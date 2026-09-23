Competitividad: comisión continúa recibiendo delegaciones y prevén que el proyecto tendrá modificaciones en Diputados

El nacionalista Sebastián Andújar dijo que las delegaciones han planteado “algunas discrepancias que son fuertes” y señaló que “no han quedado comprendidos dentro de la ley algunos sectores del comercio”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continúa tratando el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida que propuso el Poder Ejecutivo y que ya fue aprobado, en agosto, en la Cámara de Senadores. Este miércoles comparecieron ante la comisión la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), que ha valorado positivamente la iniciativa, la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), Un Solo Uruguay, la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén y la plataforma de financiamiento colectivo Crowder. Los legisladores tienen previsto terminar de recibir a las delegaciones a fines de octubre para, entonces, empezar a discutir la iniciativa. La oposición ya adelantó que propondrá algunos cambios.

“Estamos en un proceso que es bueno y que tiene que ver con escuchar”, señaló a la diaria el diputado nacionalista Sebastián Andújar, que preside la comisión. Andújar explicó que, una vez que terminen de comparecer las delegaciones, se abrirán “un debate y un planteamiento de situaciones” que hoy, a juicio de la oposición, no están contempladas en el proyecto.

Desde el oficialismo, el diputado frenteamplista Joaquín Sequeira dijo a la diaria que aún no ha empezado el diálogo con la oposición sobre el articulado. No obstante, afirmó que “cambios y modificaciones va a tener seguro”, ya que es “un universo grande de cosas y con cada delegación aparece un frente nuevo que no lo tenías contemplado”.

Sobre los planteos de las delegaciones, Andújar sostuvo que, en general, hay “cierta conformidad en la gran mayoría de las cosas”, pero también existen “algunas discrepancias que son fuertes, que son puntos medulares”. El legislador nacionalista dijo que “no han quedado comprendidos dentro de la ley algunos sectores del comercio que estaría bueno tomar en cuenta e incluir ahora”, como la actividad de importación de frutas y verduras. En ese sentido, afirmó que presentarán modificaciones para mejorar la regulación de esa actividad y, de este modo, “ayudar a bajar los costos, sobre todo del producto local”, ya que “hoy es mucho más fácil importar frutas y verduras que producirlas en Uruguay, justamente por un tema burocrático”.

Asimismo, Andújar consideró que algunos artículos pueden ajustarse para “ser mucho más claros de lo que son”, más allá de que el Senado los haya aprobado por unanimidad. Mencionó, por ejemplo, el caso de la generación de segundos importadores para algunos productos, que fue objeto de planteos de la CIU este miércoles.

El proyecto establece que, “salvo en los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo”. El diputado nacionalista sostuvo que buscarán especificar “qué tan abarcativo es” y “si comprende todo lo que se importa o comprende algunos rubros, porque eso no está detallado en el proyecto del día de hoy”.

Además de solicitar algunos ajustes al proyecto, la CIU manifestó su preocupación por el hecho de que “no está pensado para los industriales, sino quizás para los importadores”, a lo que Andújar agregó que no hace énfasis en el cierre de industrias en el último tiempo.

Por otro lado, Sequeira señaló que, en líneas generales, la UEU estuvo “de acuerdo con todos los planteos” y discrepó con la idea de que la iniciativa “hace reformas micro pero no soluciona los grandes problemas de competitividad que tiene Uruguay”. En ese sentido, sostuvo que la organización fue “muy clara” y se mostró “a favor del proyecto y de que se planteara la discusión de las reformas micro”.

En el caso de Un Solo Uruguay, Sequeira señaló que hicieron un planteamiento “bastante legítimo” sobre el artículo 39, que crea “el sistema de trazabilidad de frutas y hortalizas frescas en el ámbito del Registro Nacional Frutihortícola”. En concreto, desde Un Solo Uruguay expresaron preocupación por el aumento de la carga administrativa que significaría para los pequeños productores. Consultado al respecto, Andújar señaló que consideran que este artículo “lo único que les va a traer es todo lo contrario a la competitividad” y que, por el contrario, “es más burocracia, más trabajo, más costos por culpa de la burocracia que les están poniendo”.