Gandini dijo que recibió el respaldo de Lacalle Pou y reiteró que no tiene “nada que ocultar”

El dirigente nacionalista aseguró que la sucursal de cobranzas que está a nombre de su esposa no está involucrada en un esquema de lavado de activos.

El director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, el nacionalista Jorge Gandini, dijo en el programa Palabras cruzadas, de Radio Sarandí, que recibió el respaldo del expresidente Luis Lacalle Pou ante las versiones que vinculan una sucursal de un local de cobranzas a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, con un esquema de lavado de activos. “Es un tipo que conoce de estas cosas, y además me conoce a mí mucho”, sostuvo sobre el exmandatario.

Según informó la diaria, la Policía investiga el uso de la sucursal, perteneciente a la red de cobranzas Abitab, por parte de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. Leiva fue condenado la semana pasada por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones en el marco de la operación Trazador, y fue como parte de la pesquisa de chats a los que accedió la Policía tras la incautación de celulares que surgió su vinculación con el local.

Gandini reiteró que no tiene “nada que ocultar” y dijo que si bien está acostumbrado a la exposición pública, ese no es el caso de su esposa, lo que lo motivó a “poner la cara” en la conferencia de prensa a la que convocó el martes.

El dirigente nacionalista acusó que luego de que se diera a conocer la información sobre un presunto vínculo entre Leiva y el local de cobranzas, “se colgó todo el mundo […] a decir cosas que no son verdad”. Aseguró contar con las pruebas necesarias para demostrar que no hubo ningún tipo de relación con el esquema de lavado de activos orquestado por Leiva. “Todo lo que dije lo voy a poder sostener: este señor no cambiaba dólares en el Abitab”, aseveró, y acotó que el local cuenta con 14 cámaras que “filman todo”.

Consultado por las transacciones que Leiva solía hacer en el local, Gandini dijo tener “localizadas” todas las facturas correspondientes, y afirmó, una vez más, que lo único que el exasesor hacía era pagar el BPS de dos empresas constructoras por montos totales de entre 400.000 y 500.000 pesos, lejos del valor umbral para el que la reglamentación vigente dispone controles para las transacciones en efectivo. En ese sentido, dijo estar abierto a cualquier posible investigación de parte de las autoridades: “Que vengan porque está todo: están las 14 cámaras de estos 13 meses y está todo registrado por Abitab”, aseveró.

Respecto al vínculo entre Gómez y su exasesor, dijo desconocer “que estaba contratado”. “Gonzalo tiene cinco personas en su secretaría, dos de ellas las pusimos nosotros en la agrupación”, explicó, a las que sumaron “tres personas más”, contratadas por el edil en solitario. “Uno es Lucio, amigo de él desde hace un tiempo, militante de la lista, militante de la juventud. […] Y otro es el padre de Lucio. ¿Cómo llegó el padre? No lo sé”, resumió. “Que Gonzalo explique lo que le toca a él para no equivocarme, para no poner énfasis donde él no lo pondría. Es una decisión que tomó él y que no la compartió con nosotros. Está en su derecho”, aseveró.