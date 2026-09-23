Florencia Astori: “El FA tiene un compromiso sustantivo con la violencia basada en género”

La presidenta de la Comisión de Género, Feminismos y Disidencias del partido celebró que la fuerza política haya actualizado sus protocolos contra la violencia basada en género, y que llamó a “erradicar”

Semanas atrás sesionó el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) y, entre otras cuestiones, sus integrantes aprobaron por unanimidad una propuesta de actualización de su protocolo de actuación ante situaciones de violencia basada en género hacia mujeres y disidencias. En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Género, Feminismos y Disidencias del Frente Amplio, la diputada suplente Florencia Astori, brindó una entrevista a Informativo de cierre, de la diaria Radio, en la que abordó las características del documento, que insumió tres años de trabajo de la Comisión de Adecuación de la fuerza política.

Astori recordó que el FA ya contaba con un protocolo, pero que este databa de 2020, por lo que se decidió “perfeccionar la herramienta y el instrumento”, lo que “permite ordenar el abordaje de situaciones de violencia basada en género”, pero no erradicarlas. “Las situaciones van a seguir sucediendo; lo que hacemos con este protocolo es dar una señal política de que el FA como fuerza política tiene un compromiso sustantivo con la violencia basada en género”, evaluó.

Según explicó, el insumo abarca dos líneas de abordaje que pasan por “la violencia basada en género en el ámbito político y, por otro lado, en el ámbito privado”. Con respecto a la primera, Astori lamentó que “en el último tiempo” se constataron “situaciones de muchísima violencia” hacia integrantes de la fuerza política “que están en lugares de mayor visibilidad”, y repudió que, en algunos casos, las discrepancias políticas terminan por derramar “al ámbito de lo personal” y derivan en un discurso perjudicial a las dimensiones de género.

Para Astori, esto se condice con la existencia de “una estructura que tiene que ver con una cultura bastante patriarcal” que “atraviesa” el sistema político uruguayo, que “de alguna manera también define los tipos de relaciones que se dan entre mujeres y varones”. “Desde el lugar de visibilidad que tiene una persona en ejercicio de la política [...] generar este tipo de discursos, que están basados en lógicas muy machistas, modela también y muestra a la sociedad un tipo de discurso que para nosotros no es válido”, aseveró.

La presidenta de la Comisión de Género, Feminismos y Disidencias del FA consideró que hay “un desconocimiento de lo que implica la mirada feminista” por parte de algunos actores, y dijo que si bien generalmente “la perspectiva de género [...] es una discusión” en la que participan las mujeres, también “tiene lugar para los varones y para poder pensar las masculinidades”. “Necesitamos como sociedad podernos dar la oportunidad de conversar”, afirmó, y apuntó que, en última instancia, tales cuestiones “terminan siendo una lucha por la igualdad de derechos y una lucha [...] por la democracia”.

Por otra parte, y con respecto a los casos del ámbito privado, se refirió a “dos vías muy marcadas”: la primera, vinculada a la violencia política basada en género, para la que el protocolo dispone su tratamiento en “una comisión especializada de expertas”, encargada de remitir un informe al Tribunal de Conducta Política para su posterior actuación. “Conformar una comisión especializada no solo va a ayudar a generar mejores respuestas y un mejor acompañamiento, sino también le va a permitir al Tribunal de Conducta Política enfocarse en su tarea”, evaluó. De todas maneras, el órgano aún no ha sido conformado, dado que el Plenario Nacional otorgó un plazo de 60 días tras el próximo congreso –será en octubre– para ello, por lo que actualmente los casos continúan en la órbita del Tribunal de Conducta Política.

La segunda se relaciona con la violencia en el ámbito privado, donde, si bien “el FA no tiene instrumentos para poder llevar a cabo una instrucción”, el protocolo dispone posibles “medidas preventivas y temporales para el resguardo de las militantes que estén involucradas”. “Básicamente, se trata de poner al FA en la situación de la posibilidad de tomar medidas que resguarden y protejan el proceso y, sobre todo, a las mujeres”, resumió.

Consultada sobre si casos como el del exdiputado Gustavo Olmos, que fue denunciado por la exdiputada suplente Martina Casás por acoso sexual durante el período legislativo anterior, pesó a la hora de pensar la herramienta, Astori apuntó que “todas las situaciones que el FA ha tenido que atravesar y ha tenido que acompañar han dejado aprendizajes”, por lo que “sin duda” tanto dicho caso “como varios otros que fueron también de carácter muy público” sirvieron de insumos que “permitieron [...] ir aprendiendo algunas cuestiones en el camino y poder pensar y mejorar el instrumento”.

“El protocolo se aprobó por unanimidad en el plenario y eso no me parece que sea menor: entiendo que todos y todas en el FA creemos que la violencia basada en género la debemos erradicar y debemos trabajar para eso, y eso es para mí un motivo de gran orgullo”, aseveró.