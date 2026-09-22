Da Silva dijo que a Lucio Leiva “no le haría nada mal dar un paso al costado”, y Gandini aseguró que es “un chico muy correcto”

En la Juventud del PN consideran que no hay “nada para analizar” con respecto al hijo del asesor condenado por lavado de activos; el edil Gonzalo Gómez se puso a disposición del directorio.

Este martes, en un mensaje enviado al presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, el edil por Montevideo Gonzalo Gómez solicitó comparecer ante ese órgano partidario para brindar explicaciones tras la condena de uno de sus asesores Pablo Leiva, en el marco de la operación Trazador, en la que se incautaron más de 260 kilos de droga, vehículos, armas y dinero.

Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría. En el mismo operativo fue detenido su hijo Lucio Leiva, también asesor de Gómez en la Junta Departamental e integrante de la Juventud del PN. Sin embargo, el joven fue liberado y “desafectado” de la investigación. Gómez manifestó que, en su caso, “no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre”. El edil nacionalista pertenece a la lista 250, del sector Por la Patria, que a nivel nacional lidera el exsenador y actual director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini.

Integrantes del directorio del PN señalaron a la diaria que están a la espera de que Gómez, que forma parte del directorio en representación de la Juventud, retorne de su viaje a China para analizar la situación. “Imposible resolver sin escucharlo. Si corresponde algo, se resolverá en su momento”, expresó uno de los miembros del directorio. En la sesión de este lunes, realizada en Durazno con ausencia de varios directores, “no se habló del tema” ni tampoco se consideró formalmente trasladar el caso a la comisión de ética, aseguraron las fuentes consultadas. No obstante, según supo la diaria, el senador nacionalista Javier García sí se comunicó con Delgado para transmitirle que “lo mejor”, tanto para el partido como para Gómez, es que el edil se ponga a disposición de la comisión o que, de lo contrario, el directorio analice el tema.

Gómez pidió ser recibido por el directorio del PN o por el órgano que este considere pertinente. En ese sentido, otro integrante señaló a la diaria que probablemente quien reciba a Gómez en primera instancia sea la Comisión de Asuntos Políticos. “Lo ideal es que primero lo reciba la Comisión de Asuntos Políticos para que dé su visión del tema”, remarcó.

Con relación a Lucio Leiva, la fuente apuntó que en este momento “su causa está cerrada”, si bien “no quiere decir que no se pueda volver a abrir”. Asimismo, otra fuente acotó que “él no está adherido al partido, entonces nosotros no podemos tomar posición sobre él como directorio”. En todo caso, “queda bajo potestad de la carta orgánica” de la Juventud.

El presidente de la comisión de jóvenes, Federico Casaretto, dijo a la diaria que, “en la medida en que hoy no hay un proceso judicial en el cual él esté involucrado y que la Justicia lo desafectó en la investigación y lo liberó, nosotros no tenemos nada para analizar”.

Por fuera del directorio, el senador nacionalista Sebastián da Silva calificó el hecho como “muy grave”. “Tenemos que ser ejemplares y ejemplarizantes; hemos dicho una y mil veces nuestra preocupación sobre el accionar de grupos criminales sobre la sociedad uruguaya. Eso corre para mi hijo, para mi madre, para mi sobrino y para cualquier correligionario mío, sin importar el peso político que tenga”, afirmó Da Silva; y agregó que se debe “extirpar cualquier tipo de cercanía con ese episodio”, que “no es un episodio colgado de una palmera, acá nadie se está comiendo los mocos”.

Con respecto a Lucio Leiva, Da Silva consideró que, si bien fue sobreseído por la Justicia, “no le haría nada mal dar un paso al costado para un partido que la verdad no merece estar viviendo este tipo de circunstancias”. “Yo le pediría que se aleje un poco”, expresó.

Gandini: Lucio Leiva “ha quedado atrapado en esta situación”

En paralelo, la Policía investiga como parte del esquema de lavado de activos de Leiva el eventual uso de una sucursal de cobranza que pertenece a la esposa de Gandini, Laura Scalabrino Muga, hace 13 meses. Este martes, Gandini brindó una conferencia de prensa en la que negó que se lavara dinero en el local. “No he tenido ni yo, ni mi esposa, ni las funcionarias o empleadas del local de la red de cobranzas ninguna citación ni notificación de actuación policial o fiscal alguna”, aseguró.

El exsenador del PN también se puso a disposición de la Fiscalía y de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), “que es la que sigue y controla todos mis ingresos y mis movimientos patrimoniales, en más o en menos, durante todos estos años”. Desde la Jutep señalaron a la diaria que hasta ahora no se ha recibido ninguna denuncia en torno al caso. Asimismo, apuntaron que un decreto vigente impide a la Jutep intervenir en todos los casos en que esté interviniendo la Fiscalía. “Las denuncias que tienen, a su vez, su correlato en la Justicia penal las archivamos hasta tanto no se finalice la investigación penal”, agregaron.

En la conferencia de prensa, Gandini dijo que, a excepción de dos asesores de Gómez que fueron recomendados por el sector, “los demás fueron seleccionados” por el edil. Sobre el condenado, afirmó que tanto él como su esposa no lo conocen. “No somos responsables de ninguna actividad ilícita, no conocemos a esta persona ni mi señora ni yo”, manifestó.

En cambio, describió a Lucio Leiva como un joven “trabajador, estudiante, militante social y gremial, que conocemos desde hace un tiempo y que integra el equipo de confianza y de amistad de Gonzalo”. Aunque apuntó que no trabaja “directamente” con él, afirmó que “todos los que lo conocemos”, dentro y fuera del PN, “le tenemos un gran aprecio”. “Nos parece un chico muy correcto, que ha quedado atrapado en esta situación”, expresó.

Gandini aseguró que Gómez “va a comparecer ante el directorio del Partido Nacional, y a lo que el directorio hoy ponga, y sin duda, ante ustedes de la prensa, va a responder lo que tenga que responder”. Personalmente, Gandini dijo estar obligado “a ser claro, transparente y a dejar estas cosas sin dudas”. Afirmó, además, que ya conversó con Delgado y comentó que ha recibido “el llamado de innumerables compañeros del partido, destacados, muchísimos de ellos; otros militantes, amigos, anónimos”. Por otro lado, consultado por la prensa sobre si se pone a disposición de la comisión de ética del PN, respondió: “Yo al comité de ética no sé por qué tengo que ir; no sé qué hice de malo”, ya que “lo único que hay es una especulación”.