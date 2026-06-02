Sebastián Sabini propone ley de campus de educación superior para impulsar la cooperación entre instituciones educativas

El senador dijo que esta ley pretende servir como “herramienta” de gestión para acelerar procesos burocráticos en la educación pública terciaria y mejorar el marco normativo de experiencias ya existentes.

Durante la sesión de la Cámara de Senadores del martes, Sebastián Sabini, senador y presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, presentó un proyecto de ley dirigido a la creación de un campus para la educación pública superior. La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre las instituciones educativas, brindándole un marco normativo a experiencias ya existentes.

Según explicó el senador durante su exposición, a nivel terciario ya se cuenta con evidencia respecto a algunas experiencias de este tipo, como el Polo de Educación Superior en Rivera, donde la Universidad Tecnológica, la Universidad de la República, el Consejo de Formación en Educación y la UTU comparten el espacio y desarrollan carreras. Sabini indicó que esta ley se propone como “herramienta” de gestión para los entes autónomos de la educación, ayudando a acelerar procesos burocráticos.

A su vez, el senador destacó que existen más experiencias de cooperación además del polo educativo en Rivera y mencionó el convenio entre UTU y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, destinado a desarrollar un tecnólogo en biotecnología en el pueblo de Las Brujas, en Canelones. Así como la iniciativa de la intendencia de Paysandú, que estableció un hogar estudiantil para el desarrollo educativo de la región y enfatizó que en estos ejemplos se demuestra la capacidad de desarrollo de la educación pública, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Sabini argumentó que la “masificación de nuestra educación universitaria” es una “necesidad” a atender y que la creación de “otros espacios” podría ayudar a paliar este problema.

A su vez, el senador señaló que la educación uruguaya debe ser pensada en “términos regionales y de especialización”, alineada con las vocaciones productivas, económicas, sociales y culturales de cada localidad para evitar tener, por ejemplo, “una Facultad de Ingeniería en cada esquina” por cuestiones de “masa crítica”.

Esta ley no busca decirle a las instituciones educativas “qué hacer”, explicó Sabini, ya que por sus propios medios las instituciones “ya lo están haciendo”, sino que servirá como herramienta para mejorar los procesos de interacción entre los organismos y acortar tiempos de espera, que en algunos casos han tomado años para concretar acciones conjuntas.

Finalmente, el senador dijo que el borrador de la ley será presentado a la bancada del Frente Amplio y a los demás partidos, así como también al Poder Ejecutivo y los entes autónomos de enseñanza, que deberán opinar a favor o en contra de la propuesta.