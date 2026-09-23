Vicepresidente de UTE sobre negociación con HIF Global en el gobierno anterior: “¿Por qué no avanzó si era tan bueno el negocio?”

Roberto Bentancor dijo que la empresa pública “ya dijo cuáles son sus costos” y “aportó los números”, además de valorar que “se ha tornado un tema más mediático que real” y aclarar que no están “haciendo un combate contra HIF”

Uno de los temas que han marcado la agenda en materia de política energética es la negociación entre el gobierno y la empresa HIF Global, que prevé instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú para producir combustibles sintéticos, y uno de los ejes es la discusión sobre el costo de la energía que fijará UTE. En ese marco, La mañana de la diaria recibió al vicepresidente de la empresa pública, Roberto Bentancor, quien valoró que el de HIF “se ha tornado un tema más mediático que real” y marcó que UTE “ya se expresó” y “dijo cuáles son sus costos”.

Con todo, apuntó que desconoce si el Poder Ejecutivo estableció plazos para que se decante la negociación, porque a UTE no le compete tomar la decisión final, sino que participó al comunicar “todos los pros y contras”. Además, se detuvo en que la discusión se inició en 2023 y, como asesor de la actual ministra de Industria, Fernanda Cardona, recordó “la posición de gente dentro de la propia coalición”: “¿Por qué no avanzó si era tan bueno el negocio? ¿Por qué la presión ahora me la ponés a mí? Si en el período pasado arrancaste a fines de 2022, inicios de 2023, con este tema y no lo solucionaste”, lanzó.

Bentancor reparó en que Buquebus trajo a Uruguay el ferry eléctrico más grande del mundo y que esto fue posible porque hubo “muchos meses de negociación por el tema del precio”, algo que, en su visión, pasó “sin pena ni gloria”. Explicó que en las negociaciones se busca alcanzar una cifra que, aunque puede no ser del todo rentable para la empresa pública, para el Estado sí “lo es”, aunque no se encuentran “subsidiando” ni “regalando nada”.

El jerarca no dijo cuánto le cuesta a UTE cada mega, pero afirmó que HIF Global ya se expresó “en los procesos internos, lo elevó al Ministerio [de Industria, Energía y Minería] y este lo está discutiendo con el gobierno”. Señaló que no están “haciendo un combate contra HIF”, pero se refirió a las voces que cuestionan el proyecto –como el ex director nacional de Energía Ramón Méndez– y dijo que, a nivel personal, comparte “todo” lo planteado.

En la entrevista con la diaria Radio, Méndez dijo que, de optarse por vender la energía a 45 dólares por megavatio-hora, implicaría “varias decenas de millones de dólares de subsidio directo por año”. Al respecto, Bentancor dijo que “por algo la negociación no está cerrada ni para un lado ni para el otro, por algo el gobierno todavía no dijo que no ni tampoco dijo que sí. Siguen discutiendo y UTE ya aportó los números”.

Bentancor apuntó que la empresa pública este año aportará 186 millones de dólares a Rentas Generales y, además, vuelca 16 millones para el “país productivo” y un “monto importante” para el Bono Social. “¿De dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar de lo que aporto a Rentas Generales. No vamos a aumentar la luz. Si tenemos que sacar, será de Rentas Generales, y por eso digo que hay más actores en la negociación de HIF que los números fríos de UTE”, indicó.

Un informe de El Observador indicó que un punto álgido era qué parte de las involucradas en la negociación tendría que costear el encendido de la central de UTE en Punta del Tigre con gasoil y gas natural para complementar el suministro de energía que necesitaría la empresa privada en determinados años. Al respecto, el jerarca se preguntó “qué le hace creer a alguien” que, en caso de que le falten energías renovables, UTE se haría cargo: “Si al proyecto que venga le falta energía solar, le falta energía eólica, bueno, a mí también me va a faltar, porque el país es muy chiquito”, al tiempo que el precio de la energía se fija desde “la peor de las hipótesis”.

Por otro lado, afirmó que en el período pasado, encabezado por el expresidente nacionalista Luis Lacalle Pou, UTE “invirtió muy poco” en generación, pero en este período se desembolsarán “2.500 millones de dólares” para hacer un corredor de 500 kilovoltios –desde Chamberlain a Cardal y desde Cardal a Pando–, construir plantas de generación solar entre 500 y 600 megas y reforzar las líneas de distribución, ya que “se avecinan grandes emprendimientos” que exigen “respaldo energético”.