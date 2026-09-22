FA evaluará acciones “en todos los espacios que corresponda” ante caso de asesor de edil del PN condenado por narcotráfico

La fuerza política resolvió “iniciar una serie de pasos” para “conocer en profundidad el alcance de los hechos” y llevar a cabo “iniciativas políticas” que “preserven nuestra calidad democrática”.

Este lunes, días después de que en el marco de la operación Trazador fuera detenido y condenado por narcotráfico un asesor de un edil del Partido Nacional (PN), el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) resolvió convocar a “una reunión de trabajo” con sus ediles y legisladores con el objetivo de generar un insumo para que posteriormente la Mesa Política del FA evalúe las acciones a seguir “en todos los espacios que corresponda”.

La semana pasada, la Policía incautó más de 260 kilos de droga, armas, vehículos y dinero en una casa de Brazo Oriental, en Montevideo. Una de las personas detenidas fue Pablo Leiva, quien hasta entonces se desempeñaba como asesor del edil del PN por Montevideo Gonzalo Gómez.

Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría. A nivel nacional, la lista 250 es liderada por Jorge Gandini, exsenador nacionalista y actual director de la Administración Nacional de Puertos.

Este lunes, asimismo, se supo que la Policía está investigando la utilización de una sucursal de una red de cobranza como parte del esquema de lavado. La agencia, según consta en la declaración jurada que presentó Gandini en agosto del año pasado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, está a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, como un bien ganancial. Está previsto que Gandini haga declaraciones públicas este martes.

En la resolución del Secretariado Ejecutivo del FA, a la que tuvo acceso la diaria, la fuerza política señaló que “el riesgo permanente de penetración de fondos provenientes del crimen organizado requiere una celosa defensa por parte de nuestra fuerza política de las instituciones, la confiabilidad del sistema político y sus instituciones”.

“En ese marco resolvemos con firmeza y prudencia iniciar una serie de pasos que nos permitan conocer en profundidad el alcance de los hechos, activar todos los mecanismos de control que posibiliten blindar a nuestras instituciones y tomar iniciativas políticas que, como la ley de regulación del financiamiento de los partidos políticos, preserven nuestra calidad democrática”, manifestó el FA.