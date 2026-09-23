Fernando Pereira: “Jamás ofendería a un partido de 190 años diciendo que ahí se esconde un caso de narcotráfico”

El presidente del FA dijo que la situación en torno al asesor del PN condenado por lavado de activos “es un caso y hay que estudiarlo”; la diputada Julieta Sierra consideró que la explicación que dio Jorge Gandini “es alarmante”.

El Frente Amplio (FA) sigue con preocupación y cautela las repercusiones políticas de la Operación Trazador, por la que fue condenado por un delito de lavado de activos y otro de tráfico interno de municiones Pablo Leiva, quien hasta entonces se desempeñaba como asesor del edil del Partido Nacional (PN) por Montevideo Gonzalo Gómez. Gómez pertenece a la lista 250, del sector Por la Patria, que es liderado por el exsenador y actual director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini.

El caso también alcanzó al propio Gandini, luego de que se conociera que la Policía está investigando una sucursal de cobranzas a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, como parte del esquema de lavado de activos de Leiva. En una conferencia de prensa, Gandini negó este martes cualquier vínculo con el condenado.

Consultado al respecto, el ministro del Interior, Carlos Negro, expresó este martes en rueda de prensa su preocupación por “la incidencia que tiene el dinero producto del narcotráfico en las estructuras de un país, en las estructuras políticas, pero también económicas de un país”. En ese sentido, señaló que, más allá de la incautación, se continúa investigando “todo lo que es el esquema patrimonial y de lavado de dinero que produce esa droga”, algo que lleva “tiempo”. “Hay que esperar pacientemente a que la investigación vaya arrojando los resultados que esperemos que arroje”, señaló. Acerca de las eventuales responsabilidades políticas, manifestó: “Que responda quien tenga que responder”.

Este lunes, el Secretariado Ejecutivo del FA resolvió convocar a “una reunión de trabajo” con sus ediles y legisladores con el objetivo de generar un insumo para que posteriormente la Mesa Política del FA evalúe las acciones a seguir “en todos los espacios que corresponda”.

En una entrevista en el programa Lado B de TV Ciudad, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que el caso genera “preocupación institucional”. Señaló que la actividad ilícita de Leiva, “siendo asesor de un edil del Partido Nacional, coloca un ruido” que “no lo puede responder el Frente Amplio frenéticamente, a la velocidad de Twitter, diciendo que estamos ante un peligro de que todo se esté corrompiendo”. “Es un caso y hay que estudiarlo, y yo jamás ofendería a un partido de 190 años diciendo que ahí se esconde un caso de narcotráfico en el partido”, expresó.

Pereira dijo que se debe “investigar y hay que ver hasta dónde, tirando del hilo de esa investigación, se llega, pero no prejuzgar”. “Uno no tiene dentro del despacho a alguien que supone que trafica o que lava dinero. Por lo tanto, parto de la base de que no sabrá, pero, para partir de la base, hay que investigar cuánto se sabía, cuánto sabía el hijo [Lucio Leiva, también asesor de Gómez e integrante del PN], y esas investigaciones no las va a hacer un partido político, las debe hacer la Fiscalía”, afirmó.

Pereira sostuvo que todos los partidos deberían “tener como objetivo común erradicar el narcotráfico del financiamiento de cualquier partido”, y para ello, “hay que construir reglas de juego”. Consideró que este caso debería servir para avanzar en acciones en ese sentido, “porque si no, serían unos irresponsables”. En cuanto a la ley de financiamiento de partidos políticos, señaló que la posición del FA es que el financiamiento sea “netamente público, de forma tal que los actores privados no pudieran ejercer lobby ni financiarnos de dinero que no sabemos de dónde puede surgir”.

“Es fácil pisar y hacer una declaración estruendosa. Lo que es complejo es resolver el tema. El tema este no se resuelve con una declaración pública, se resuelve con trabajo parlamentario, con trabajo en la Junta Departamental, con trabajo en la dirección política del Frente Amplio, para intentar alcanzar acuerdos con los demás partidos que permitan blindar a la política de estas bandas que tienden a corromper los sistemas políticos”, expresó.

Julieta Sierra: “Lo de Gandini es lamentable”

Con respecto a las explicaciones brindadas este martes por Gandini, Pereira dijo que no le generaron “nada en particular”. En cambio, para la diputada del FA Julieta Sierra “lo de Gandini es alarmante”. En X, la legisladora dijo que ha intentado “mantener prudencia y cautela” sobre el tema, pero destacó el hecho de que, “‘casualmente’, un asesor del edil de su lista lavaba dinero exactamente en la casa de cambio que está a nombre de su esposa”. “Sigo con la cautela, pero estamos atentos a los acontecimientos y eventualmente varios insistiremos con tomar acciones, legislativas y políticas, que son las que están, en principio, a nuestro alcance”, señaló.

Más allá de los pronunciamientos individuales de los involucrados, el PN todavía no se ha manifestado formalmente al respecto. Gómez solicitó ser recibido por el directorio del partido a su retorno de un viaje a China.

El senador del FA Óscar Andrade consideró que “debería haber pronunciamientos primero del Partido Nacional, que es el que tiene integrantes que estarían vinculados a esta situación”. Afirmó que “la relación del narcotráfico con la política es un tema que preocupa y que hay que trabajarlo serenamente”. Sostuvo que en la bancada del FA están a la espera de que “informaciones que están circulando se consoliden” para “hacer valoraciones”.

Por su parte, el senador del FA Sebastián Sabini sostuvo que “sería bueno que algunos legisladores que hicieron expresiones muy equivocadas con respecto al Frente Amplio y al narcotráfico, hagan un mea culpa”, en referencia al senador del PN Sergio Botana, quien en su momento dijo que las decisiones del FA “están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven”. “Algunos senadores hicieron aseveraciones muy graves y ahora esas aseveraciones les caen en la cabeza”, agregó Sabini.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta, en tanto, dijo que “hay que seguir trabajando en lo que tiene que ver con la Junta de Transparencia y Ética Pública, con el control efectivo de las declaraciones juradas y con todo lo que tiene que ver con el trabajo de inteligencia”.