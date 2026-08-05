El Vaticano informó que el papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida

El papa León XIV durante la audiencia general semanal, el 5 de julio, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

El portal oficial de la Iglesia católica, Vatican News, informó este miércoles con exactitud los días en los que el papa León XIV visitará Uruguay, en el marco de una gira por varios países de América Latina. El estadounidense Robert Prevost estará en Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y 8 de noviembre de este año; en un principio se había manejado que la máxima autoridad del Vaticano también recorrería una ciudad del norte del país, algo que finalmente no fue incluido en el itinerario.

El último papa que visitó Uruguay fue el polaco Karol Wojtyla (Juan Pablo II) en 1987, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Posteriormente, entre el 8 y 11 de noviembre, el papa cruzará el Río de la Plata para visitar la capital argentina, Buenos Aires, así como también Córdoba y Luján.

Por último, Prevost viajará a Perú, donde residió durante años como miembro de la orden de san Agustín. En Perú estará entre el 11 y 17 de noviembre y visitará cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Según Vatican News, “el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

Este mismo miércoles, en una conferencia de prensa, que fue convocada por la cancillería uruguaya y contó con la participación del arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubektin, manifestó: “Tiene que ser una gran visita, que tenga un gran resultado”. El canciller uruguayo también recordó la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, a Roma en octubre del año pasado para reunirse con León XIV.