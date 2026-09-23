El presidente de Irán le respondió a Trump y dijo que su país es “víctima del terrorismo”

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, durante su intervención en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de setiembre, en la sede de la ONU.

Masoud Pezeshkian afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su país está abierto al diálogo, pero que no está dispuesto a “aceptar el lenguaje de la fuerza”.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dio su discurso este miércoles en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y acusó a Estados Unidos e Israel de actuar “en contra del derecho internacional”. Comenzó su oratoria repudiando las acusaciones vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su intervención del martes ante la Asamblea General calificó a Irán como “el espónsor número uno del terror”. Pezeshkian retrucó que, en los hechos, es Irán el que es “víctima del terrorismo” y su población es “blanco” de “ataques cobardes” de fuerzas estadounidenses e israelíes.

Se refirió, entre otros, al ataque lanzado en febrero sobre Teherán, en el que fue asesinado “sin ningún fundamento jurídico” el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, y al bombardeo contra una escuela en la ciudad de Minab, que tuvo como saldo final la muerte de 168 niñas de entre 7 y 12 años, además de 26 maestros y cuatro padres. “Han convertido en mártires a nuestros científicos, a nuestros hombres, mujeres y niños. Niños inocentes que no habían cometido ni crimen ni pecado alguno”, denunció, lo que desencadenó la retirada del único representante estadounidense que estaba en la sala.

El presidente iraní sostuvo que, a pesar de todo, el pueblo de su país “se ha mantenido firme”, y aunque reconoció que se llevó adelante una contraofensiva, dijo que esta jamás involucró ningún ataque contra poblaciones civiles, y que lo único que pretenden los iraníes es “vivir de manera independiente”.

“Necesitamos contar con la fuerza, porque un pueblo que no se puede defender en el mundo de hoy será pisoteado”, argumentó, y dijo que en la actualidad, “los poderosos, en lugar de pensar en la humanidad, la justicia, la igualdad y la democracia, parecen ser los protectores y creadores de la inestabilidad y la destrucción”. “Durante los últimos dos siglos, Irán no ha atacado ningún país ni ningún territorio, pero siempre nos hemos defendido con firmeza”, dijo. Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos responsabilizan al gobierno de Teherán por ofensivas de grupos armados aliados de Irán que operan en distintos países de la región.

Con respecto al programa nuclear que lleva adelante Irán, que según dijo Trump es parte de un intento de acceder a un “arsenal de aniquilación nuclear”, Pezeshkian matizó que la única intención de su país es desarrollar una “tecnología nuclear pacífica” como un elemento “inherente al progreso”. “Lo dejaremos en claro: no a las armas nucleares y no a las limitaciones para la tecnología nuclear pacífica”, sintetizó.

El mandatario iraní no se refirió únicamente a lo que sucede en su país, sino que catalogó la situación en Palestina como una “herida abierta en la conciencia de la comunidad internacional”, y dijo que lo que ocurre en la Franja de Gaza es “un símbolo del fracaso de los mecanismos internacionales para prevenir el sufrimiento de los civiles”. Pezeshkian cuestionó la utilidad de las resoluciones de la ONU cuando “la ocupación y la violencia han continuado”, y sostuvo que “la paz duradera en Asia occidental es imposible sin justicia para Palestina”.

Zelenski y la guerra de Ucrania

Otro de los gobernantes de países involucrados en conflictos armados que hablaron este miércoles ante la Asamblea General fue el ucraniano Volodímir Zelenski. El martes, se reunió con Trump, quien le manifestó su voluntad de que la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa termine antes de que el invierno llegue a Ucrania.

Zelenski dijo a la prensa que está dispuesto a aceptar una tregua energética con el gobierno de Vladimir Putin si Moscú tiene “voluntad” de acordarla. “Estoy listo en cualquier momento, siempre que todas las partes estén preparadas. Estamos listos si no atacan nuestro sistema energético, nuestro sistema de electricidad y calefacción”, dijo.

Ante la Asamblea General, el presidente de Ucrania pidió a su par chino, Xi Jinping, que se involucre y ejerza su influencia sobre Rusia para terminar con este conflicto. “Necesitamos diplomacia y necesitamos fuerza”, dijo.