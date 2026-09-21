La agenda del papa en Uruguay: fechas, horarios y actividades de la visita prevista para el 6, 7 y 8 de noviembre

León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida, se reunirá con el presidente Yamandú Orsi a las 18.15 del viernes 6 y encabezará una “vigilia de oración” en el estadio Centenario a las 19.00 del sábado 7.

Como ya se anunció, el papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre en el marco de una gira por países latinoamericanos que, si bien inicia en Uruguay, también incluye a Argentina y, por último, a Perú, donde permaneció 40 años y fue obispo de la diócesis de Chiclayo. En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el sitio web oficial de la Santa Sede publicaron este lunes los detalles de su agenda, que incluye actividades oficiales y religiosas.

El recorrido inicia el viernes 6 de noviembre. El estadounidense Robert Francis Prevost arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16.30 tras más de diez horas de viaje, y, a las 17.30 en la plaza Independencia de Montevideo, se realizará la ceremonia de bienvenida, donde está previsto que el líder religioso mantenga un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, además de ofrecer su primer discurso en territorio nacional.

A las 18.15, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el edificio José Artigas. Orsi estuvo con el papa en octubre de 2025 cuando, en el marco de una visita oficial a Italia, acudió a la Ciudad del Vaticano y mantuvo un “mano a mano” de 20 minutos, tras el cual le obsequió una escultura hecha por Pablo Atchugarry, un libro sobre la vida del Padre Cacho y una réplica de la virgen de los Treinta y Tres. Por otro lado, a las 19.00 visitará el Cabildo y a las 19.10 se prevé que realice una visita pastoral a la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago –frente a la plaza de la Constitución– donde, según la agenda que publicó la Santa Sede, liderará una misa.

Tras esas actividades en la capital del país, el papa llegará al Aeropuerto Internacional de Paysandú sobre las 09.10 del sábado 7 y ofrecerá una misa en el Parque Municipal París Londres a las 10.00. Concluida su visita al litoral, León XIV y su comitiva volverán a estar en Montevideo para las 13.30 porque tiene previsto un encuentro con la “realidad social de Casavalle” en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a las 17.00 y otro con “el mundo de la educación” en la Universidad Católica de Uruguay a las 18.00. Finalmente, a las 19.00 y para redondear la jornada, el papa encabezará una vigilia de oración en el estadio Centenario, marco en el que brindará otro discurso.

La última parada del pasaje del jerarca por Uruguay será en la ciudad de Florida, el domingo 8. Allí, el papa presidirá una misa en la plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, a las 10.30 y después participará en un almuerzo con los obispos en la Casa de Acogida Jesús Buen Pastor, que queda sobre la ruta 5, en la vía de ingreso a la ciudad desde el sur. Una vez concluida la agenda, está previsto que se realice una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 15.10, ya que el papa partirá hacia Buenos Aires y pisará suelo argentino a las 16.30.

Como actividades destacadas en el extranjero, el papa visitará al presidente argentino, Javier Milei, a las 17.50 del domingo 8 y a la mandataria peruana, Keiko Fujimori, a las 18.45 del miércoles 11.