Este miércoles se inauguró el primer centro TUMO en Uruguay, ubicado en el predio del Aeropuerto de Carrasco. El espacio, equipado con tecnología avanzada, ofrecerá a adolescentes de entre 12 y 18 años un ámbito educativo para aprender y experimentar con nuevas disciplinas vinculadas no solo a la tecnología, sino también al cine y la música.

Con casi 5.000 inscriptos, esta propuesta pensada para desarrollarse de forma paralela a la educación formal, recibirá a sus primeros 1.000 estudiantes el próximo lunes, aunque la directora de TUMO en Uruguay, Carolina Gutiérrez, expresó durante la jornada que la idea del proyecto es “consolidar el modelo de a poco y seguir incorporando alumnos durante todo el año”.

La inauguración del espacio contó con la presencia de autoridades a nivel local, departamental e internacional, entre ellas el presidente de la República, Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, Francisco Legnani y referentes del ámbito educativo como el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y el director de Educación, Gabriel Quirici.

Asimismo, participaron del evento el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, y el director de TUMO internacional, Chris Shahinian.

La experiencia TUMO existe desde 2011 y cuenta con su principal sede en Armenia, además de otras en países como Portugal, Japón, Alemania, Francia y Estados Unidos, aunque a nivel regional el centro más próximo se ubica en Argentina, Buenos Aires. Este proyecto fue traído a Uruguay por la Corporación América Airports, a través de Aeropuertos Uruguay y en alianza con Ceibal.

La inversión de este espacio fue realizada por la Corporación América Airports y costó 10 millones de dólares, según explicó Gutiérrez en rueda de prensa. El espacio cuenta con más de 2.500 metros cuadrados y equipamientos de última generación que incluye, por ejemplo, computadoras, una sala especialmente dedicada para música y otra para robótica.

“TUMO representa una oportunidad muy valiosa para el país” dijo, por otra parte, Fiorella Haim, presidenta de Ceibal, quien también estuvo presente en la inauguración. Además, agregó que este centro se trata de un espacio “gratuito, estimulante y de alta calidad” que ofrece aprendizajes sobre programación, animación, robótica, música, cine, diseño, desarrollo de videojuegos e inteligencia artificial.

Haim también sostuvo que la apertura de este centro en el país es la señal de que “se sigue apostando por los jóvenes” y de que el país entiende que “la innovación educativa requiere visión de largo plazo, cooperación y compromiso”.

Por otro lado, al ser consultada al respecto en rueda de prensa, Haim respondió que el principal propósito de la alianza entre Ceibal y TUMO Uruguay es que jóvenes en todo el país, en este caso principalmente de Canelones y Montevideo, puedan tener acceso a programas de calidad en la utilización de herramientas tecnológicas para distintos fines, como las industrias creativas, educación, música, programación, robótica e inteligencia artificial.

A su vez, explicó que es Ceibal el encargado de aportar los tutores que acompañarán a los estudiantes en los distintos programas del centro, y aclaró que su contribución se basa en “la experiencia en el acompañamiento de los procesos de incorporación de tecnología en la educación”.

Francisco Legnani, Intendente de Canelones, Carolina Gutíerrez, Directora ejecutiva de TUMO Uruguay, Yamandu Orsi, Presidente de la Republica,, Jose Carlos Mahia, Ministro de Educación y Cultura, Martín Eurnekian, CEO de Corporación América Airports, Chris Shahinian. Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo se selecciona a los estudiantes y cuál es la forma de enseñanza del centro?

Según explicó Gutiérrez, para la selección de los estudiantes que participarán de este inicio de cursos se trató de que los grupos “fueran lo más diversos posibles”. Para eso se tuvo en cuenta la diversidad de género, la procedencia de los estudiantes de diferentes tipos de instituciones educativas —públicas y privadas—, y el contexto socioeconómico del que provienen.

Por otro lado, el modelo educativo de TUMO se basa en el autoaprendizaje y utiliza una plataforma que guía de forma personalizada a cada estudiante llamada TUMO Path. “Este programa no tiene evaluaciones, no requiere conocimientos previos y tampoco tiene una fecha de inicio —puntual—”, explicó la directora del centro en Uruguay y agregó que “los cursos no tienen una duración específica y dependen exclusivamente de la motivación de cada estudiante”.

Los estudiantes seleccionados para participar de esta primera instancia tendrán una carga horaria de cuatro horas semanales a las cuales deberán acudir dos veces por semana. A su vez, podrán optar por hasta tres disciplinas en las que formarse, con la posibilidad de elegir otras más adelante. En el caso de que el estudiante falte injustificadamente durante tres semanas consecutivas se suspenderá su acceso a las actividades.