Orsi se reunirá con el CEO de Praxis, empresa dedicada a la inteligencia artificial que firmó acuerdo millonario con +Colonia

Dryden Brown pretende invertir más de 1.000 millones de dólares en los primeros años del proyecto; destacó de Uruguay “la estabilidad política, las posibilidades de residencia y determinados beneficios fiscales”.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El presidente Yamandú Orsi confirmó que este jueves se reunirá con el CEO de Praxis, Dryden Brown, en el marco de su visita oficial a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según confirmó El Observador, Orsi mantendrá un encuentro con Brown, fundador de la empresa vinculada a la tecnología, la inteligencia artificial y las criptomonedas que proyecta instalarse en el emprendimiento +Colonia, con el que ya mantienen un acuerdo millonario.

Según los desarrolladores del proyecto urbanístico ubicado en la zona de El Calabrés, a unos diez kilómetros de Colonia del Sacramento, Praxis contempla una inversión proyectada superior a los 1.000 millones de dólares y la llegada progresiva de unos 2.700 integrantes de la comunidad.

La primera etapa del desarrollo de Praxis ocuparía una superficie significativa dentro de +Colonia, y sus primeros residentes podrían comenzar a instalarse a partir de 2027, sostiene la empresa en un comunicado.

En ese marco, en diálogo con El Observador, Orsi expresó: “Nos vamos a reunir mañana con Brown. Venimos trabajando desde hace ya unos años, más allá de los roles que nos toca cumplir, con la empresa y con la gente que está trabajando en +Colonia”, comentó.

Además, el mandatario fue contundente: “Yo siempre dije que Uruguay generó un nuevo polo de atracción. Además del área metropolitana de Montevideo, otro es Punta del Este y el tercero va a tener que ser Colonia. Lo dije hace tiempo y por ahí viene la cosa”.

¿Qué es Praxis?

Praxis surgió durante la pandemia, alrededor de comunidades de internet vinculadas a sectores de derecha y a la llamada “derecha alternativa”. El proyecto está conformado por unos 150.000 emprendedores, inversores y referentes tecnológicos, liderado por Brown y respaldado, entre otros, por Apollo Projects, fondo asociado a Sam Altman, CEO de OpenAI.

En ese marco, la empresa comenzó a recaudar fondos en 2021 y ha recibido grandes inversiones, tal como la línea de crédito proporcionada por la firma de criptomonedas Gem Digital en 2024, por 550 millones de dólares.

Sobre la llegada de Praxis a Uruguay, Brown destaca “la estabilidad política del país, las posibilidades de residencia y ciudadanía, determinados beneficios fiscales, la seguridad y la cercanía con Argentina”.