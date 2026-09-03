Mónica Ferrero dijo que Gilberto Rodríguez, “en tres semanas, avanzó más que el anterior fiscal en los tres años que estuvo”

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores recibió el miércoles a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Ferrero expuso las dificultades presupuestales de la institución y cómo impactan en el desempeño de la Fiscalía.

Entre otros pedidos, la fiscal de Corte solicitó que se abra un segundo turno para la Fiscalía Especializada en Cibercrimen que se conformó recientemente. “Como ustedes saben, muchos actores políticos estaban siendo objeto de delitos de cibercrimen –yo se los anuncié–, incluido el presidente de la República, que fue víctima en varias oportunidades, no en una sola”, aseguró Ferrero, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. Más adelante insistió en que “en la dark web estaban ofreciendo cosas de determinados políticos, y dijimos: ‘Esto hay que atacarlo urgentemente’, pero no solo por los políticos, sino también por la gente común”. Contó que en dos meses que lleva de trabajo, esta fiscalía “ha logrado tener 17 casos con al menos una persona condenada”.

Ferrero señaló que las denuncias por estafa, por ejemplo, pasaron de ser poco menos de 6.500 en 2018 a más de 31.000 en 2024. Al aprobarse la ley de ciberdelitos, algunas denuncias que antes se tipificaban como estafa pasaron a la nueva tipificación, por lo que en 2025 hubo poco menos de 17.000 denuncias por estafa y más de 11.000 por ciberdelitos. “Esto implica que la Fiscalía Especializada en Cibercrimen va a tener cada vez más cantidad de casos. Es muy probable que en el mediano o corto tiempo pueda estar saturada por la cantidad de trabajo que tenga”, argumentó Ferrero, en favor de la aprobación de un nuevo turno.

Nuevas competencias para la fiscalía de crímenes de lesa humanidad

“La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa humanidad no se va a eliminar, pero se le van a agregar competencias”, anunció Ferrero. Explicó que esto se fundamenta porque el fiscal Ricardo Perciballe, titular de ese organismo, “ya no tiene tantos juicios”. “No puede ser que el costo de una fiscalía sea de tantos millones por año y que tenga equis casos, y la otra esté doblada con la cantidad de homicidios. (...) Entonces, si una fiscalía tiene tres, cuatro o 20 casos, no sé, y la otra 300, y tiene que hacer todo esto, no me pueden decir que estoy mal; es la triste realidad”, consideró.

Más adelante en la sesión, Ferrero aclaró que “no va a desaparecer Lesa Humanidad como fiscalía, pero si tiene baja cantidad de causas, vamos a tener que anexar más competencias, porque una fiscalía tiene un alto costo”. “Después ocurre un homicidio y tenemos que venir a comisión a explicar si se lo atendió o no, cuando hay otra fiscalía que tiene cinco integrantes y tres o cuatro juicios. Entonces, no lo vamos a dejar desaparecer porque eso es muy importante para todos –ya de por sí la fundamentación de la fiscalía lo amerita–, pero en la realidad y en la economía que estamos haciendo necesitamos agarrarnos de todo lo que venga para enfrentar la realidad que tenemos”, añadió.

Por otra parte, Ferrero se refirió a la gestión del fiscal subrogante de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, quien tiene a su cargo, entre otros casos, el del presunto fraude en la constitución de las garantías del astillero Cardama: “La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, donde estaba el doctor (Alejandro) Machado, fue subrogada momentáneamente por el doctor Gilberto Rodríguez, quien en tres semanas avanzó más que el anterior fiscal en los tres años que estuvo”, sentenció Ferrero. Agregó que a ella se le exige que designe un titular para esa fiscalía, pero reclamó que es necesario que le den recursos a la institución, “porque sin recursos esto no funciona”. “Sí, perfecto, lo designamos (al titular), pero estoy vistiendo un santo y desvistiendo a otro”, expresó.

Los delitos de lavado de activos y la falta de contadores

Ferrero también pidió la creación de otra Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. “Hoy por hoy el fiscal está con el caso interminable de Conexión Ganadera, con miles de víctimas. Entonces, ¿cómo se va a poder encargar del contrabando y de otros delitos precedentes? Es imposible. Necesitamos otra fiscalía de lavado de activos, urgentemente”, exigió.

Además, reclamó tener al menos un contador para la fiscalía que ya existe. Según la fiscal de Corte, no se ha podido designar un contador porque requiere dedicación exclusiva, y eso implica un sueldo más alto. “Todos los días nos bombardean con los casos de lavado de activos, pero no tengo contador. Además, la exclusividad tiene que estar establecida por ley. Por eso lo estamos pidiendo, pero nos dijeron que no. Es como una contradicción. Quieren avanzar en el combate al lavado de activos y no me dan el contador. Entonces, no me hago responsable si después los casos de lavado de activos no salen con el fallo que deberían salir”, cuestionó Ferrero.