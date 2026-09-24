Orsi sobre el vínculo con Estados Unidos: más allá del “riesgo de chocar”, “a la larga ser frontal reditúa mucho”

En el marco de su visita oficial a Nueva York, horas antes de su segundo discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Yamandú Orsi participó en un evento organizado por Americas Society – Council of the Americas. Allí, el mandatario abogó por “alianzas de largo plazo” y por “más” y “mejor” inversión para “acelerar” el crecimiento de la economía uruguaya, según informó Presidencia de la República.

En declaraciones a El Observador, el presidente consideró que su intervención en este tipo de eventos puede atraer nuevas inversiones al país, así como “reafirmar lo que ya está”. “Lo satisfactorio es que recibimos mucho apoyo” y “reconocimiento del buen clima que Uruguay sigue presentando para quien quiera invertir”, destacó.

Con respecto a los proyectos vinculados a la inteligencia artificial, Orsi dijo que se trata de un asunto que “está presente siempre”. “Cada una de estas empresas, de las más importantes a nivel global de datos, hace referencia a lo que ya están haciendo en Uruguay. Hay algunas que quizá no, pero, de las más conocidas, todas están haciendo algo o tienen pensado hacer algo y te da esa percepción de que no arrancás de cero”, comentó.

El presidente sostuvo que en vista de la “posición estratégica” que tiene Uruguay, “la energía de Paraguay”, “los talentos de Argentina” y “todo lo que Brasil ya viene haciendo”, América Latina tiene “un rol importantísimo” en este tema.

Por otra parte, consultado sobre Praxis, Orsi confirmó que se reunirá con el CEO del proyecto, Dryden Brown, y expresó: “Esto de Praxis es un componente de una estrategia que en Colonia se está desarrollando, que tiene que ver con esa nueva generación de trabajadores de la tecnología, en la que son verdaderos nómadas”.

Praxis, una iniciativa asociada a sectores de derecha y a la llamada “derecha alternativa”, tiene previsto invertir alrededor de 1.000 millones de dólares en Uruguay para instalar a unos 2.700 integrantes de la comunidad dentro del proyecto urbanístico +Colonia. El edil frentamplista Pedro Leizagoyen ha advertido que se trataría de una “ciudad cerrada” con “posiciones ultraconservadoras”.

El encuentro con Lula y el vínculo con Trump

Acerca de la reunión bilateral que mantuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Orsi dijo que se intercambió sobre “el tema de integración” y “algunos asuntos que pueden parecer menores”, como el puente binacional sobre el río Yaguarón. Al término de ese encuentro, Lula anunció que Uruguay concederá una parte de la cuota que tiene el mercado chino, que no prevé completar este año.

En cuanto a la relación con el gobierno de Donald Trump, el presidente dijo que Uruguay “tiene la ventaja de tener un embajador de Estados Unidos que vivió muchos años en Uruguay o que es tan uruguayo como norteamericano”, en referencia a Lou Rinaldi. “Digo una ventaja porque nos conoce bien y podemos dialogar con mucha franqueza, tanto con él como con el resto de los funcionarios de la embajada, o las conversaciones bilaterales que se han tenido acá con gente del Departamento de Estado”, expresó.

El mandatario sostuvo que actualmente “son momentos complejos del mundo y Estados Unidos está jugando fuerte”, pero puntualizó que “la relación es muy frontal”. “Creo que eso nos ayuda también; más allá de que jugás a veces con el riesgo de chocar, a la larga ser frontal reditúa mucho”, añadió.

Por otra parte, Búsqueda informó este jueves que, por motivos “de agenda”, Orsi declinó una invitación del alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, para mantener un encuentro. En el marco de la Asamblea General de la ONU, Mamdani organizó un encuentro bajo la consigna de “Construir una economía para la mayoría”, en el que participaron, entre otros, Lula, el presidente de España, Pedro Sánchez, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El alcalde también mantuvo reuniones mano a mano con el presidente brasileño e, incluso, con Trump.

Ejecutivo de Google destacó la “agenda de modernización digital” de Uruguay

Este miércoles, en el día previo a su discurso, Orsi se reunió con el director de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google, Karan Bhatia. El presidente estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, la directora nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Isabella Antonaccio, y el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Daniel Castillos.

En declaraciones consignadas por Presidencia, Bhatia dijo que “Uruguay está dando un ejemplo poderoso con su agenda de modernización digital”. Valoró las colaboraciones de Google con la Universidad Tecnológica y con Ceibal, así como el centro TUMO.

Bhatia también se refirió a las inversiones en infraestructura digital de Uruguay y aseguró que dichas iniciativas “generarán empleo, crecimiento económico e ingresos fiscales”. Afirmó que “nada de esto ocurre por casualidad”, sino que “es el resultado directo del excepcional clima de inversión y de las políticas proinnovación de Uruguay”.