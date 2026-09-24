56% de los consejos directivos de cooperativas participa con baja frecuencia en plenarios de Fucvam, según estudio de la Usina

El estudio de la Usina abarcó 75 cooperativas creadas después de la reglamentación de 2008; el objetivo fue conocer el perfil de las familias y el funcionamiento y los problemas de las cooperativas.

La Usina de Percepción Ciudadana realizó, a pedido de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), una investigación sobre las cooperativas afiliadas creadas después de la reglamentación de 2008. La investigación se llevó a cabo en dos etapas: una encuesta a los consejos directivos y otra a los hogares de las respectivas cooperativas.

En la primera etapa se seleccionaron inicialmente 80 cooperativas a través de un muestreo sistemático, con representación de Montevideo y el interior. Se obtuvieron respuestas de 75, 44 de Montevideo y 31 del interior, lo que representa el 94% de respuesta. Los cuestionarios fueron autoadministrados, enviados por Whatsapp y acompañados de seguimiento telefónico. El trabajo de campo se realizó entre noviembre de 2025 y junio de 2026.

Para la segunda etapa se seleccionaron 242 viviendas y se obtuvieron 199 respuestas, con una tasa de respuesta de 82%. El 57% de quienes participaron reside en Montevideo y el 43% en el interior. La investigación advierte que, cuando las personas seleccionadas inicialmente no pudieron ser contactadas o decidieron no participar, fueron sustituidas por integrantes de otros hogares de la misma cooperativa. Esta modalidad puede generar un sesgo de autoselección en algunos indicadores, especialmente en los relacionados con la participación y el involucramiento.

El perfil de las cooperativas y sus hogares

El 36% de las cooperativas encuestadas tiene entre 20 y 29 viviendas y el 30% entre 40 y 50. Otro 19% tiene entre 30 y 39 viviendas, mientras que el 15% reúne entre 12 y 19. En cuanto al tipo de construcción, 67% son conjuntos de viviendas dúplex, 27% edificios en altura y 6% viviendas de una planta. En Montevideo, 32% son edificios en altura, mientras que en el interior 71% son dúplex.

Los hogares están integrados principalmente por dos o tres personas: 28% tiene dos integrantes y 24% tiene tres. El 56% de las viviendas tiene menores de edad a cargo. Entre quienes respondieron la encuesta, 76% son mujeres y 24% varones. Además, el 73% de las personas titulares de las viviendas son mujeres.

El 61% de las viviendas relevadas ingresó a la cooperativa entre 2015 y 2024: el 34% lo hizo entre 2015 y 2019 y el 27% entre 2020 y 2024. Antes de ingresar, 45% de las personas alquilaba y el 42% vivía en una vivienda familiar. La principal motivación para incorporarse a una cooperativa fue resolver la necesidad de vivienda, elegida por más de ocho de cada diez personas. En cuanto a las expectativas, el 73% considera que se cumplieron mucho o bastante. No aparecen diferencias relevantes entre Montevideo y el interior.

Asambleas frecuentes y menor participación en Fucvam

Dentro de las cooperativas, la participación en los espacios de decisión es relativamente extendida. El 41% de las personas consultadas integró o integra el Consejo Directivo, el 35% participó en otras comisiones y el 32% en la Comisión Fiscal. Un 17% no participó en ninguno de esos espacios.

También existe una alta participación en las asambleas: 93% afirmó concurrir con frecuencia y 6% hacerlo con poca frecuencia. Solo el 2% dijo no participar, y todos esos casos corresponden a personas del interior.

El 75% declaró estar muy o bastante de acuerdo con que orienta sus prácticas cotidianas y decisiones en la cooperativa a partir de valores cooperativos. Sin embargo, la participación disminuye cuando se observa el vínculo con Fucvam.

El 56% de los consejos directivos participa con baja frecuencia en plenarios, movilizaciones y asambleas de la federación; el 29% lo hace habitualmente y el 15% no participa. Mientras en Montevideo 39% participa habitualmente, en el interior lo hace 16%. Además, 32% de los consejos del interior no participa en esas instancias, frente a 2% en Montevideo.

La misma tendencia aparece entre los hogares. El 52% dijo no haber participado en ninguna actividad organizada por Fucvam durante el último año, el 24% participó poco y el 13% lo hizo habitualmente. Otro 12% respondió que no conoce las actividades de la federación. El conocimiento de Fucvam también presenta diferencias territoriales. El 78% de las personas consultadas dijo conocer la federación, pero el porcentaje alcanza 86% en Montevideo y baja a 67% en el interior.

El principal canal de comunicación dentro de las cooperativas es Whatsapp: 100% utiliza grupos de ese tipo, mientras que 25% menciona carteleras, 16% comunicación puerta a puerta y otro 16% correo electrónico. Además, el 52% de quienes utilizan Whatsapp lo tiene como único canal de uso frecuente.

El 73% considera efectivos los canales de comunicación de su cooperativa, aunque la comunicación interna aparece entre las principales dificultades señaladas por los hogares.

Entre los problemas actuales, las mascotas fueron la respuesta más frecuente, con 39%. Le siguen las diferencias entre cooperativistas, con 35%, la gestión de los espacios comunes, con 33%, y la comunicación interna, también con 33%.

En el interior, además de las mascotas, aparecen entre las principales dificultades la comunicación interna y los subsidios. En Montevideo, en tanto, tienen mayor peso las diferencias entre cooperativistas y la gestión de los espacios comunes. Sobre la resolución de conflictos, 41% la considera buena y 39% se ubica en una posición intermedia. Un 8% la evalúa negativamente y un 12% no sabe o no responde.

Mantenimiento y subsidios entre los principales problemas

Entre los consejos directivos, el mantenimiento de las viviendas y espacios comunes aparece como la principal dificultad económica, mencionada por 66%. Le siguen las deudas y la morosidad, ambas con 33%. En relación con los subsidios, la mitad de las viviendas relevadas tiene actualmente uno y la otra mitad no. Entre quienes no cuentan con subsidio en la actualidad, 42% lo tuvo anteriormente.

La investigación también consultó qué ocurre cuando una persona subsidiada renuncia a la cooperativa. El 31% de los consejos considera que deben devolverse únicamente los aportes realizados; el 28% entiende que deberían devolverse los aportes y los montos subsidiados, mientras que el 41% no tiene una posición definida. La falta de una respuesta común es mayor en el interior.

En cuanto al apoyo de Fucvam, 83% de los hogares se declara muy o bastante satisfecho. Las principales demandas de apoyo están vinculadas con aspectos legales y técnicos, mencionados por un 57%; gestión, por 44%; formación, por 26%; y resolución de conflictos, por 25%.

En diálogo con la diaria, el presidente de Fucvam, Enrique Cal, señaló que la federación había realizado investigaciones anteriores, pero que faltaba una mirada más completa sobre las familias que ingresaron al movimiento después de la reglamentación de 2008.

“Nos faltaba un estudio más completo y riguroso de la realidad de las familias que ingresaron al movimiento después de la reglamentación de 2008”, sostuvo. Según explicó, esa normativa modificó las condiciones de acceso a las cooperativas, entre ellas la posibilidad de ingresar sin un mínimo de ingresos, y Fucvam buscaba conocer cómo esos cambios habían incidido en las familias y en la organización de las cooperativas.“También conocer nuestro movimiento es clave para tomar decisiones correctas”, afirmó.

Cal consideró que la información permite orientar el trabajo de la federación en Montevideo y el interior y detectar situaciones que requieren mayor atención. Entre ellas mencionó la necesidad de actualizar la reglamentación vigente.“Es tiempo de evaluar y hacer cambios, totalmente. “De actualizar esa reglamentación”, sostuvo.

El presidente de Fucvam también señaló como un problema la ausencia de salones comunales en parte de las cooperativas. A su entender, estos espacios tienen incidencia en la vida comunitaria y en la realización de asambleas y acuerdos.

Por otro lado, Micaela Cal, coordinadora técnica de la Usina, y Florencia Flores, investigadora del proyecto, señalaron a la diaria que uno de los principales resultados de la investigación es la diferencia entre la alta adhesión declarada a los valores cooperativos y la menor participación sostenida en las instancias de Fucvam. También destacaron la brecha entre Montevideo y el interior en el conocimiento y la participación en la federación.

Entre los desafíos que identificaron aparecen las demandas de apoyo legal, técnico y de gestión, las diferencias territoriales en el vínculo con Fucvam y la necesidad de avanzar en criterios sobre la devolución de aportes cuando renuncian socios que recibieron subsidios.

La investigación buscó aportar información para orientar las líneas de trabajo de Fucvam y actualizar el conocimiento sobre las cooperativas creadas después de 2008.