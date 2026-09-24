Orsi participó en una reunión del Compromiso de Santiago, impulsado por Kast: “El nivel de sintonía tiene que ser cada vez mayor”

El presidente dará este jueves su segundo discurso ante la Asamblea General de la ONU; además, se reunirá con el CEO de la “nación digital” Praxis.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, continúa con su agenda en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este miércoles, el mandatario se reunió con sus pares del espacio Urupabol, los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia) y participó de un encuentro de alto nivel del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada, iniciativa promovida por el presidente de Chile, José Antonio Kast. Además, Orsi confirmó un encuentro con representantes de la empresa Praxis, que tiene un acuerdo con el proyecto inmobiliario +Colonia para instalar en el departamento su primera “sede física” de una “nación digital” con sede en Nueva York, respaldada por criptomonedas.

Este jueves, en tanto, Orsi será el decimotercer orador en el tercer día del debate general del 81° período de sesiones de la ONU, que tiene por consigna “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

En los días previos, Orsi se reunió, en primer lugar, con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; participó del “Diálogo presidencial sobre inteligencia artificial”, e invitó a empresarios e inversores reunidos por Americas Society/Council of the Americas a considerar a Uruguay “para sus próximos proyectos”. “Conversen con nuestros equipos y dígannos también, con franqueza, qué debemos hacer mejor. Nuestro compromiso es escuchar, responder y sostener las reglas”, expresó Orsi en ese evento, según informó Presidencia de la República.

Por su parte, en el encuentro en el marco del Compromiso de Santiago, que este miércoles reunió a los jefes de Estado de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay y a los cancilleres de Argentina y Ecuador, se abordó la “implementación” del espacio. Según comunicó la cancillería chilena, “la reunión permitió que los siete países reafirmaran, al más alto nivel, su voluntad política de avanzar conjuntamente en la implementación de esta iniciativa”, que fue lanzada el 28 de mayo de este año. Argentina propuso a Buenos Aires como la sede del próximo encuentro, que será en noviembre.

El Compromiso de Santiago ya cuenta con un grupo de trabajo organizado en cuatro mesas temáticas: seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control y fiscalización fronteriza. “En estas mesas, las instituciones competentes de los países participantes identificarán medidas concretas de cooperación y elaborarán un plan de acción” para “consolidar una respuesta regional coordinada y efectiva ante una amenaza que trasciende las fronteras nacionales y afecta directamente la seguridad de la ciudadanía”, señaló la cancillería chilena.

“Para nosotros, esto no es una opción, es una necesidad”, manifestó Orsi durante la reunión. “Nosotros nos necesitamos. Y es bueno saber y es bueno admitir que nuestros equipos, la gente que trabaja en los temas de seguridad de todos nuestros gobiernos, naturalmente lo hacen”, destacó el presidente en declaraciones consignadas por Subrayado. No obstante, advirtió que, como el crimen organizado corre a una velocidad “cada vez mayor”, “nuestro nivel de sintonía tiene que ser también cada vez mayor”.

Orsi se reunirá con el CEO de Praxis

Por otro lado, en diálogo con El Observador, el presidente confirmó que este jueves se reunirá con el CEO de Praxis, Dryden Brown, tal como había adelantado The New York Times. “Esto de Praxis es un componente de una estrategia que en Colonia se está desarrollando y que tiene que ver con esa nueva generación de trabajadores de la tecnología que son verdaderos nómadas”, señaló Orsi. El mandatario mencionó que, al igual que el área metropolitana y Punta del Este, en Colonia se ha generado “un nuevo polo de atracción”. Por su parte, Brown expresó en X: “Honrado de construir en Uruguay. Gracias al presidente Yamandú Orsi”.

“A medida que la inteligencia artificial [IA] genere más riqueza, los mejores lugares para vivir seguirán siendo escasos. Creemos que eso hará que los terrenos excepcionales adquieran mayor valor. Praxis planea adquirir terrenos y desarrollar viviendas, vecindarios y ciudades en torno a una cultura compartida”, se señala en la página web del proyecto. Allí, Praxis es presentada como “la primera nación digital del mundo” para la era “pos AGI”, es decir, posterior a la inteligencia artificial general, una tecnología que, eventualmente, igualaría a la inteligencia humana. En el sitio se describe al proyecto como una “nación autónoma que utiliza la IA para entender a sus miembros, coordinar objetivos compartidos y mejorar con cada campaña, guiada por una constitución y supervisión humana, e impulsada por un presupuesto de token de IA”.

El alojamiento en Colonia fue informado por el medio estadounidense y surgió del acuerdo con la smart city +Colonia. Este último es un proyecto liderado por el empresario Eduardo Bastitta, quien integra el consejo de asesores del presidente de Argentina, Javier Milei. Según The New York Times, hasta ahora solo se ha firmado un acuerdo “en gran medida no vinculante” y “quedan muchas preguntas sobre si su promesa de construir una ciudad desde cero alguna vez se traducirá en ladrillo y cemento”. Sin embargo, Praxis proyecta que sus residentes –denominados “praxianos”– inviertan más de 1.000 millones de dólares y comiencen a instalarse en Colonia a mediados de 2027.

El proyecto estaría conformado por unos 150.000 emprendedores, inversores y referentes tecnológicos. Según explicó Brown al medio estadounidense, la comunidad de Praxis creció desde la pandemia, cuando comenzó a leer “cosas de derecha algo raras en Internet”, y posteriormente empezó a llevar a “personas raras de derecha de internet a fiestas” en Nueva York. Personalmente, Brown, un exsurfista profesional de 30 años, asegura que “definitivamente no es un tipo progre”, aunque tampoco se alinea con la derecha, ya que considera que el espectro derecha-izquierda es “muy boomer”.

Urupabol: diálogo sobre logística, energía y seguridad

Con respecto a la reunión de Urupabol, que nuclea a Uruguay, Paraguay y Bolivia, los tres países destacaron en un comunicado conjunto “la importancia estratégica de revisar integralmente los acuerdos fundacionales” de ese espacio con el objetivo de “adecuar su estructura a las exigencias económicas y comerciales actuales de los países miembros”.

Los tres presidentes coincidieron en “la importancia de consolidar una logística regional eficiente mediante el aprovechamiento de la red portuaria a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná”, así como también de regularizar el funcionamiento de sus órganos de gobernanza, como la Comisión del Acuerdo y el Comité Intergubernamental de la Hidrovía.

Asimismo, acordaron trabajar en los “mecanismos de cooperación bilateral existentes en materia de facilitación de la navegación e infraestructura portuaria” y “promover una mayor conectividad aérea regional a través de la consolidación de acuerdos de cielos abiertos”.

En materia de energía e hidrocarburos, los tres mandatarios intercambiaron sobre las “posibles áreas de cooperación orientadas al fortalecimiento de la seguridad energética, la mejora de la logística de abastecimiento y el aprovechamiento de capacidades e infraestructura existente y futura, incluyendo eventuales iniciativas vinculadas al transporte multimodal”.

Por último, en relación con la seguridad regional, “los gobiernos ratificaron su determinación de combatir la delincuencia organizada transnacional mediante el intercambio de inteligencia, la cooperación policial e institucional y la coordinación fronteriza, respaldando además las iniciativas regionales y multilaterales ante estas amenazas comunes”.