Blancos y colorados conmemoran este sábado la batalla de Carpintería con visiones encontradas sobre presentarse bajo un mismo lema

Para el colorado Conrado Rodríguez, la “desconfiguración de las sensibilidades partidarias no aporta a la diversidad”, mientras que el nacionalista Juan Rodríguez sostiene que el tema se debe discutirse recién en 2028.

Este sábado se cumplirán 190 años de la batalla de Carpintería, la primera en la que blancos y colorados usaron sus respectivas divisas. El enfrentamiento tuvo lugar en el arroyo Carpintería de Durazno y, por eso, tanto el Partido Colorado (PC) como el Partido Nacional (PN) harán eventos conmemorativos en el lugar.

Este miércoles, el diputado colorado Gabriel Gurméndez se refirió al hecho en la Cámara de Diputados. Dijo que se trata de “uno de los hitos más simbólicos en el proceso de afirmación de las identidades de aquellos dos partidos fundacionales”, y recordó que en la batalla se enfrentaron el general Fructuoso Rivera junto con el argentino Juan Lavalle contra Ignacio Oribe y Juan Antonio Lavalleja, “antiguos compañeros en las luchas de la independencia”.

Gurméndez subrayó que, obviamente, no estaba evocando el resultado de la batalla, que fue adverso para Rivera, y sostuvo que la fecha les pertenece “a ambos adversarios por igual”, ya que marca “la primera vez que se enfrentan con sus divisas, que los identifican”.

“No es que surgieron ahí las diferencias, las tendencias que se enfrentaron eran preexistentes, pero lo que se marca allí es el color que las va a distinguir. El color viene después de la convicción”, destacó Gurméndez. Por último, el diputado colorado dijo que no evocó Carpintería “para azuzar diferencias ni tratar de zanjar ningún debate, que lleva 200 años y que no pudo ser zanjado”, sino que recordó estos orígenes para resaltar “cómo estos dos antagonistas, que se pelearon a lo largo de los siglos, fueron capaces de encontrar, en tiempos recientes, la forma de librar más batallas juntos que enfrentados”.

Entre las actividades que habrá este sábado en el Parque de las Divisas, con el apoyo de la Intendencia de Durazno, figura una mesa redonda de historiadores, con María Julia Burgueño (PN) y Luis Hierro López (PC), así como un desfile y cruce por el sitio de la batalla. En el cierre habrá palabras de referentes de ambos partidos y un discurso del intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta.

Los Rodríguez y la parábola de pulpón

Mientras blancos y colorados van a conmemorar juntos la batalla en la que lucieron sus divisas por primera vez, sobrevuela la posibilidad de que se presenten juntos bajo un mismo lema (Coalición Republicana) en la elección nacional de 2029, un tema sobre el que hay visiones encontradas. A fines de julio, el senador nacionalista Javier García (Alianza País) llamó sin rodeos a dejarse de “embromar” y “votar unidos” con la Coalición Republicana en 2029.

Sin embargo, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez (Herrerismo) dijo a la diaria que formalmente el tema está “en nada”, más allá de las expresiones públicas. De todas maneras, sostuvo que, a su juicio, “en la medida en que se le dé más presión al asunto en este momento, atenta contra el objetivo”, porque la herramienta no es un fin en sí mismo, ya que “el fin es ganar las elecciones para transformar la realidad”.

Para Rodríguez, “el peor error” que podrían cometer aquellos que eventualmente están dispuestos a transitar el camino hacia el lema común –como él– es “fogonear algo y arrebatarlo”, como con la carne. “Si vos ponés un pulpón a la parrilla y le tirás mucha brasa de una, se cocina por afuera y capaz que hasta se te quema y todo, pero adentro está crudo”, ejemplificó.

Por lo tanto, para el diputado nacionalista, “lo mejor es ir dando los pasos, facilitando herramientas, argumentos y razones”. Señaló que el momento para poner el tema sobre la mesa es 2028. Apuntó que no habría que juntar firmas porque el partido Coalición Republicana ya existe como tal, porque ya se hizo todo el procedimiento para comparecer en tres departamentos bajo ese lema en 2024. “La herramienta está. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer de aquí a los próximos dos años, quienes tenemos argumentos a favor, es no arrebatar el pulpón”, finalizó.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez, que está en contra de presentarse a nivel nacional bajo un lema común, dijo a la diaria que, en realidad, el tema no se ha debatido de manera “formal ni informal” a nivel del PC, más allá de “alguna conversación muy puntual entre alguno”. Pero no ha habido, por ejemplo, una reunión entre autoridades y legisladores del PC para hablar del tema.

Para Rodríguez, “no es conveniente desde el punto de vista incluso electoral”, porque los partidos, “en la medida en que muestren determinadas diversidades y riquezas en valores y en historias, son capaces de poder llegar a mayor cantidad de gente de lo que podrían lograrlo” si se presentan bajo un mismo lema.

Agregó que bajo un lema único se podría dar “de manera anticipada” lo que se da en el balotaje, en donde “hay gente que no se siente representada por el candidato del otro partido”, y eso “es un problema”. “Y obviamente la desconfiguración de las sensibilidades partidarias no aporta justamente a la riqueza y a la diversidad que tienen que mostrar a la hora de poder captar o representar a mayor cantidad de gente”, finalizó Rodríguez.