Este jueves se publicó la segunda edición del suplemento Pensar complejidad, de la Cátedra Unesco de Transformaciones Sociales y Condición Humana de la Universidad Claeh y la diaria. En esta oportunidad, la temática fue educación y cultura de paz, en el entendido de que la humanidad transita un momento en el que se presentan importantes problemas para lograr una convivencia pacífica, tanto entre países como entre personas y colectivos sociales.
Eso no escapa a la sociedad uruguaya y, en ese sentido, la publicación aborda la temática desde una mirada interdisciplinar: ciencia, vivienda, cooperativismo y educación son algunas de las perspectivas que se ponen sobre la mesa con el objetivo de lograr un mundo un poco más vivible. El suplemento recoge los principales planteos de un ciclo de conversatorios organizados por la cátedra, por el que en distintas mesas se sentaron integrantes de instituciones del Estado, centros educativos y organizaciones de la sociedad civil para abordar la temática.
En materia educativa, se destaca el abordaje de una Recomendación sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible elaborada por Unesco, que plantea que el sistema educativo tiene un rol fundamental en el combate al clima de crispación y violencia que se ha extendido en todo el mundo. En dicha nota, el director de la Cátedra Unesco, Luis Carrizo, plantea que estamos en un momento propicio para que la Organización de las Naciones Unidas declare otro Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, como lo había hecho entre 2001 y 2010.