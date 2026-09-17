Vertiente Artiguista afirmó que dichos y medidas de Ferrero “avanzan en sentido contrario a los compromisos internacionales”

La asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol sostuvo que la fiscal de Corte subrogante “debe presentar la renuncia”; la Mesa Política del FA, en tanto, “está preocupada por el desmantelamiento de la Fiscalía”.

A través de un comunicado, la Vertiente Artiguista lamentó “profundamente” los dichos de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, acerca de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. En una reciente comparecencia ante el Parlamento, Ferrero dijo que iba a “hacer un sondeo de las fiscalías que tengan menos causas” y a “empezar a anexar materias conexas”; también adelantó que la fiscalía especializada no se iba a “eliminar, pero se le van a agregar competencias”.

Ante estas declaraciones de Ferrero, el sector del Frente Amplio (FA) afirmó que lo dicho por la fiscal de Corte subrogante “subestima el volumen y la complejidad de las causas que tramita la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad”. En ese sentido, afirmaron que el “abordaje” del terrorismo de Estado “requiere de un tratamiento riguroso, respetuoso de las víctimas y adecuadamente dotado de recursos”. Por lo tanto, “la estrategia de restar fiscales adscritos a la sede liderada por el doctor Ricardo Perciballe constituye un retroceso inadmisible en la investigación de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado”.

Mediante un memorando, el 9 de setiembre, Ferrero resolvió trasladar a una fiscal del equipo de la fiscalía especializada a la Fiscalía de Flagrancia de 12° turno, en principio, por el plazo de una semana, entre el 21 y el 27 de setiembre. Dos meses antes, el 8 de julio, dispuso el traslado de otra integrante del equipo, la fiscal adscripta Natalia Denegri, a desempeñarse en la Fiscalía de Homicidios de primer turno hasta este viernes.

Este miércoles, Perciballe contó en la diaria Radio que los traslados se dieron en la antesala de la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que vendrá a controlar el cumplimiento de la sentencia Maidanik versus Uruguay, “que obliga al Estado uruguayo a fortalecer la Fiscalía”. Por lo tanto, para Perciballe, las medidas de Ferrero configuran “un claro debilitamiento”, por lo que “la fiscal de Corte está violando una sentencia de la Corte Interamericana”.

En ese sentido, la Vertiente Artiguista advirtió que tanto las medidas como las declaraciones de Ferrero “avanzan en sentido contrario a los compromisos internacionales asumidos por el país, de cara a la próxima visita de evaluación de los delegados de la CIDH”.

Por otro lado, el sector expresó su apoyo y respaldo a Perciballe y su equipo de trabajo, “quienes han actuado con total independencia del poder político partidario y social y con estricto apego a su responsabilidad funcional y profesional”. “Hacemos propio su reclamo de respeto mutuo e independencia técnica dentro del Ministerio Público, valores esenciales para salvaguardar el Estado de Derecho y combatir la impunidad”, concluyó el sector.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del FA, Adriana Barros, dijo a la diaria que la Mesa Política del FA “está preocupada por el desmantelamiento de la Fiscalía” y afirmó que lo sucedido en cuanto a los traslados “retrasa las causas” vinculadas al pasado reciente. “Lo vemos con preocupación; hay que fortalecer la Fiscalía, que fue un avance en el tema de los juicios y los derechos humanos vinculados al pasado reciente y al terrorismo de Estado”, expresó.

Crysol: Ferrero “debe presentar la renuncia”

Al igual que la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol también emitió un comunicado en rechazo a las declaraciones de Ferrero. “La fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, quiere acabar con la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad”, comienza la misiva.

La asociación apuntó que Ferrero “cuenta con el visto bueno de quienes promueven la prisión domiciliaria para los terroristas estatales encarcelados” y señaló que “lo hace ante la total pasividad de las autoridades”, por lo que “si se va, le hace un gran favor a la Justicia y al país todo”. Para Crysol, las declaraciones de la fiscal de Corte “no son un error”, sino “una política de vaciamiento, de desprestigio y de disciplinamiento” contra la fiscalía dirigida por Perciballe.

En línea con lo que dijo días atrás Perciballe a la diaria, Crysol afirmó que Ferrero dijo una “mentira a medias” al decir que la fiscalía especializada tiene “unas 20 causas”. La asociación subrayó que son 25 causas del nuevo Código del Proceso Penal y 120 del antiguo, por lo que en total son 145. “Cada una no es un expediente más: son causas colectivas, con decenas de víctimas y presuntos victimarios. Cada una es una historia de torturas, de abusos sexuales, de crímenes y asesinatos, de desapariciones desde el Estado”, afirmaron.

Por otra parte, Crysol apuntó que “lo más grave” que dijo Perciballe en entrevista con Lado B de TV Ciudad “no son los números”, sino lo vinculado a la falta de diálogo con Ferrero, ya que cuando esta “le quitó a una fiscal adscripta sin avisarle”, Perciballe “se enteró por terceros”.

“¿Qué tipo de conducción es esa que va al Senado a hablar mal de sus propios fiscales? ¿Qué jefa va al Parlamento a decir que sus compañeros no trabajan lo suficiente? Eso no es gestión. Es un escrache. Es mandar un mensaje a toda la Fiscalía: el que investiga a los militares, la paga”, cuestionó el colectivo.

Para Crysol, Ferrero “debe presentar la renuncia” y la fiscalía especializada “debe ser fortalecida, con más fiscales, más presupuesto y más equipo técnico, sin recortes encubiertos”. “El Poder Ejecutivo y el sistema político, especialmente en el ámbito parlamentario, deben defender esta Fiscalía como patrimonio de la democracia, de la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos para que no vuelvan a ocurrir”, cerró.