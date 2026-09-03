Reunión entre Orsi y los intendentes en Anchorena tendrá como tema principal la coordinación por El Niño

El intendente de Durazno buscará saber si la línea de crédito anunciada por el gobierno para afrontar el fenómeno “realmente va a servir” o si, “como siempre, serán los gobiernos departamentales los que asuman todos los costos”

El jueves 10 de setiembre, antes del mediodía, el presidente Yamandú Orsi recibirá a los 19 intendentes en Anchorena, en una reunión que tendrá como tema principal la coordinación ante el evento climático conocido como El Niño.

En diálogo con la diaria, el intendente de Florida, el nacionalista Carlos Enciso, señaló que será un encuentro en un ámbito “un poco más informal, distendido y con más tiempo” que una visita formal al Congreso de Intendentes, como ha hecho el presidente. Recordó que en 2025 hubo un asado de “bienvenida” a los intendentes, con Orsi, en la residencia de Suárez y Reyes, al poco tiempo de asumir las autoridades departamentales, en el que se trataron “algunos temas de presupuesto”. Fue en esa instancia que le dijeron a Orsi de hacer un evento similar, con más tiempo, en Anchorena, “como ha sido tradicional con los presidentes anteriores”. Enciso señaló que en el acto del 25 de agosto en Florida, donde compartió un rato con Orsi, hablaron de que tenían que “activar esa instancia”.

El intendente de Florida señaló que la agenda de temas a tratar será “abierta”, pero hay algunos “cantados”, como la emergencia climática a causa del fenómeno El Niño y el “adelanto de apoyos para obras alusivas a esa problemática”, por “el impacto que va a tener”. “Obras de desarrollo en el interior, inversión y algunos temas que podamos tener con algún ministerio. Y suponemos que él también nos va a comentar algunos proyectos que pueda tener, porque la reunión será de ida y vuelta; no es una agenda formal del Congreso, cerrada, con un orden del día, sino que son los temas que naturalmente van a fluir”, insistió.

En cuanto al tema climático, Enciso subrayó que, según “cualquiera de las predicciones meteorológicas oficiales y regionales, va a pegar de aquí a fin de año, por lo pronto, entonces, hay mucha cosa para ajustar” con Presidencia, el Sistema Nacional de Emergencias, los ministerios y los comités departamentales de emergencias.

Por su parte, el también nacionalista Felipe Algorta, intendente de Durazno, señaló a la diaria que obviamente el principal tema de conversación en la reunión con Orsi será El Niño, y subrayó que “no somos conscientes de que lo que se viene va a ser muy duro”. Por lo tanto, destacó que puedan plantearle con tiempo al presidente “las necesidades que pueden surgir” y “la sinergia que sí o sí” deben generar “entre todos los organismos del Estado”.

En el caso de Durazno, el intendente subrayó que cuando la crecida del agua era de seis metros ya había gente desplazada, y actualmente eso recién es necesario cuando la crecida es de 11 metros, pero, “según los pronósticos, el río podría llegar hasta los 12 metros y medio, o 13”. Entonces, deben prever las necesidades básicas que tienen que satisfacer “para la cantidad de familias que no se autoevacúan” porque “no tienen dónde ir”. “Y son todos gastos que hoy prácticamente son solo los gobiernos departamentales quienes los asumen”, acotó.

Algorta recordó que el gobierno anunció hace pocas semanas que habrá una línea de crédito para afrontar los efectos de El Niño, por eso en la reunión buscará saber “con certeza si realmente va a servir” para las necesidades que tendrán “o, si después, llegado el momento, en realidad serán, como siempre, los gobiernos departamentales los que asuman todos los costos”.

Reunión de Orsi con líderes partidarios será el viernes y uno a uno

En paralelo, fuentes de la Torre Ejecutiva confirmaron a la diaria que las reuniones por separado entre Orsi y los referentes de cada partido político con representación parlamentaria –menos Identidad Soberana– se harán, en su mayoría, este viernes. La reunión iba a hacerse en conjunto, previo a que el mandatario viaje a la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, pero se canceló luego de la negativa del Partido Nacional (PN). En principio, este viernes Orsi recibiría a Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado; a Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, y a Guido Manini Ríos, cabeza de Cabildo Abierto. Todavía resta que coordine, justamente, con el presidente del PN, Álvaro Delgado.

El intendente Algorta subrayó que entiende que la conducción de su partido, “desde el punto de vista político”, días atrás haya llegado a la conclusión de que no tenía que participar en la reunión conjunta con Orsi sobre política internacional, “en función del fuego cruzado que hay” con el oficialismo “y que genera molestias”. “Pero en el caso nuestro no tiene nada que ver con esa situación. Nuestra reunión, además, había sido solicitada hace mucho tiempo, y es más que nada para pensar en términos prácticos sobre situaciones graves que pueden llegar a venir. Entonces, van por carriles distintos, y no debe interpretarse como una actividad que de alguna manera desconozca la conducción partidaria”, finalizó.