2.844 niños, niñas y adolescentes volvieron a clases en el marco de la estrategia de revinculación de la ANEP

Se trata del 42% de los 6.812 estudiantes que distintos organismos del Estado fueron a buscar para su revinculación.

Este miércoles se presentaron los resultados de la primera etapa de la estrategia de revinculación educativa dirigida a niños, niñas y adolescentes de todo el país.

La edición de este año de la estrategia, lanzada oficialmente en junio, pero que ya se había implementado en 2025, tiene como objetivo la reincorporación de aquellos niños, niñas y adolescentes que, por algún motivo, han dejado de asistir a sus centros educativos.

El miércoles se compartió que, en esta primera etapa de revinculación, se logró acercar nuevamente al sistema educativo a 2.844 estudiantes, cifra que representa un 42% de un total de 6.812 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación. Se estima que son 3.968 los casos en los que no se logró efectivizar la revinculación; en cada uno hay un motivo particular que depende del contexto social y familiar.

Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, anunció que en los casos en los que aún no se ha logrado la revinculación de los estudiantes, una dupla de trabajo estará haciendo un seguimiento de esos niños, niñas y adolescentes para continuar trabajando en los procesos de regreso a un centro de estudio. A su vez, desde la administración aseguraron que, en ese sentido, los esfuerzos para lograr este objetivo deben ser sostenidos en el tiempo e implican un proceso que “es posible” y “necesario”.

Los casos de desvinculación educativa se deben a múltiples causas, entre ellas, la necesidad de brindar cuidados en los núcleos familiares, la necesidad de tomar un empleo –fundamentalmente en el caso de las y los adolescentes de mayor edad– para aportar a los ingresos de la familia, la migración interna, la falta de figuras de cuidado e incluso problemáticas de salud mental. En ese sentido, Laura Voituret, gerenta del Área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, organismo que también participó en la estrategia, aseguró que la revinculación es un proceso y que requiere “hacer”.

Por otra parte, Voituret señaló que hasta ahora se ha logrado una mejora en la estrategia en varios sentidos. Destacó, en este sentido, que fue posible recolectar datos entre los distintos organismos implicados en la estrategia para identificar las causas de la desvinculación educativa y acercarse para lograr el retorno de los estudiantes.

En referencia a aquellos estudiantes que aún no se revincularon al sistema, Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social, dijo que “no significa que no quieran educarse”. Aseguró que la quita de las Asignaciones Familiares no ayuda a que la estrategia de revinculación tenga éxito, ya que el impacto de esta acción es contraproducente; en ese sentido, recordó que en el proyecto de Rendición de Cuentas –que actualmente se discute en el Parlamento– se propuso que una parte del beneficio no tenga condiciones, para evitar desproteger a las familias en contexto vulnerable.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, también estuvo presente y recordó que esta estrategia constituye una experiencia de trabajo “valiosa” que involucra a distintas instituciones del Estado y que “requiere trabajar juntos”. Además, señaló que el proceso de trabajo demostró que “el análisis de las causas de la desvinculación es fundamental para poder tomar mejores decisiones en el proceso de revinculación”.