retirar inmediata, completa e incondicionalmente sus fuerzas y equipos militares de todo el territorio de Ucrania”, concluye la declaración.