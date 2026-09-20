Blancos y colorados conmemoraron la batalla de Carpintería con el “compromiso para adelante” de volver al gobierno

En el lugar donde alguna vez se enfrentaron, los partidos tradicionales destacaron que hay divisa “para rato”, al mismo tiempo que coincidieron en “seguir siendo socios” para “sacar el país adelante a partir de 2030”.

A más de 60 kilómetros de la entrada a la Ruta 100 desde Durazno, se encontraron este sábado blancos y colorados para conmemorar los 190 años de la batalla de Carpintería, que marcó el nacimiento de las divisas de los dos partidos tradicionales. Allí, hacia el norte, se ubicó el campamento del general Fructuoso Rivera, en los cerros de Carpintería. Hacia el sur, se desplegaron las fuerzas gubernamentales del presidente Manuel Oribe, comandadas por su hermano Ignacio Oribe. El 19 de setiembre de 1936, unos kilómetros hacia el oeste, se enfrentaron, y la divisa blanca, que llevaba por lema “Defensores de las leyes”, triunfó.

La celebración del aniversario en Durazno se preparó durante meses, entre las departamentales del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), junto con la Intendencia de Durazno, a cargo del nacionalista Felipe Algorta. En el sitio, este sábado se inauguró una estación de interpretación de la batalla, y unos y otros plantaron ceibos blancos y colorados.

Unos metros antes, banderines blancos y colorados intercalados avisaban que se aproximaba el lugar. Desde las 11.30 hubo actividades de cada partido, por separado, pero también en conjunto. En un predio ubicado frente al monumento de recordación se ubicaron, divididos por un alambrado, militantes blancos y colorados. “Hay una exageración de colorados; esto es territorio blanco”, comentó un dirigente del PN a la diaria.

El PC había llamado a ir con “banderas, boinas, pañuelos o distintivos del partido”, y se notaba. “Yo no lo quiero decir, pero si reeditáramos Carpintería hoy, ganamos nosotros”, afirmó el secretario general del PC, Andrés Ojeda, al tomar la palabra en el acto de inauguración. “La idea es generar más manija colorada. Toda la que podamos. ¿Cómo defino yo esto? Manija colorada”, recalcó el senador colorado, en diálogo con la diaria. El secretario general del partido dijo que hay “ambiente de generar más mística”. “Nosotros somos el partido de la razón y, a veces, eso le quita un poco de narrativa, épica, emocional”, reconoció; y enmarcó la presencia colorada en un esfuerzo por “revitalizar el partido”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

“Pasamos de querer a un caudillo a tener una divisa que identificara a sus ideales”, resumió la historiadora nacionalista María Julia Burgueño, acerca de la importancia de Carpintería, durante una mesa redonda junto al exvicepresidente colorado Luis Hierro López.

En diálogo con la diaria, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, destacó que “a partir de un enfrentamiento se fue construyendo a lo largo de la historia, con encuentros y enfrentamientos, el Uruguay”. “Hoy estamos en otra etapa, que es recordar esto, pero, sobre todo, mirar para adelante”, añadió.

Más allá de las divisas, los aires coalicionistas de un lema común en las próximas elecciones sobrevolaron la celebración. “Este fue el origen de las divisas, que se transformaron en partidos. Y tenemos para adelante gran parte de una responsabilidad, que es ser constructores de una esperanza nacional que nos va a encontrar juntos, porque lo que importa más que el cómo, es el para qué”, apuntó Delgado.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Las divisas y la Coalición Republicana

Luego de una muestra de bailes tradicionales y un desfile de caballerizas con las banderas de cada partido, comenzó el acto de inauguración del monumento. “Un santuario laico”, en palabras de Delgado.

El intendente Algorta, que fue el primero en hablar, llamó a poner un “esfuerzo” en “ver las cosas que nos unen”, sabiendo que “unidad no significa, ni significará, unanimidad”.

Ojeda fue más directo y reivindicó que las divisas “nos van a seguir acompañando hacia el mañana pase lo que pase”, porque “siempre van a haber divisas blanca y colorada y eso no va a cambiar nunca, sin perjuicio de cualquier ingeniería electoral que pueda venir en el futuro”.

Delgado manifestó: “No venimos a celebrar una batalla que nos dividió, venimos a celebrar el comienzo de algo que durante 190 años nos permitió construir el Uruguay que hoy tenemos”.

Sobre la divisa colorada, el secretario general del PC recordó que “nació cortada de la mano de un paisano, que se cortó un pedazo de forro de un poncho para poder ir a pelear en una batalla”. Dijo que la divisa “nació de una manera súper autoconvocada” por “todas las personas que elegían seguir a Rivera”. Ojeda aprovechó la ocasión para “homenajear y reivindicar” al fundador del PC, “que lo merece más que nunca, porque, la verdad, ha sido hostigado de manera injusta e innecesaria”. “Hoy es uno de los padres de la República”, afirmó.

“Esta divisa de Carpintería terminó siendo la estirpe liberal que le dio nacimiento al batllismo, que le dio todo al Uruguay en el siglo XX”, agregó el senador colorado. Al margen de la historia, dijo no querer ser “custodio de museo”, y así se dispuso a preguntar: “¿Qué pasa para adelante?”. “Porque estos partidos políticos, que hace 190 años se estaban peleando, hoy se han convertido en socios, y en buenos socios. Y esta es la realidad: si vamos a sacar al país adelante a partir del año 2030, vamos a tener que seguir siendo socios”, afirmó Ojeda, en referencia al próximo ciclo electoral, despertando aplausos blancos y colorados. Por otro lado, “también hay que entender que hay divisa para rato”, puntualizó. “Creo que hoy tenemos, todos los que estamos acá, muchísimo más futuro que pasado”, resaltó.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

En línea con Ojeda, Delgado afirmó que la conmemoración es “para celebrar y para recordar, pero también para asumir un compromiso para adelante”. “Porque sentimos que la patria nos está llamando y que la patria nos está mirando, que a la gente le ganó la desesperanza, la resignación y que está esperando de nosotros que tengamos coordinación y un objetivo común”, expresó. El “para qué”, sostuvo, es “para que la coalición vuelva a ser gobierno a partir del 2030”. “Para volver a ver a estas generaciones más chiquitas que están hoy y las que van a venir y que nos podamos sentir orgullosos de que esta generación, en este momento histórico, estuvo a la altura de las circunstancias”, manifestó el presidente del directorio nacionalista.

“Yo estoy bien convencido de que, más allá de que vayamos juntos, separados, de cómo es la ingeniería electoral, la única forma de crecer es fortalecer las marcas. No hay manera de que la coalición crezca si no crecen las marcas”, subrayó Ojeda, en conversación con la diaria. Para el secretario general del PC, la comparecencia bajo el lema común de la Coalición Republicana no debilita las identidades de los partidos. “Un partido con esta fuerza y con esta historia jamás se va a diluir”, aseguró; y consideró que la decisión “hay que tomarla por lo que más nos convenga”.

El PC ya tiene resuelto, por un lado, impulsar la comparecencia dentro del mismo lema en las elecciones departamentales en todos los departamentos; y por otro, presentarse juntos en la eventual segunda vuelta de las elecciones nacionales. “Lo que hay que definir es cuál es la estrategia electoral en octubre, y para eso estamos valorando distintos escenarios, en función, sobre todo, de qué es lo más conveniente para ganar, pero también para el partido”, dijo a la diaria el senador colorado Robert Silva, también presente este sábado en Durazno. Silva aseguró que, “independientemente” de que se presenten bajo un lema único, “nunca vamos a perder nuestra identidad”.

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez consideró que “no hay que arrebatar el pulpón” ni “hay que desesperarse”, porque “la ansiedad no nos puede ganar”. “Lo importante es esto: que blancos y colorados, después de 190 años, cuando acá se mataban, hoy estamos celebrando instancias de mancomunión, de trabajo permanente, coordinado. Lo demás viene con el tiempo”, expresó.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

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