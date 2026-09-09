En vísperas de la reunión con los intendentes, Orsi destacó la capacidad de los municipios para resolver problemas

El presidente de la República participó en el Plenario Nacional de Municipios que reunió a alcaldes de todo el país, con los impactos de El Niño entre sus principales temas.

En el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo sesionó este miércoles el Plenario Nacional de Municipios, que reunió a alcaldes de todo el país, así como a intendentes, y tuvo como uno de sus principales temas el fenómeno climático El Niño, para el que las intendencias y el gobierno nacional se están preparando por los impactos que puede tener.

El encargado de cerrar la sesión fue el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien destacó las tareas y el rol que cumplen los municipios en los departamentos. El mandatario dijo que cuando se presentan problemas, como los vinculados a las contingencias climáticas, se “golpean las puertas del Estado” y “la primera es la de los concejales y alcaldes o alcaldesas”.

Orsi apuntó que es necesario reconocer que el trabajo de los municipios “es una escuela de discusión y formación política incomparable”, y valoró que la “primera tarea” de estos para resolver los problemas es la “negociación permanente y la articulación permanente a la interna del municipio”.

El presidente destacó que la forma de articular y trabajar en los municipios constituye “el escenario esencial de negociación, discusión y articulación que este país necesita”. Por lo tanto, llamó a los municipios a que los “contagien” e “inunden” de “esa maravilla que tienen de pertenecer a estructuras bastante colectivas donde todos los días no solo tienen un problema nuevo, sino también soluciones nuevas que nos ayudan mucho a quienes tenemos otro tipo de responsabilidades”.

Intendente de Paysandú espera que acuerdo con HIF se firme antes del viaje de Orsi a la ONU

Este jueves, Orsi se reunirá con los intendentes en Anchorena con el principal objetivo de abordar la coordinación ante El Niño. En ese sentido, el presidente del Congreso de Intendentes y jefe departamental de Florida, Carlos Enciso, quien estaba presente en el plenario, dijo en una rueda de prensa que tiene “una batería de propuestas” para presentar al gobierno en el marco del encuentro con el presidente.

Enciso dijo que ya han tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo para “encapsular algunos recursos” a través del Sistema Nacional de Emergencias, y sugirió que “hay obras que se pueden adelantar” y de esa forma “no esperar a que venga la tormenta para después salir a dar soluciones”.

Por otro lado, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, fue consultado en una rueda de prensa por la firma pendiente del acuerdo entre el gobierno y la empresa HIF Global para instalar una planta de combustibles sintéticos en su departamento, y adelantó que es un tema que estará sobre la mesa en la reunión en Anchorena.

A juicio de Olivera, “hace tiempo” que el gobierno “debería haber tomado una decisión” con respecto a la inversión. “Tengo claro cuál es la postura del presidente, cuál es la ruta del presidente, y tengo claro que esto no da para mucho más: esto se tiene que definir de forma inminente en horas o días, pero no mucho más que eso”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que espera que el gobierno esté “en condiciones de poder avanzar” con el acuerdo antes de que el presidente viaje a Nueva York para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. “Estamos todos de acuerdo con la hoja de ruta que él plantea; lo que falta es reducir eso a un documento, reducirlo a una decisión, ponerlo como una decisión del gobierno, que todos los actores gubernamentales estén alineados y que eso se termine consolidando en un documento que pueda firmar el gobierno con la empresa”, subrayó.

Olivera recordó que el 30 de junio venció el plazo del memorando de entendimiento y que actualmente hay “una prórroga de buena fe” entre el gobierno y la empresa. Sin embargo, afirmó que “se precisa definición, decisión y la certeza como país para generar [un] clima de negocio de que Uruguay está de acuerdo en avanzar en esa gran inversión”.