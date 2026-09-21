Lula se reúne con referentes de la izquierda estadounidense

A semanas de las elecciones en Brasil, el presidente se dispone a dar un discurso en la ONU en defensa de la soberanía y la democracia.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con una agenda marcada por las elecciones que su país celebrará en pocos días, el 4 de octubre, y la sombra de la injerencia de Washington en la política de su país. Pero también incluyó en su visita encuentros con referentes de la izquierda estadounidense: el senador por el estado de Vermont Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Durante la reunión de Lula con Mamdani, este lunes de tarde, el alcalde de Nueva York dijo ante periodistas: “Vivimos en la ciudad más cara de las Américas, la tercera ciudad más cara del mundo, y uno de cada cuatro neoyorquinos vive en la pobreza”. Ante esa realidad, dijo, el presidente de Brasil es una “inspiración” para él.

Los dos dirigentes destacaron la importancia de poner primero a la población al formular políticas públicas, y de combatir la desinformación y el extremismo político.

Lula criticó la falta de inversión de países poderosos en políticas de educación y atención a las necesidades de la población. “En este momento, alcalde, el mundo está gastando billones y billones de dólares en armamento. Europa volvió a armarse, Japón volvió a armarse, todos los países están invirtiendo en armas, y casi nada en educación, casi nada en combatir el hambre, casi nada en ayudar a los pobres a enfrentar sus dificultades”, dijo el presidente de Brasil, según citó el portal Metrópoles. Concluyó que promoviendo la guerra y sin “rescatar la dignidad humana y parar esa locura”, “no vamos a conseguir salvar al mundo”.

Antes de su viaje, la Agencia Brasileña de Inteligencia había emitido un informe en el que advertía sobre un riesgo “crítico” de injerencia estadounidense en las elecciones de Brasil. A partir de ese informe, una organización civil que trabaja por los derechos humanos y lleva el nombre de un periodista asesinado por la dictadura brasileña, el Instituto Vladimir Herzog, le hizo llegar al secretario general de la ONU, António Guterres, una carta en la que lo pone al tanto de esa situación.

La organización le pidió a Guterres que los países miembros de la ONU reconozcan el resultado electoral de Brasil, independientemente de quién sea electo presidente. Señaló que la falta de ese reconocimiento por parte de gobiernos extranjeros puede alimentar redes de desinformación y fortalecer intentos internos de poner en duda el resultado.

Además, el instituto repasa una serie de acciones de Estados Unidos para presionar a Brasil. Menciona las exigencias que presentó Washington para negociar aranceles y sanciones a autoridades de Brasil, en particular a las del Poder Judicial, recordó la clasificación de grupos criminales como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas, lo que podría usarse como pretexto para acciones militares en Brasil. También agregó a la lista el envío de dos asesores del gobierno de Donald Trump a los que la diplomacia brasileña les impidió el acceso al país por sospechas de que llegaban con la misión de cuestionar las elecciones.

En este contexto, la defensa de la democracia y la soberanía serán centrales en el discurso de Lula ante la Asamblea General de la ONU, aunque sin hacer mención a Estados Unidos, según publicó Carta Capital. La revista informó que el discurso todavía estaba en proceso de elaboración, pero insistiría en esos conceptos y en el respeto a las instituciones como principios de la política exterior de Brasil.

Uno de los promotores del involucramiento de Estados Unidos en la política brasileña ha sido el exdiputado Eduardo Bolsonaro, que desde comienzos de 2025 se encuentra en ese país. Allí se contactó con autoridades políticas y reclamó sanciones económicas para Brasil, primero para presionar para que no fuera condenado su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado. Después, con su padre ya condenado, para disminuir las posibilidades electorales de Lula.

En junio, Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años de prisión en régimen semiabierto por promover presiones al Poder Judicial y sanciones comerciales contra su país.

Para entonces, ya había perdido su banca por ausentarse más de lo que permite el reglamento del Congreso. Este lunes, además, fue destituido de la Policía Federal, donde tenía un cargo administrativo al que accedió por concurso. Dejó de ejercerlo para ocupar su banca, pero al perderla se exigió su regreso inmediato a la institución para regularizar su vínculo laboral.

Eduardo Bolsonaro no volvió a su trabajo en la Policía, del que fue destituido por abandono, ni respondió ante la Justicia, que lo condenó en ausencia.