Ramón Méndez, exdirector nacional de Energía: HIF Global “no es realista” y resulta un “proyecto de papel”

Sobre la transformación de la matriz eléctrica uruguaya, señaló que resta “básicamente una cosa, que es la más importante, que es la movilidad” ya que configura “un tema de conveniencia estratégica del país”.

“En Uruguay nosotros hemos transformado la matriz eléctrica, pero nos queda transformar una cosa, que es la más importante, la movilidad”, indicó. En su visión, ese debería ser el “foco fundamental” porque, más allá del impacto ambiental, es “un tema de conveniencia estratégica del país”.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, espera que el acuerdo entre el gobierno y la empresa HIF Global para instalar una planta de combustibles sintéticos en ese departamento se firme antes de que el presidente Yamandú Orsi viaje a Nueva York para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La mañana de la diaria, de la diaria Radio, recibió al exdirector nacional de Energía entre 2008 y 2015, Ramón Méndez, quien tiene una visión crítica sobre el proyecto.

Aunque conoce “lo mismo que conoce todo el mundo”, señaló que hay otros proyectos “bastante mejores y bastante más realistas que el de HIF Global”, pero “por alguna razón, que políticamente lo podemos entender”, este fue el que llamó más la atención. Sin embargo, lo calificó como un “proyecto de papel que fue presentado demasiado rápidamente por el gobierno anterior”, mientras que el actual gobierno realiza “un esfuerzo infinito para tratar de transformar ese proyecto de papel en un proyecto de realidad”.

No obstante, dijo que “no es fácil” porque el impulso de la industria del hidrógeno verde se está “ralentizando” a nivel mundial, ya que el negocio todavía “no termina de desarrollarse”, no tiene una “demanda sostenida” y los costos siguen siendo elevados. “El proyecto en realidad no existe y los impulsores están tratando de llevarlo adelante básicamente esperando un fuerte subsidio del Estado uruguayo para poder llevarlo adelante”, indicó.

Méndez dijo que el proyecto “no es realista”. Cuestionó que la empresa “no tenía los fondos” pero algo “mucho más grave” es que tampoco contaba con “la materia prima” y “sobre todo no tenía al comprador”. Dijo que el hidrógeno verde será “fundamental” y en el futuro habrá un mercado mundial “bastante más temprano que tarde”, pero si no existe un comprador en la actualidad, tampoco “existe el negocio”: “Plantear un negocio con algo que todavía no se sabe quién va a comprar lo que vas a producir, no tenés la plata y no tenés la materia prima para realizarlo, bueno, es un proyecto de papel exclusivamente”, aseveró.

En sus palabras, el mundo “claramente está intentando salir de los combustibles fósiles” porque, entre otros motivos, están “altamente subsidiados” y “el 7% de todas las riquezas que generamos como humanidad va a parar a subsidiar a la industria fósil”. Por un lado, la energía del sector eléctrico es más barata –Uruguay ahorró “500 millones de dólares por año” por este motivo, afirmó–, pero en sectores como la aviación o “procesos industriales que precisan mucho calor” no puede darse ese reemplazo y se necesita “una molécula para quemar”: “La única que conocemos es el hidrógeno verde”.

Explicó que para el desarrollo de la industria eólica y solar las principales economías “apuntaron a subsidiar ese sector para generar más escala”. Actualmente, señaló que “aquellos mercados que de alguna forma potencialmente podrían subsidiar, no están disponibles” y se preguntó si “los uruguayos vamos a subsidiar mil millones de dólares” para vender energía barata a HIF Global durante dos décadas.

“Para el gobierno uruguayo es fundamental atraer inversiones en este momento, ¿pero cuál es el costo de atraer inversiones? Sobre todo nosotros, ¿cómo no vamos a desarrollar la tecnología de los electrolizadores –que es el aparatito, digamos, con el cual se produce el hidrógeno verde–? Una cosa es subsidiar cuando después vas a beneficiarte porque va a derramar sobre la economía porque generaste una escala industrial. Acá no hay ningún derrame”, aseveró.

Sobre los 45 dólares por megavatio-hora (MWh) que manejan UTE y la empresa, dijo que el asunto es “cuando está debajo de tu costo de producción”, ya que se estaría vendiendo algo “sin recuperar lo que te costó producirlo”. En este caso, la cifra está “a la mitad” del costo de producción de la empresa pública, con lo que queda “muy por debajo” y “serían varias decenas de millones de dólares de subsidio directo por año” que requeriría “un estudio muy profundo para demostrar que los beneficios para la economía nacional superan” los 1.000 millones de dólares que totalizaría.

Finalmente, expresó que la cadena del hidrógeno verde es “bastante neutra desde el punto de vista ambiental” y, sobre el uso del agua, indicó: “Si se desarrollara completamente la industria del hidrógeno verde en Uruguay, si instalaran 10 plantas del tamaño de HIF, el consumo de agua de esas plantas –de toda la industria del hidrógeno verde que eventualmente Uruguay podría desarrollar en los próximos 20 años–, eso sigue siendo menos del 1% de toda el agua dulce que utiliza Uruguay”.

Para Méndez, el siguiente paso en la transformación de la matriz eléctrica uruguaya es la movilidad

“En Uruguay nosotros hemos transformado la matriz eléctrica, pero nos queda transformar básicamente una cosa, que es la más importante, que es la movilidad”, indicó. En su visión, ese debería ser el “foco fundamental” porque, más allá del impacto ambiental, es “un tema de conveniencia estratégica del país”.

“Primero, estamos dependiendo de energéticos propios y no tenemos que importar nada. Segundo, nos independizamos de las fluctuaciones originadas por los fenómenos geopolíticos que ocurren y que nosotros no tenemos ninguna capacidad de controlar. Tercero, generamos 50.000 puestos de trabajo en la transformación energética y, último y no menor, es mucho más barato”, listó sobre la transformación de la matriz eléctrica y llamó a “un esfuerzo muy interesante para poder ir hacia la movilidad eléctrica”.

Sobre las tarifas de la energía eléctrica, señaló que es “absolutamente falso” que el país tenga la más cara de la región y reparó en que el precio de la electricidad “bajó entre un 25%, más o menos, de costo”, pero no es perceptible porque “consumimos cada vez más electricidad” y porque, si la tarifa aumenta por debajo de la inflación, en realidad se reduce, aunque sea “difícil de ver”. Como tercer elemento, se “ha politizado tremendamente la discusión” y es una forma de dar a entender que “esa transformación que se hizo en realidad no sirve” y, finalmente, reiteró que “gracias a esta transformación Uruguay es mucho más eficiente” en función del dinero que ahorra.